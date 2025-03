Czego Polacy szukają w internecie? Te hasła wygrały

Sprawdziliśmy w Google Trends jakie tematy i hasła najmocniej zyskiwały na popularności w polskim internecie. Oczywiście, „tradycyjnie” szukaliśmy informacji o pogodzie, czy linków do popularnych serwisów, jak Olx, czy YouTube. Ale kilka haseł w ostatnim czasie szczególnie mocno „trendowało”. Jak się okazuje dominował sport. W marcu Polacy żyli piłką nożną.

Tego najbardziej szukali Polacy

Wśród najczęściej wyszukiwanych tematów znalazły się dwa europejskie kraje: Malta i Litwa. Co sprawiło, że nagle wzrosło zainteresowanie tymi państwami? Odpowiedź jest prosta – mecze reprezentacji Polski. Biało-Czerwoni zmierzyli się z Maltą 22 marca w meczu towarzyskim, a kilka dni później, 26 marca, rozegrali kolejne spotkanie przeciwko Litwie. Oba mecze były ważne w kontekście przygotowań do nadchodzących rozgrywek, co wyraźnie przełożyło się na wzrost liczby wyszukiwań w Google. Kibice poszukiwali informacji o składach, wynikach oraz relacjach na żywo. W przypadku tego drugiego kraju znaczenie miało jeszcze inne zdarzenie. Litwa przyciągnęła też uwagę Polaków, bo w marcu media obiegła informacja o zaginięciu amerykańskich żołnierzy na terytorium tego kraju. Sprawa ta budziła wiele pytań i spekulacji, a użytkownicy internetu starali się znaleźć więcej szczegółowych informacji.

Obecność wojsk NATO w krajach bałtyckich to temat, który często powraca w przestrzeni medialnej. Tym razem jednak wzrost zainteresowania Litwą wynikał z konkretnego incydentu, który podsycał zainteresowanie geopolityką i sytuacją bezpieczeństwa w regionie.

Śmierć Barbary Skrzypek zaintrygowała Polaków

Drugim najczęściej wyszukiwanym hasłem była „Barbara Skrzypek”. Ta wieloletnia urzędniczka i jedna z najbliższych współpracowniczek prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, zmarła trzy dni po wizycie w prokuraturze, gdzie zeznawała w sprawie spółki Srebrna i tzw. afery „dwóch wież”. Kobieta oceniana przez wielu jako jedna z „najbardziej tajemniczych postaci w polskiej polityce”, nie schodziła przez wiele dni z pierwszych stron gazet, stąd w sieci również wrzało.