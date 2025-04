Ile wzrosną koszt Apple po przeniesieniu produkcji iPhone'ów do USA?

Tyle, że to byłoby trudne. O ile zdaniem analityków iPhone'y średnio kosztują około tysiąca dolarów, to produkcja ich w całości w amerykańskich fabrykach mogłaby podbić cenę nawet do 3500 dol. Nieco niższy wzrost kosztów szacuje Bank of America. „Jeśli Apple musiałby płacić wzajemne taryfy za import podzespołów do USA, oceniamy, że całkowity koszt iPhone'a wzrośnie o co najmniej 90 procent" - ostrzegają analitycy.

Apple sprzedaje ponad 220 milionów iPhone’ów rocznie na całym świecie. Counterpoint Research szacuje, że jedna piąta całkowitego importu tych smartfonów do Stanów Zjednoczonych pochodzi z Indii, a reszta z Chin.

Drastyczne podwyżki ceł na import z wielu krajów, ale zwłaszcza z Chin, oznaczają duże kłopoty także dla innych amerykańskich koncernów. Analitycy już prognozują, że Amazon może odnotować spadek rocznego zysku operacyjnego o 5–10 mld dol. z powodu wyższych kosztów towarów własnych w efekcie ceł wprowadzonych przez Donalda Trumpa. Wielu sprzedawców na Amazonie już podniosło ceny przynajmniej o 30 proc., a to dopiero początek.

Wyższa stawka celna miała zacząć obowiązywać 9 kwietnia dla około 60 krajów, które administracja uważa za największych przestępców handlowych. Finalnie zostały zawieszone, ale chińskie obowiązują. I to w wysokości aż 125 proc.