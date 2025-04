Multimiliarder tworzy nowy serwis społecznościowy. To cios w Muska i Zuckerberga

Po co OpenAI aplikacja społecznościowa? Odpowiedź jest prosta. Taka platforma to kopalnia unikalnych danych, dostarczanych AI w czasie rzeczywistym. Posiadanie takiego zasobu to istotna przewaga X i Mety, które mocno rozpychają się na rynku sztucznej inteligencji (Musk zintegrował X z chatbotem Grok, a Meta trenuje swój model Llama na ogromnych zbiorach danych użytkowników platform).