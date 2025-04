Polacy żyją tą misją. Co Sławosz Uznański-Wiśniewski zabierze w kosmos?

Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos. Wyruszy z misją na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), która potrwa ponad dwa tygodnie. Jej start zaplanowano na 29 maja na godz. 19. Na razie naukowiec Europejskiej Agencji Kosmicznej kończy szkolenie przed lotem.

Reklama

Misja kosmiczna Polaka na ISS. Co zabierze ze sobą?

Misja Axiom 4 (Ax-4), bo o niej mowa, to czwarta prywatna misja na ISS. Oprócz Polaka członkami załogi będą Peggy Whitson z USA, która przewodzi misji, a także pilot Shubhanshu Shukla z Indii oraz specjalista – Tibor Kapu (Węgry).

Sławosz Uznański-Wiśniewski w kosmosie będzie miał do wykonania kilka zadań, w tym m.in. będzie testował różne technologie i wynalazki polskich badaczy. Sprawdzi także, jak ludzki organizm zareaguje w kosmosie na przyjmowanie leków. Chodzi o eksperyment „Stability of Drugs”, który ma na celu zbadanie wpływu warunków kosmicznych na trwałość polimerowych, biodegradowalnych systemów do przechowywania i uwalniania leków. Przesłane już wcześniej na ISS próbki zawierają leki w postaci pastylek, matryce polimerowe oraz matryce z lekami. W sumie na Stacji znajdzie się osiem takich zestawów. Uznański-Wiśniewski przeprowadzi też eksperyment „LeopardISS”. Pod takim kryptonimem kryje się test polskiego komputera, który na orbicie będzie sprawdzał algorytmy uczenia maszynowego i przetwarzanie danych (urządzenie o wymiarach zaledwie 10 x 10 x 10 cm zostało zaprojektowane przez inżynierów z firmy KP Labs). Co ciekawe, astronauta zabierze na pokład polską flagę oraz pierogi.

Kim jest żona polskiego kosmonauty?

Do misji Ax-4 wykorzystana zostanie Falcon 9 – rakieta SpaceX. To bez wątpienia będzie historyczne wydarzenie. Nie dziwi więc ogromne zainteresowanie astronautą wśród rodzimych internautów. To postać, która dodatkowo przyciąga uwagę tym, że jego żoną jest Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, córka Radosława Wiśniewskiego, znanego przedsiębiorcy, twórcy firmy Redan.