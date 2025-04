Apple porzuca współpracę z Chinami? Przeniesie produkcję iPhone’ów do tego kraju

Ten ambitny plan wykracza poza dotychczasową strategię dywersyfikacji łańcucha dostaw Apple i ma na celu, do końca 2026 r., pozyskiwanie właśnie z Indii wszystkich iPhone’ów sprzedawanych odbiorcom w USA. Rocznie chodzić ma zatem o ponad 60 mln urządzeń.

Reklama

Dlaczego Apple przenosi produkcję iPhone'ów do Indii?

Jak podaje „Financial Times”, taki ruch oznaczałby podwojenie produkcji telefonów z logo nadgryzionego jabłka w indyjskich zakładach. Do tej pory w tym kraju Apple realizował tylko część swojej produkcji. Duże moce wytwórcze koncernu zlokalizowane były w Chinach. Po niemal dwóch dekadach intensywnych inwestycji w Chinach, które – jak zauważają eksperci – przyczyniły się do stworzenia wiodącej na świecie linii produkcyjnej, firma kierowana przez Tima Cooka robi ostry zwrot.

Dzieje się tak, bo – jak zaznacza „FT” – Chiny, gdzie Apple produkuje większość iPhone’ów za pośrednictwem podmiotów trzecich, w tym np. Foxconn, są celem agresywnych ceł nałożonych przez Stany Zjednoczone. W następstwie ogłoszenia przez Waszyngton taryf na import z Chin wartość rynkowa Apple spadła o 700 mld dol. Nic dziwnego, że gigant z Cupertino postanowił przenieść produkcję z Chin do Indii. To ogromne wyzwanie, ale z drugiej strony Apple w ostatnich latach stopniowo zwiększało swoje moce produkcyjne w Indiach, w tym we współpracy z takimi kontrahentami jak Tata Electronics i Foxconn.

Dla Apple rynek USA jest kluczowy

Montaż iPhone’ów jest ostatnim etapem procesu produkcyjnego, łączącym setki komponentów. W przypadku tych podzespołów Apple nadal jest silnie uzależnione od chińskich dostawców. Tim Cook nie musi rezygnować z produkcji smartfonów w Chinach jeśli chodzi o sprzedaż iPhone’ów poza amerykańskim rynkiem. To jednak Stany Zjednoczone są kluczowym odbiorcą tych urządzeń – w ub. r. odpowiadały za około 28 proc. globalnych dostaw (na ten rynek trafiło w sumie aż 232,1 mln sztuk telefonów Apple – wylicza IDC). „FT” podkreśla, że już w 2024 r., w związku z dążeniem do zwiększenia produkcji w Indiach, firmy Foxconn i Tata rozpoczęły import gotowych zestawów komponentów z Chin.