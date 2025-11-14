Panika na rynku chipów. Gigant śrubuje ceny, korzystając z wielkiego popytu na AI

Koreański gigant podniósł w tym miesiącu ceny niektórych deficytowych chipów, nawet o 60 proc. w porównaniu z wrześniem – podał Reuters, powołując się na dwa źródła. Ruch ten nastąpił po decyzji największego na świecie producenta chipów DRAM o opóźnieniu formalnego ogłoszenia cen kontraktów dostaw w październiku, poinformowały źródła, dodając, że szczegóły cen są zazwyczaj ogłaszane co miesiąc.

Ceny pamięci DDR5 szybko rosną

Gwałtownie rosnące ceny chipów pamięci, które są głównie używane w serwerach prawdopodobnie zwiększą presję na duże firmy budujące infrastrukturę danych. Grozi to również wzrostem kosztów innych produktów, takich jak smartfony i komputery, w których są również używane.

– Wielu największych producentów serwerów i budowniczych centrów danych teraz akceptuje, że nie dostaną wystarczającej ilości produktów. Płacone premie cenowe są ekstremalne – powiedział Reutersowi Tobey Gonnerman, prezes dystrybutora półprzewodników Fusion Worldwide. Jego zdaniem ceny kontraktowe południowokoreańskiej firmy na moduły pamięci 32 gigabajty (GB) DDR5 podskoczyły w listopadzie do 239 dol. ze 149 we wrześniu.

Chipy pamięci DDR są używane w serwerach, komputerach i innych urządzeniach, wspierając wydajność obliczeniową poprzez tymczasowe przechowywanie danych i zarządzanie szybkim transferem i pobieraniem danych. Samsung podniósł również ceny chipów 16 GB DDR5 i 128 GB DDR5 o około 50 proc., odpowiednio do 135 i 1194 dol. Ceny 64 GB DDR5 i 96 GB DDR5 wzrosły o ponad 30 proc., podał Gonnerman.