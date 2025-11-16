Reklama
Rozwiń
Reklama

Wyścig zbrojeń w AI przyspiesza. To narzędzie Google'a ma zdetronizować ChatGPT

Jeden symbol wystarczył, by rozgrzać branżę technologiczną. Prezes Google Sundar Pichai, publikując na platformie X emoji „myśliciela”, zasygnalizował, że nadciąga premiera nowego chatbota Gemini. To odpowiedź na ChatGPT 5.

Publikacja: 16.11.2025 12:53

Eksperci uważają, że prezentacja Gemini 3.0 – nowego, flagowego modelu sztucznej inteligencji Google

Eksperci uważają, że prezentacja Gemini 3.0 – nowego, flagowego modelu sztucznej inteligencji Google – odbędzie się lada dzień

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są oczekiwania ekspertów wobec nowego modelu sztucznej inteligencji Gemini?
  • Jakie wyzwania stoją przed Google w kontekście konkurencji z OpenAI?
  • Co daje Google "przewaga pełnego stosu"?

Za oceanem, w świecie technologii, aż huczy od spekulacji i domysłów, a wszystko przez wpis Sundara Pichaia na platformie X. Szef koncernu z Mountain View w odpowiedzi na domysły pojawiające się w mediach społecznościowych, dotyczące premiery Gemini 3.0, opublikował wpis z popularnym emoji, tzw. myśliciela. To rozgrzało dyskusję, bo OpenAI dopiero co ogłosił swoją kolejną odsłonę ChatGPT. Mówi się, że rywal od Google’a zadebiutuje na rynku przed końcem br.

Google stoi przed dużym wyzwaniem

Eksperci uważają, że prezentacja Gemini 3.0 – nowego, flagowego modelu sztucznej inteligencji Google – odbędzie się wręcz lada dzień. Oczekiwania są ogromne, a branżowi obserwatorzy sugerują, że ów bot może stanowić punkt zwrotny w rywalizacji z OpenAI. Osoby wtajemniczone w projekt opisują nadchodzący model jako „niezwykle imponujący”, dający Google realną szansę na wyprzedzenie konkurencji.

Stawka jest wysoka. Google, który niedawno po raz pierwszy w historii zaraportował kwartalny przychód w wysokości 100 mld dol., musi udowodnić, że jego wieloletnie, gigantyczne inwestycje w infrastrukturę chmurową, autorskie układy scalone i najlepsze talenty badawcze były słuszną decyzją. Chodzi także o rozwiązanie utrzymującego się problemu z postrzeganiem marki – w świadomości masowego odbiorcy to ChatGPT od OpenAI wciąż pozostaje synonimem generatywnej AI. Czy Google będzie w stanie to zmienić?

Czytaj więcej

Mężczyzna skonsultował się z ChatGPT w sprawie zamiennika soli kuchennej i trafił do szpitala z zatr
Technologie
OpenAI zmienia zasady gry. GPT-5.1 ma być inteligentniejszy i bardziej ludzki
Reklama
Reklama

Moment na premierę wydaje się strategicznie wybrany. Długo oczekiwany ChatGPT 5 od OpenAI, który zadebiutował w sierpniu, spotkał się z co najmniej mieszanym przyjęciem. Użytkownicy narzekali na błędy, a firma musiała w pośpiechu wprowadzać szybkie poprawki. Kontrowersje wzbudziło też nagłe usunięcie starszych modeli oraz zaskakujące limity, które frustrowały płatnych subskrybentów.

Kilka dni temu firma Sama Altmana wypuściła kolejną wersję – GPT 5.1. Ten model dostępny jest w dwóch wersjach: GPT 5.1 Instant (do prostszych poleceń, wymagających szybkiego czasu reakcji) i GPT 5.1 Thinking (do poleceń wymagających głębszej i dłuższej analizy danych).

Co zaoferuje Gemini 3.0?

Google konsekwentnie stara się wykorzystać to, co analitycy nazywają „przewagą pełnego stosu” (z ang. full-stack advantage). Firma nie tylko buduje własne modele, ale jednocześnie kontroluje ich dystrybucję przez swoje dominujące produkty (jak wyszukiwarka czy Android) oraz infrastrukturę dzięki potężnemu biznesowi chmurowemu. Chociaż ChatGPT utrzymuje imponującą bazę ok. 800 mln aktywnych użytkowników tygodniowo, Google może pochwalić się też szybką trajektorią wzrostu – popularność aplikacji Gemini osiągnęła pułap 650 mln aktywnych użytkowników miesięcznie. Gigant z Mountain View nabrał impetu m.in., wypuszczając narzędzie do generowania obrazów – Nano Banana. Specjaliści są przekonani, że jego ulepszona wersja ma być częścią nowej premiery. Nieoficjalnie mówi się, że Gemini 3.0 ma przynieść też inne „znaczące ulepszenia”. Jakie? Np. w kodowaniu i generowaniu treści multimedialnych.

Czytaj więcej

Wybitny szachista Garri Kasparow przegrał z komputerem Deep Blue w 1997 roku
Technologie
AI pokonała najlepszych programistów. To przełom na miarę przegranej Kasparowa

Oczekiwane funkcje obejmują nową architekturę „Deep Think”, zapewniającą zaawansowane, wieloetapowe rozumowanie. Spekuluje się, że model ma być zdolny do wytworzenia ponad 2000 linii funkcjonalnego kodu w zaledwie kilka sekund. Wdrożone mają zostać ponadto nowe warianty Pro i Flash. Zapowiada się zatem ciekawa rywalizacja Pichaia i Altmana na rynku generatywnej sztucznej inteligencji.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy Google AI OpenAI

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są oczekiwania ekspertów wobec nowego modelu sztucznej inteligencji Gemini?
  • Jakie wyzwania stoją przed Google w kontekście konkurencji z OpenAI?
  • Co daje Google "przewaga pełnego stosu"?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Za oceanem, w świecie technologii, aż huczy od spekulacji i domysłów, a wszystko przez wpis Sundara Pichaia na platformie X. Szef koncernu z Mountain View w odpowiedzi na domysły pojawiające się w mediach społecznościowych, dotyczące premiery Gemini 3.0, opublikował wpis z popularnym emoji, tzw. myśliciela. To rozgrzało dyskusję, bo OpenAI dopiero co ogłosił swoją kolejną odsłonę ChatGPT. Mówi się, że rywal od Google’a zadebiutuje na rynku przed końcem br.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Mark Zuckerberg, szef Mety, chce zmienić sposób oceny pracowników. Mają jak najefektywniej korzystać
Globalne Interesy
Ten koncern zmienia pracownicze standardy. Będzie rozliczał z wykorzystania AI
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyjątkowa Wyprzedaż Forda. Hybrydowe SUV-y Puma i Kuga już od 89 900 zł
Advertisement
Boom w AI doprowadził do ogromnego wzrostu popytu na mikroprocesory
Globalne Interesy
Popłoch na rynku chipów. Gigant śrubuje ceny, korzystając z wielkiego popytu na AI
Liczne kraje wybiorą standaryzację opartą na chińskich systemach, takich jak DeepSeek czy Qwen firmy
Globalne Interesy
Chińska AI będzie standardem? Były szef Google ostrzega Zachód
Yann LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia
Globalne Interesy
Mark Zuckerberg ma problem. Guru AI odchodzi z Mety i zakłada własną firmę
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Ambitny projekt musiał zostać przerwany z powodu braku komponentów w Rosji
Globalne Interesy
Koniec rosyjskiego snu o własnych chipach. Projekt „Bajkał” zakończony fiaskiem
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama