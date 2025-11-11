Mark Zuckerberg ma problem. Guru AI odchodzi z Mety i zakłada własną firmę

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie znaczenie ma decyzja Yanna LeCuna o odejściu z Mety dla branży technologicznej?

Decyzja Yanna LeCuna o opuszczeniu Mety to potencjalnie jedno z najważniejszych wydarzeń personalnych w branży technologicznej od lat. LeCun uważany jest za jednego z największych ekspertów AI, określany – jak kilku innych – mianem „ojca chrzestnego” współczesnej sztucznej inteligencji. Nie ma wątpliwości, że naukowiec miał fundamentalny wkład w rozwój głębokiego uczenia i przyczynił się do obecnego boomu w tej dziedzinie. Jak donosi „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, teraz LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia. Rozmowy z potencjalnymi inwestorami już ruszyły.

Czy Zuckerberg wykona strategiczny zwrot w AI?

Odejście LeCuna następuje w momencie, gdy Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, radykalnie zwiększa swoje zaangażowanie i inwestycje w sztuczną inteligencję. Mark Zuckerberg niedawno ogłosił reorganizację, konsolidując wysiłki firmy w tej dziedzinie pod nowym szyldem: Superintelligence Labs. To właśnie ta restrukturyzacja wydaje się kluczowa dla decyzji LeCuna. Wraz z powołaniem nowej jednostki, Zuckerberg zatrudnił na jej czele Alexandra Wanga, byłego dyrektora generalnego Scale AI, start-upu specjalizującego się w etykietowaniu (tzw. labelowaniu) danych. Ta nominacja bezpośrednio wpłynęła na pozycję LeCuna. Francuski naukowiec, który dotychczas raportował do Chrisa Coxa, dyrektora ds. produktu, teraz podlega bezpośrednio Wangowi. Zmiana ta może być postrzegana jako degradacja dla naukowca o jego randze, który w strukturach Mety (wówczas Facebooka) obecny jest od 2013 r.

To właśnie wtedy Meta rozpoczęła poważne inwestycje w AI, uruchamiając jednostkę badawczą Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) i rekrutując LeCuna do jej poprowadzenia. Ani Meta, ani sam LeCun nie odpowiedzieli na prośby agencji Reuters o komentarz w sprawie potencjalnego odejścia laureata Nagrody Turinga z firmy. Nie wiadomo również, jaki start-up miałby założyć naukowiec. Niewątpliwie branża technologiczna obserwuje ten ruch z zapartym tchem. Powód? Odejście LeCuna, który publicznie znany jest jako sceptyk wobec tezy, że wielkie modele językowe (LLM) są jedyną drogą do osiągnięcia superinteligencji, może sygnalizować strategiczny zwrot w Meta.