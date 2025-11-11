Reklama

Mark Zuckerberg ma problem. Guru AI odchodzi z Mety i zakłada własną firmę

Główny naukowiec ds. sztucznej inteligencji w koncernie Meta i jeden z pionierów głębokiego uczenia, szykuje się do odejścia z firmy. Laureat Nagrody Turinga idzie na swoje, a inwestorzy panikują.

Publikacja: 11.11.2025 17:58

Yann LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia

Yann LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma decyzja Yanna LeCuna o odejściu z Mety dla branży technologicznej?
  • Jakie są prognozy analityków dotyczące przyszłych wydatków Mety na sztuczną inteligencję?
  • Co mogą sugerować działania Mety w kontekście strategii AI na najbliższe lata?

Decyzja Yanna LeCuna o opuszczeniu Mety to potencjalnie jedno z najważniejszych wydarzeń personalnych w branży technologicznej od lat. LeCun uważany jest za jednego z największych ekspertów AI, określany – jak kilku innych – mianem „ojca chrzestnego” współczesnej sztucznej inteligencji. Nie ma wątpliwości, że naukowiec miał fundamentalny wkład w rozwój głębokiego uczenia i przyczynił się do obecnego boomu w tej dziedzinie. Jak donosi „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, teraz LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia. Rozmowy z potencjalnymi inwestorami już ruszyły.

Czy Zuckerberg wykona strategiczny zwrot w AI?

Odejście LeCuna następuje w momencie, gdy Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, radykalnie zwiększa swoje zaangażowanie i inwestycje w sztuczną inteligencję. Mark Zuckerberg niedawno ogłosił reorganizację, konsolidując wysiłki firmy w tej dziedzinie pod nowym szyldem: Superintelligence Labs. To właśnie ta restrukturyzacja wydaje się kluczowa dla decyzji LeCuna. Wraz z powołaniem nowej jednostki, Zuckerberg zatrudnił na jej czele Alexandra Wanga, byłego dyrektora generalnego Scale AI, start-upu specjalizującego się w etykietowaniu (tzw. labelowaniu) danych. Ta nominacja bezpośrednio wpłynęła na pozycję LeCuna. Francuski naukowiec, który dotychczas raportował do Chrisa Coxa, dyrektora ds. produktu, teraz podlega bezpośrednio Wangowi. Zmiana ta może być postrzegana jako degradacja dla naukowca o jego randze, który w strukturach Mety (wówczas Facebooka) obecny jest od 2013 r.

Czytaj więcej

Meta zwolni ok. 600 osób z działów zajmujących się sztuczną inteligencją, na zdjęciu: Mark Zuckerber
Globalne Interesy
Meta zwalnia setki pracowników od AI. Co naprawdę dzieje się w Dolinie Krzemowej?

To właśnie wtedy Meta rozpoczęła poważne inwestycje w AI, uruchamiając jednostkę badawczą Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) i rekrutując LeCuna do jej poprowadzenia. Ani Meta, ani sam LeCun nie odpowiedzieli na prośby agencji Reuters o komentarz w sprawie potencjalnego odejścia laureata Nagrody Turinga z firmy. Nie wiadomo również, jaki start-up miałby założyć naukowiec. Niewątpliwie branża technologiczna obserwuje ten ruch z zapartym tchem. Powód? Odejście LeCuna, który publicznie znany jest jako sceptyk wobec tezy, że wielkie modele językowe (LLM) są jedyną drogą do osiągnięcia superinteligencji, może sygnalizować strategiczny zwrot w Meta.

Reklama
Reklama

Giełdowe problemy Mety

Znaczenia Yanna LeCuna dla współczesnej technologii nie da się przecenić. Jest on profesorem nauk o danych, informatyki, neuronauki oraz inżynierii elektrycznej i komputerowej na New York University. Jego reputacja opiera się jednak przede wszystkim na przełomowej pracy w dziedzinie głębokiego uczenia (z ang. deep learning) – jest wynalazcą konwolucyjnych sieci neuronowych (to właśnie ta architektura stała się standardem w branży i jest dziś powszechnie wykorzystywana w niemal każdym systemie rozpoznawania obrazu, wideo i mowy). Od analizy zdjęć w mediach społecznościowych po systemy autonomicznych pojazdów – wszędzie tam obecne są echa jego pracy.

W 2018 r., wraz z Geoffreyem Hintonem i Yoshuą Bengio, LeCun otrzymał Nagrodę ACM A.M. Turinga, często nazywaną „informatycznym Noblem”. Przyznano ją za „koncepcyjne i inżynieryjne przełomy, które uczyniły głębokie sieci neuronowe krytycznym komponentem współczesnej informatyki”.

Czytaj więcej

Sam Altman, przedsiębiorca i inwestor, współzałożyciel i szef OpenAI, firmy, która stworzyła popular
Technologie
Potężniejsi od polityków. To oni rządzą sztuczną inteligencją

Inwestorzy nie najlepiej oceniają rozstanie badacza z Metą. Wiadomość ta uderzyła w notowania giełdowe giganta – akcje Meta Platforms na nowojorskiej giełdzie spadły o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Ale analitycy mają więcej wątpliwości względem Mety. W poniedziałek analitycy Erste Group obniżyli rekomendację dla akcji giganta z „Kupuj” do „Trzymaj” z uwagi na obawy o planowane, gwałtowne zwiększenie wydatków związanych z AI. Firma badawcza wskazuje, że Meta przewiduje dalsze przyspieszenie nakładów inwestycyjnych w 2026 r., znacznie wyższe niż w br. (wydatki te skupią się głównie na infrastrukturze – kosztach mocy obliczeniowej i chmury). Przy wycenie 1,6 bln dol. i wskaźniku P/E na poziomie 28,02, akcje Mety są notowane nieco powyżej „wartości godziwej”. Jednocześnie program wykupu akcji własnych przez firmę ostatnio znacznie zmalał i oczekuje się, że tendencja ta utrzyma się ze względu na gigantyczne potrzeby inwestycyjne. To, zdaniem Erste Group, ogranicza potencjał wzrostu przy obecnej wycenie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Meta AI

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie ma decyzja Yanna LeCuna o odejściu z Mety dla branży technologicznej?
  • Jakie są prognozy analityków dotyczące przyszłych wydatków Mety na sztuczną inteligencję?
  • Co mogą sugerować działania Mety w kontekście strategii AI na najbliższe lata?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Decyzja Yanna LeCuna o opuszczeniu Mety to potencjalnie jedno z najważniejszych wydarzeń personalnych w branży technologicznej od lat. LeCun uważany jest za jednego z największych ekspertów AI, określany – jak kilku innych – mianem „ojca chrzestnego” współczesnej sztucznej inteligencji. Nie ma wątpliwości, że naukowiec miał fundamentalny wkład w rozwój głębokiego uczenia i przyczynił się do obecnego boomu w tej dziedzinie. Jak donosi „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, teraz LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia. Rozmowy z potencjalnymi inwestorami już ruszyły.

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Ambitny projekt musiał zostać przerwany z powodu braku komponentów w Rosji
Globalne Interesy
Koniec rosyjskiego snu o własnych chipach. Projekt „Bajkał” zakończony fiaskiem
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Wypowiedź przedstawiciela DeepSeek silnie kontrastowała z typowym entuzjazmem Doliny Krzemowej
Globalne Interesy
Mroczna prognoza twórcy DeepSeek. „Większość ludzkich miejsc pracy zniknie”
Centrum walki z cyberprzestępczością w IBM w środku ciężarówki na ulicach Londynu
Globalne Interesy
Ten gigant rośnie w AI szybciej niż Nvidia. Znalazł niezwykle intratną niszę
Komisja Europejska rozważa istotne ustępstwa dla firm takich jak Apple i Meta
Globalne Interesy
UE kapituluje przed big techami? Potężne ustępstwa w kluczowej dziedzinie
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Mark Zuckerberg zdaje sobie sprawę, że bezwzględna walka z oszukańczymi reklamami na jego platformac
Globalne Interesy
Meta zarobiła miliardy na reklamach oszustw. Wyciekły wewnętrzne dokumenty
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6% do 4,2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama