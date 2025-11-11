Mark Zuckerberg ma problem. Guru AI odchodzi z Mety i zakłada własną firmę

Aktualizacja: 11.11.2025 20:04 Publikacja: 11.11.2025 17:58
Yann LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia
Foto: Bloomberg
Decyzja Yanna LeCuna o opuszczeniu Mety to potencjalnie jedno z najważniejszych wydarzeń personalnych w branży technologicznej od lat. LeCun uważany jest za jednego z największych ekspertów AI, określany – jak kilku innych – mianem „ojca chrzestnego” współczesnej sztucznej inteligencji. Nie ma wątpliwości, że naukowiec miał fundamentalny wkład w rozwój głębokiego uczenia i przyczynił się do obecnego boomu w tej dziedzinie. Jak donosi „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, teraz LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia. Rozmowy z potencjalnymi inwestorami już ruszyły.
Odejście LeCuna następuje w momencie, gdy Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, radykalnie zwiększa swoje zaangażowanie i inwestycje w sztuczną inteligencję. Mark Zuckerberg niedawno ogłosił reorganizację, konsolidując wysiłki firmy w tej dziedzinie pod nowym szyldem: Superintelligence Labs. To właśnie ta restrukturyzacja wydaje się kluczowa dla decyzji LeCuna. Wraz z powołaniem nowej jednostki, Zuckerberg zatrudnił na jej czele Alexandra Wanga, byłego dyrektora generalnego Scale AI, start-upu specjalizującego się w etykietowaniu (tzw. labelowaniu) danych. Ta nominacja bezpośrednio wpłynęła na pozycję LeCuna. Francuski naukowiec, który dotychczas raportował do Chrisa Coxa, dyrektora ds. produktu, teraz podlega bezpośrednio Wangowi. Zmiana ta może być postrzegana jako degradacja dla naukowca o jego randze, który w strukturach Mety (wówczas Facebooka) obecny jest od 2013 r.
Czytaj więcej
Meta zwolni około 600 pracowników działu Superintelligence Labs zajmującego się sztuczną intelige...
To właśnie wtedy Meta rozpoczęła poważne inwestycje w AI, uruchamiając jednostkę badawczą Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) i rekrutując LeCuna do jej poprowadzenia. Ani Meta, ani sam LeCun nie odpowiedzieli na prośby agencji Reuters o komentarz w sprawie potencjalnego odejścia laureata Nagrody Turinga z firmy. Nie wiadomo również, jaki start-up miałby założyć naukowiec. Niewątpliwie branża technologiczna obserwuje ten ruch z zapartym tchem. Powód? Odejście LeCuna, który publicznie znany jest jako sceptyk wobec tezy, że wielkie modele językowe (LLM) są jedyną drogą do osiągnięcia superinteligencji, może sygnalizować strategiczny zwrot w Meta.
Znaczenia Yanna LeCuna dla współczesnej technologii nie da się przecenić. Jest on profesorem nauk o danych, informatyki, neuronauki oraz inżynierii elektrycznej i komputerowej na New York University. Jego reputacja opiera się jednak przede wszystkim na przełomowej pracy w dziedzinie głębokiego uczenia (z ang. deep learning) – jest wynalazcą konwolucyjnych sieci neuronowych (to właśnie ta architektura stała się standardem w branży i jest dziś powszechnie wykorzystywana w niemal każdym systemie rozpoznawania obrazu, wideo i mowy). Od analizy zdjęć w mediach społecznościowych po systemy autonomicznych pojazdów – wszędzie tam obecne są echa jego pracy.
W 2018 r., wraz z Geoffreyem Hintonem i Yoshuą Bengio, LeCun otrzymał Nagrodę ACM A.M. Turinga, często nazywaną „informatycznym Noblem”. Przyznano ją za „koncepcyjne i inżynieryjne przełomy, które uczyniły głębokie sieci neuronowe krytycznym komponentem współczesnej informatyki”.
Czytaj więcej
Dzięki nim ruszyła rewolucja AI i od nich zależy również, czy boty pchną naszą cywilizację do prz...
Inwestorzy nie najlepiej oceniają rozstanie badacza z Metą. Wiadomość ta uderzyła w notowania giełdowe giganta – akcje Meta Platforms na nowojorskiej giełdzie spadły o 1,5 proc. w handlu przedsesyjnym. Ale analitycy mają więcej wątpliwości względem Mety. W poniedziałek analitycy Erste Group obniżyli rekomendację dla akcji giganta z „Kupuj” do „Trzymaj” z uwagi na obawy o planowane, gwałtowne zwiększenie wydatków związanych z AI. Firma badawcza wskazuje, że Meta przewiduje dalsze przyspieszenie nakładów inwestycyjnych w 2026 r., znacznie wyższe niż w br. (wydatki te skupią się głównie na infrastrukturze – kosztach mocy obliczeniowej i chmury). Przy wycenie 1,6 bln dol. i wskaźniku P/E na poziomie 28,02, akcje Mety są notowane nieco powyżej „wartości godziwej”. Jednocześnie program wykupu akcji własnych przez firmę ostatnio znacznie zmalał i oczekuje się, że tendencja ta utrzyma się ze względu na gigantyczne potrzeby inwestycyjne. To, zdaniem Erste Group, ogranicza potencjał wzrostu przy obecnej wycenie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Decyzja Yanna LeCuna o opuszczeniu Mety to potencjalnie jedno z najważniejszych wydarzeń personalnych w branży technologicznej od lat. LeCun uważany jest za jednego z największych ekspertów AI, określany – jak kilku innych – mianem „ojca chrzestnego” współczesnej sztucznej inteligencji. Nie ma wątpliwości, że naukowiec miał fundamentalny wkład w rozwój głębokiego uczenia i przyczynił się do obecnego boomu w tej dziedzinie. Jak donosi „Financial Times”, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą, teraz LeCun aktywnie przygotowuje się do uruchomienia nowego, własnego przedsięwzięcia. Rozmowy z potencjalnymi inwestorami już ruszyły.
Po trzech latach prób uruchomienia w Rosji przemysłowej produkcji rodzimych procesorów Bajkał, ich producent się...
DeepSeek, jeden z kluczowych konkurentów OpenAI, twórcy ChatGPT, włączył się do dyskusji o wpływie sztucznej int...
Popularna firma z branży informatycznej wyprzedziła Nvidię w giełdowym „rajdzie”, będącym efektem boomu na AI. P...
Bruksela przygotowuje się do złagodzenia AI Act. Lobbing i naciski administracji prezydenta Donalda Trumpa wybij...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Nawet 10 proc. przychodów koncernu Meta Marka Zuckerberga w 2024 roku pochodziło z reklam promujących na Faceboo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas