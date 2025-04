To nie cła odwetowe Chin najbardziej uderzyły w USA. Groźba paraliżu

Problem w tym, że pozycję niemal monopolistyczną na wydobywanie pierwiastków ziem rzadkich, a także na ich rafinację — proces oddzielania ich od innych minerałów, uzyskały Chiny. Międzynarodowa Agencja Energetyczna szacuje, że kraj ten odpowiada za około 61 proc. wydobycia i 92 proc. ich przetwarzania. Oznacza to, że obecnie dominuje w łańcuchu dostaw pierwiastków ziem rzadkich i ma zdolność decydowania, które firmy mogą, a które nie mogą ich otrzymywać.

Może zdumiewać bierność w tej kwestii Zachodu, gdyż dominacja Chin nie nastąpiła z dnia na dzień. Jest wynikiem dziesięcioleci strategicznej polityki rządowej i inwestycji. Już w 1992 roku podczas wizyty w Mongolii Wewnętrznej ówczesny chiński przywódca Deng Xiaoping, ojciec reform gospodarczych, powiedział słynne słowa: „Bliski Wschód ma ropę naftową, a Chiny mają pierwiastki ziem rzadkich”. Przy rozwoju swych mocy produkcyjnych Chiny nie przejmowały się zbytnio ochroną środowiska i aktywni inwestowały za granicą lub kupowały zagraniczne kopalnie. Stosowały również taką politykę cenową, by nie dać urosnąć konkurencji w USA, Kanadzie czy Australii.

Gdy więc tylko Waszyngton nałożył drakońskie cła, Pekin odpowiedział na początku tego miesiąca ograniczeniami eksportu (w postaci licencji eksportowych) siedmiu minerałów ziem rzadkich - większość z nich znana jest jako „ciężkie” metale ziem rzadkich, które są kluczowe dla sektora obronnego. Są one mniej powszechne i trudniejsze do przetworzenia niż „lekkie” metale ziem rzadkich, co również czyni je bardziej wartościowymi.

Spóźniona pobudka w USA

Według raportu US Geological w latach 2020–2023 na Chiny przypadało aż 70 proc. importu przez USA metali ziem rzadkich (dla porównania w Europie jest to średnio 46 proc., choć podobnie jak USA uzależnione są Niemcy). Oznacza to, że nowe ograniczenia mogą mocno uderzyć w Amerykę. Eksperci oczekują perturbacji w dostawach i wzrostu cen od elektroniki konsumenckiej po sprzęt wojskowy.

Co ciekawe, do lat 80. Stany Zjednoczone były największym producentem pierwiastków ziem rzadkich na świecie. Donald Trump chciałby powrócić do tego stanu rzeczy. Nakazał właśnie departamentowi handlu opracowanie sposobów na zwiększenie produkcji kluczowych minerałów w USA i ograniczenie zależności od importu. „Prezydent Trump zdaje sobie sprawę, że nadmierne poleganie na zagranicznych krytycznych minerałach i ich produktach pochodnych może zagrozić zdolnościom obronnym USA, rozwojowi infrastruktury i innowacjom technologicznym” - głosi zarządzenie prezydenta. „Krytyczne minerały, w tym pierwiastki ziem rzadkich, są niezbędne dla bezpieczeństwa narodowego i odporności gospodarczej”. Problem w tym, że Stany Zjednoczone mają tylko jedną działającą kopalnię pierwiastków ziem rzadkich i nie mają możliwości ich rafinacji. A zbudowanie tego przemysłu niemal od podstaw może potrwać lata. To właśnie dlatego prezydent Trump tak mocno naciska na Ukrainę w sprawie umowy surowcowej i zapowiada przejęcie Grenlandii, na której stwierdzono duże pokłady metali ziem rzadkich.

USA sięgają już po inne, wręcz desperackie metody ich pozyskiwania. Naukowcy z University of Texas w Austin odkryli, że ogromne krajowe zasoby pierwiastków ziem rzadkich znajdują się na hałdach popiołu np. przy elektrowniach węglowych. - To dobrze ilustruje powiedzenie „od śmieci do skarbu - powiedziała Bridget Scanlon, współautorka badania i profesor geologii ekonomicznej Uniwersytetu Teksańskiego w Austin. Zgodnie z badaniem tylko amerykański popiół węglowy zawiera 11 milionów ton pierwiastków ziem rzadkich. To prawie osiem razy więcej niż znane krajowe rezerwy.