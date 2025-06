Istotnym elementem układanki wydaje się być firma Scale AI, start-up zajmujący się oznaczaniem danych, założony przez 28-letniego Alexandra Wanga. „The New York Times” potwierdził, że Wang jest teraz zaangażowany w projekt superinteligencji, a Meta rozważa zainwestowanie miliardów dolarów w jego firmę.

Kto bierze udział w wyścigu sztucznej inteligencji?

Zuckerberg ma podobno coraz większą obsesję na punkcie AI od momentu uruchomienia ChatGPT przez OpenAI i jego błyskawicznego sukcesu. Choć Meta udostępniła Llamę jako open source, by stać się „Androidem sztucznej inteligencji”, strategia ta jak dotąd nie przyniosła oczekiwanych rezultatów.

Meta ściga się teraz nie tylko z OpenAI, Google czy także nieco opóźnionym Apple, ale i takimi start-upami jak Anthropic, Perplexity czy xAI Elona Muska. Dla Zuckerberga wyścig zbrojeń w AI to nie tylko kwestia innowacyjności – to sprawa egzystencjalna. Jeśli Meta nie zdoła przejąć przywództwa w tej dziedzinie, przyszłość jej podstawowych działalności może stanąć pod znakiem zapytania. Podobnie Google obawia się, że AI może wyeliminować potrzebę tradycyjnego wyszukiwania, a Apple zdaje sobie sprawę, że jeśli sztuczna inteligencja całkowicie zastąpi aplikacje, to jego ekosystem iPhone’a może stracić na znaczeniu. Meta postrzega AI zarówno jako zagrożenie, jak i szansę. Ma nadzieję, że dzięki udostępnieniu Llamy za darmo przyciągnie deweloperów i badaczy, czyniąc swój model podstawą globalnego ekosystemu AI.

Mimo to w społeczności badaczy sztucznej inteligencji nadal istnieją duże rozbieżności co do tego, jak blisko naprawdę jesteśmy osiągnięcia AGI, nie wspominając już o superinteligencji. Niektórzy eksperci twierdzą, że to kwestia kilku lat. Inni argumentują, że nie ma jeszcze żadnej jasnej mapy drogowej.