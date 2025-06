AI wchodzi już w każdy kąt. Cyfrowy asystent najlepszym przyjacielem człowieka

Asystent AI to inteligentny system, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykonywania różnych zadań w imieniu użytkownika. I to na różnych urządzeniach. Na razie takie usługi, jak Asystent Google, Alexa czy Siri, działające jak interfejs między człowiekiem a technologią, umożliwiając interakcję za pomocą głosu lub tekstu, furory nie zrobiły. Teraz jednak zmądrzeją i będą w stanie zrobić niemal wszystko. Weźmy przykład wakacyjnej wycieczki – asystent AI będzie mógł ją zaplanować, wybrać najtańsze opcje, od noclegów przez restauracje po stacje benzynowe, pełnić rolę przewodnika czy zabawić dzieci. To, co wymaga jeszcze zmian prawnych i uzgodnień licznych instytucji, to kwestia płacenia, bo taki inteligentny system musiałby otrzymać uprawnienia, by dysponować pieniędzmi w imieniu użytkownika. Ale to tylko kwestia czasu.

Co potrafi asystent AI?

Asystent AI rozumie kontekst i rozpoznaje obraz, co pozwala mu rozmawiać o rzeczach, które widzi. Podczas niedawnego I/O 2025, dorocznej konferencji Google, koncern pokazał tylko część możliwości w filmiku, w którym młody mężczyzna naprawia rower, a „cyfrowy pomocnik” prowadzi go za rękę, mówiąc, co ma zrobić, i wyświetlając jednocześnie instrukcje wideo, by było łatwiej. Interakcja jest pełna, można to działanie przerwać i za chwilę do niego wrócić.

Google stawia mocno na rozwój w tym kierunku, a bazą „uniwersalnego asystenta AI” będzie model Gemini, który ma działać na smartfonach czy nieco zapomnianych okularach Google Glass. – Pracujemy nad rozszerzeniem naszego najlepszego multimodalnego modelu bazowego, Gemini 2.5 Pro, aby stał się „modelem świata”, który może tworzyć plany i wyobrażać sobie nowe doświadczenia poprzez rozumienie i symulowanie aspektów rzeczywistości, tak jak robi to ludzki mózg – mówił Demis Hassabis, Google DeepMind.

O ile asystent AI wymaga interakcji z człowiekiem, o tyle już agent AI może działać samodzielnie. Google rozwija projekt Mariner, tworząc agentów zdolnych do obsługi komputera, interakcji w internecie i wykonywania różnorodnych zadań za użytkownika. Wystarczy raz pokazać agentowi zadanie, by nauczył się wykonywać podobne w przyszłości. Zapamięta przy tym preferencje użytkownika. Co więcej, będzie w stanie komunikować się z innymi agentami AI.