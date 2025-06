Wielka nadzieja Elona Muska. Rusza usługa, która ma uratować Teslę

Wizja ta skusiła wielu producentów aut i start-upy. Liczba zainteresowanych firm szybko się jednak wykruszyła z powodów, które musi brać pod uwagę Tesla. To oprócz – wciąż jeszcze braku niezawodności – gigantyczne koszty rozwojowe. General Motors porzucił plany podobnej usługi (projekt Cruise), mimo wydania miliardów dolarów, tłumacząc to „ogromnymi zasobami potrzebnymi do rozwoju” i „coraz bardziej konkurencyjnym rynkiem robotaxi”. Wiodące we wprowadzaniu takich usług w USA Waymo, tylko w ubiegłym roku odnotowało 4,1 mld dol. straty.

– Wyzwanie jest mniej technologiczne, a bardziej ekonomiczne – powiedział CNN Bryant Walker Smith, badacz z Center for Internet and Society przy Stanford Law School, specjalizujący się w pojazdach autonomicznych. – Jeśli firma musi płacić inżynierom, mechanikom i zdalnym operatorom wsparcia, a jednocześnie konkurować z kierowcami Ubera, którzy mogą zarabiać mniej niż minimalna płaca, utrzymując swoje stare samochody, to bardzo trudne zadanie.

Dla Muska sukces w Austin to kluczowa sprawa. Mógłby odwrócić dramatyczny spadek cen akcji Tesli (od grudnia spadły o 30 proc.), która ucierpiała na zaangażowaniu multimiliardera w politykę i działania DOGE, zespołu ds. cięć wydatków w administracji. Zdenerwowani ludzie zaczęli nawet popalać auta Tesli na ulicach USA i w Europie. Co ciekawe, podczas zamieszek w Los Angeles ofiarą protestujących padło też kilka aut Waymo, bo robotaxi są postrzegane jako odbierające pracę taksówkarzom, którymi bardzo często są imigranci. To kolejne zagrożenie dla autonomicznych taksówek Tesli.