Nawrocki czy Tusk? Putin czy Trump? Ci politycy przyciągają największą uwagę Polaków

Rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie w ostatnim czasie nabrały tempa. Po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce Donald Trump przyjął w Białym Domu Wołodymyra Zełenskiego i polityków z państw europejskich. Nie było jednak wśród nich przedstawicieli naszego kraju.

Publikacja: 19.08.2025 21:07

Rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Którzy politycy skupiają na sobie uwagę Polaków?

Rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Którzy politycy skupiają na sobie uwagę Polaków? / Na zdjęciu Wołodymyr Zełenski i Donald Trump

Foto: AARON SCHWARTZ

Anna Rogalska

Jednym z efektów ostatnich rozmów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego oraz przedstawicieli krajów europejskich w Waszyngtonie jest perspektywa spotkania prezydenta Ukrainy z Putinem, które miałoby nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a następnie trójstronnego spotkania z udziałem Donalda Trumpa.  

Wojna w Ukrainie. Spotkanie Trump - Putin w centrum uwagi Polaków

Największą uwagę internautów w kontekście sytuacji w Ukrainie w minionym tygodniu przyciągnęły nazwiska Donalda Trumpa i Władimira Putina - wynika z analiz Google Trends. Wszystko za sprawą ich spotkania na Alasce, które odbyło się 15 sierpnia.

Nazwiska Trumpa, jak i Putina były wyszukiwane w polskim internecie z podobną częstotliwością, choć ten drugi pojawiał się w zapytaniach nieznacznie częściej. W obu przypadkach internauci szukali głównie informacji, kiedy odbędzie się spotkanie przywódców USA i Rosji, a także jakie ustalenia podczas niego zapadły. W wyszukiwarce Google najczęściej wpisywano takie frazy jak: „o której spotkanie Trump – Putin”, „Donald Trump – Putin news”, „Trump - Putin ustalenia”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pod względem uwagi internautów w ostatnich dniach pozostawał zdecydowanie w cieniu. Informacji na jego temat szukano zdecydowanie rzadziej. Nieznaczny wzrost zainteresowania przywódcą Ukrainy nastąpił w poniedziałek 18 sierpnia. Internauci chcieli dowiedzieć się więcej o jego spotkaniu z Trumpem w Waszyngtonie, które odbywało się tego dnia.

Rozmowy pokojowe ws. Ukrainy. Rola Donalda Tuska i Karola Nawrockiego

Mimo że poniedziałkowe spotkanie Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami odbyło się bez udziału Polski, zarówno polski prezydent, jak i premier są zaangażowani w rozmowy dotyczące wypracowania pokoju w Ukrainie. W minionym tygodniu obaj uczestniczyli w wideokonferencjach poprzedzających rozmowy Trump - Putin na Alasce. Donald Tusk wziął udział w rozmowach europejskich przywódców z Wołodymyrem Zełenskim, a Karol Nawrocki uczestniczył w spotkaniu online liderów państw UE z Donaldem Trumpem.

Szerokim echem odbiło się także czwartkowe spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim, podczas którego omawiano kwestie dotyczące ich przyszłej współpracy m.in w kontekście bezpieczeństwa Polski, polityki zagranicznej i spraw związanych z Ukrainą. Jak pokazują analizy, spotkanie cieszyło się dużą popularnością wśród internautów. Zainteresowanie oboma politykami w tym czasie wzrosło, przy czym większą uwagę przyciągnął prezydent. Internauci szukający w minionym tygodniu informacji na temat Karola Nawrockiego i Donalda Tuska najczęściej wpisywali takie frazy jak:  „Tusk – Nawrocki spotkanie”, Tusk czeka na Nawrockiego", ale także Nawrocki na szczycie UE” czy „Tusk o Trumpie”.

Źródło: rp.pl

Wojna Rosji z Ukrainą Ukraina Donald Trump USA

