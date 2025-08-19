Nawrocki czy Tusk? Putin czy Trump? Ci politycy przyciągają największą uwagę Polaków

Jednym z efektów ostatnich rozmów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego oraz przedstawicieli krajów europejskich w Waszyngtonie jest perspektywa spotkania prezydenta Ukrainy z Putinem, które miałoby nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a następnie trójstronnego spotkania z udziałem Donalda Trumpa.

Wojna w Ukrainie. Spotkanie Trump - Putin w centrum uwagi Polaków

Największą uwagę internautów w kontekście sytuacji w Ukrainie w minionym tygodniu przyciągnęły nazwiska Donalda Trumpa i Władimira Putina - wynika z analiz Google Trends. Wszystko za sprawą ich spotkania na Alasce, które odbyło się 15 sierpnia.

Nazwiska Trumpa, jak i Putina były wyszukiwane w polskim internecie z podobną częstotliwością, choć ten drugi pojawiał się w zapytaniach nieznacznie częściej. W obu przypadkach internauci szukali głównie informacji, kiedy odbędzie się spotkanie przywódców USA i Rosji, a także jakie ustalenia podczas niego zapadły. W wyszukiwarce Google najczęściej wpisywano takie frazy jak: „o której spotkanie Trump – Putin”, „Donald Trump – Putin news”, „Trump - Putin ustalenia”.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pod względem uwagi internautów w ostatnich dniach pozostawał zdecydowanie w cieniu. Informacji na jego temat szukano zdecydowanie rzadziej. Nieznaczny wzrost zainteresowania przywódcą Ukrainy nastąpił w poniedziałek 18 sierpnia. Internauci chcieli dowiedzieć się więcej o jego spotkaniu z Trumpem w Waszyngtonie, które odbywało się tego dnia.