Nawrocki czy Tusk? Putin czy Trump? Ci politycy przyciągają największą uwagę Polaków

Jednym z efektów ostatnich rozmów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego oraz przedstawicieli krajów europejskich w Waszyngtonie jest perspektywa spotkania prezydenta Ukrainy z Putinem, które miałoby nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a następnie trójstronnego spotkania z udziałem Donalda Trumpa.
Największą uwagę internautów w kontekście sytuacji w Ukrainie w minionym tygodniu przyciągnęły nazwiska Donalda Trumpa i Władimira Putina - wynika z analiz Google Trends. Wszystko za sprawą ich spotkania na Alasce, które odbyło się 15 sierpnia.
Nazwiska Trumpa, jak i Putina były wyszukiwane w polskim internecie z podobną częstotliwością, choć ten drugi pojawiał się w zapytaniach nieznacznie częściej. W obu przypadkach internauci szukali głównie informacji, kiedy odbędzie się spotkanie przywódców USA i Rosji, a także jakie ustalenia podczas niego zapadły. W wyszukiwarce Google najczęściej wpisywano takie frazy jak: „o której spotkanie Trump – Putin”, „Donald Trump – Putin news”, „Trump - Putin ustalenia”.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pod względem uwagi internautów w ostatnich dniach pozostawał zdecydowanie w cieniu. Informacji na jego temat szukano zdecydowanie rzadziej. Nieznaczny wzrost zainteresowania przywódcą Ukrainy nastąpił w poniedziałek 18 sierpnia. Internauci chcieli dowiedzieć się więcej o jego spotkaniu z Trumpem w Waszyngtonie, które odbywało się tego dnia.
Mimo że poniedziałkowe spotkanie Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami odbyło się bez udziału Polski, zarówno polski prezydent, jak i premier są zaangażowani w rozmowy dotyczące wypracowania pokoju w Ukrainie. W minionym tygodniu obaj uczestniczyli w wideokonferencjach poprzedzających rozmowy Trump - Putin na Alasce. Donald Tusk wziął udział w rozmowach europejskich przywódców z Wołodymyrem Zełenskim, a Karol Nawrocki uczestniczył w spotkaniu online liderów państw UE z Donaldem Trumpem.
Szerokim echem odbiło się także czwartkowe spotkanie Donalda Tuska z Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim, podczas którego omawiano kwestie dotyczące ich przyszłej współpracy m.in w kontekście bezpieczeństwa Polski, polityki zagranicznej i spraw związanych z Ukrainą. Jak pokazują analizy, spotkanie cieszyło się dużą popularnością wśród internautów. Zainteresowanie oboma politykami w tym czasie wzrosło, przy czym większą uwagę przyciągnął prezydent. Internauci szukający w minionym tygodniu informacji na temat Karola Nawrockiego i Donalda Tuska najczęściej wpisywali takie frazy jak: „Tusk – Nawrocki spotkanie”, „Tusk czeka na Nawrockiego", ale także „Nawrocki na szczycie UE” czy „Tusk o Trumpie”.
