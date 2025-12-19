Chińczycy sprzedali TikToka w USA. Wśród nowych właścicieli sojusznik Trumpa

Z tego artykułu się dowiesz: Jacy inwestorzy zaangażowali się w nową umowę dotyczącą TikToka w USA?

Jakie są nowe zasady dotyczące przechowywania danych użytkowników TikToka w USA?

W jaki sposób nowa struktura własności TikToka wpłynie na amerykańskich użytkowników i reklamodawców?

Jakie obawy dotyczące bezpieczeństwa były kluczowe w negocjacjach dotyczących TikToka?

Nowi udziałowcy serwisu mediów społecznościowych to Oracle, Silver Lake i MGX, którzy utworzą joint venture z właścicielem TikTok U.S., czyli ByteDance. Umowa ma zostać sfinalizowana 22 stycznia – wynika z wewnętrznej notatki, do której dotarła agencja Associated Press. W komunikacie prezes Shou Zi Chew potwierdził pracownikom, że ByteDance i TikTok podpisały wiążące umowy z konsorcjum.

TikTok ma ponad 170 milionów użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Około 43 proc. dorosłych Amerykanów poniżej 30. roku życia deklaruje, że regularnie otrzymuje wiadomości z TikToka, co stanowi wyższy odsetek niż w przypadku jakiejkolwiek innej aplikacji społecznościowej, takiej jak YouTube, Facebook i Instagram – wynika z raportu Pew Research Center.

TikTok dla grupy inwestorów

Połowa nowego amerykańskiego joint venture TikTok będzie należeć do grupy inwestorów — wśród nich Oracle (należący do Larry'ego Ellisona, sojusznika Donalda Trumpa), Silver Lake i emiracka firma inwestycyjna MGX, z których każda będzie posiadać 15 proc. udziałów. 19,9 proc. udziałów w nowej strukturze będzie należeć do samego ByteDance, a kolejne 30,1 proc. do podmiotów powiązanych z obecnymi inwestorami ByteDance. Notatka nie ujawnia, kim są pozostali inwestorzy, a zarówno TikTok, jak i Biały Dom odmówiły komentarza.