„Ojciec chrzestny AI" zbuduje w Europie giganta sztucznej inteligencji

Yann LeCun przekonuje, że opieranie przyszłości sztucznej inteligencji wyłącznie na LLM-ach, takich jak te tworzone przez OpenAI czy Google, jest błędem
Yann LeCun, laureat Nagrody Turinga i dotychczasowy główny naukowiec ds. sztucznej inteligencji w imperium Marka Zuckerberga, szykuje się do jednego z najgłośniejszych debiutów biznesowych ostatnich lat. Jak donosi „Financial Times”, francuski naukowiec prowadzi zaawansowane rozmowy z inwestorami w sprawie pozyskania 500 mln euro na finansowanie swojego nowego przedsięwzięcia.
Stawka jest ogromna – jeśli runda finansowa dojdzie do skutku na proponowanych warunkach, nowy start-up o nazwie AMI (Advanced Machine Intelligence) osiągnie wycenę rzędu 3 mld euro. To kwota astronomiczna jak na firmę, która znajduje się na etapie przed oficjalnym startem rynkowym. Nic dziwnego, że budzi wśród analityków obawy o pompowanie kolejnej bańki spekulacyjnej w sektorze AI, zwłaszcza w momencie, gdy liderzy branży coraz głośniej ostrzegają, że entuzjazm inwestorów dawno wyprzedził realne fundamenty biznesowe technologii.
LeCun, nazywany „ojcem chrzestnym AI”, nie zamierza jednak budować kolejnego klona ChatGPT. Choć rzuci wyzwanie Google i OpenAI, to jego celem jest stworzenie nowej generacji systemów superinteligentnych. Do realizacji tego planu dobrał sobie już sprawdzonych ludzi. Za sterami firmy jako dyrektor generalny ma stanąć Alexandre LeBrun, założyciel francuskiego start-upu medycznego Nabla, a sam LeCun, który odegrał kluczową rolę w rozwoju ambicji AI Facebooka i Instagrama, po opuszczeniu Mety z końcem tego roku, będzie go wspomagał.
To, co wyróżnia projekt LeCuna na tle konkurencji z USA, to radykalne odcięcie się od dominującego obecnie nurtu. Podczas konferencji AI-Pulse w Paryżu naukowiec nie gryzł się w język, stwierdzając, że „Dolina Krzemowa jest całkowicie zahipnotyzowana przez modele generatywne”. Jego zdaniem, opieranie przyszłości sztucznej inteligencji wyłącznie na LLM-ach, takich jak te tworzone przez OpenAI czy Google, jest błędem. LeCun brutalnie rozprawił się z tezą, że wystarczy po prostu powiększać obecne modele językowe, aby osiągnąć ogólną sztuczną inteligencję (AGI).
– Niektórzy twierdzą, że możemy skalować obecną technologię i dotrzeć do ogólnej inteligencji. Uważam, że to bzdura – skwitował dosadnie.
Głównym problemem dzisiejszych systemów jest ich ograniczone rozumienie rzeczywistości. LeCun punktuje paradoks współczesnej technologii: nasze najlepsze systemy AI potrafią zdać egzamin adwokacki, pisać wiersze, wygrywać olimpiady matematyczne i programować, ale wciąż nie mamy robota, który potrafiłby wykonać proste czynności fizyczne dostępne dla przeciętnego pięciolatka. Brakuje im „czegoś wielkiego”. O co chodzi? Inżynier wskazuje, że kluczem jest zrozumienie fizyki, przyczynowości i relacji przestrzennych. I tu wchodzi do gry projekt AMI, bo odpowiedzią na te braki mają być tzw. modele świata (world models). Zamiast statystycznego przewidywania kolejnego słowa w zdaniu, systemy te mają rozumieć fizyczny świat, postrzegać otoczenie i przewidywać skutki działań. Architektura ta, określana jako „niegeneratywna”, ma otworzyć drzwi do zastosowań, które dla dzisiejszych chatbotów są nieosiągalne – od zaawansowanej robotyki po autonomiczny transport.
Decyzja o budowie AMI w Europie nie jest przypadkowa. LeCun od lat lobbował za rozwojem europejskich talentów, doprowadzając m.in. do otwarcia laboratorium Facebook AI Research (FAIR) w stolicy Francji w 2015 r. To tam w 2023 r. powstał flagowy model Mety – Llama. Teraz LeCun chce iść o krok dalej, tworząc globalną organizację z centrami badawczymi na całym świecie, ale z sercem na Starym Kontynencie. Uważa on, że Europa posiada ogromny potencjał intelektualny, który nie jest w pełni wykorzystywany, a oderwanie się od „hipnozy” panującej w Kalifornii jest niezbędne dla przełomu naukowego.
Mimo odejścia z firmy, LeCun nie pali za sobą mostów – Meta ma pozostać partnerem strategicznym nowego przedsięwzięcia.
– To projekt, który Mark Zuckerberg naprawdę lubi – przekonywał niedawno LeCun. I wyjaśniał, że w ciągu ostatnich miesięcy obaj doszli do wniosku, iż potencjalne spektrum zastosowań „modeli świata” wykracza daleko poza to, czym biznesowo zainteresowana jest Meta.
Gigant społecznościowy skupia się na produktach konsumenckich i reklamowych, podczas gdy wizja LeCuna dotyczy fundamentalnej przebudowy sposobu, w jaki maszyny rozumieją rzeczywistość. Odejście LeCuna oznacza początek nowego wyścigu zbrojeń – jako jeden z „ojców chrzestnych” deep learningu (obok Geoffreya Hintona i Yoshui Bengio), LeCun ma autorytet, który przyciąga inwestorów. Jeśli jego wizja okaże się trafna, środek ciężkości globalnego rozwoju AI może zacząć przesuwać się z San Francisco w stronę Paryża.
