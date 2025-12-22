Raport wskazuje, że wielu z tych rekrutów, według danych zebranych przez Interpol i amerykańską DEA, jest podejrzewanych o posiadanie kryminalnej przeszłości, powiązania z organizacjami przestępczymi lub wcześniejszą przynależność do narkoparamilitarnych bojówek w Ameryce Łacińskiej. Dziennik „El País” pisze, że Ukraińcy mają kłopoty z weryfikacją informacji na temat ochotników. Nie wszyscy Kolumbijczycy i Meksykanie walczący na froncie mają przeszłość przestępczą, a ich zaciąg do armii odbywa się za pośrednictwem prywatnych firm kontraktowych o charakterze wojskowym.

Kartele narkotykowe stawiają na nowoczesne technologie

Według danych Center for Strategic and International Studies (CSIS), afiliowanego przy Uniwersytecie Georgetown w USA, jeden z pierwszych udokumentowanych przypadków użycia uzbrojonego drona w Meksyku miał miejsce w październiku 2017 r., kiedy podczas kontroli drogowej przejęto komercyjnego quadkoptera wyposażonego w improwizowany ładunek wybuchowy.

Zastosowania dronów uległy zróżnicowaniu – od przemytu narkotyków i broni między przygranicznymi obszarami Meksyku i Stanów Zjednoczonych, po obserwację rywalizujących organizacji lub funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ochronę granicy. Według amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2024 r. wykryto ponad 27 000 dronów w promieniu 500 metrów od południowej granicy USA z Meksykiem. Od tego czasu ataki z użyciem tego typu dronów zaczęły się mnożyć w alarmującym tempie.

Kartel Jalisco wykorzystuje drony do przemytu narkotyków

Kartel Jalisco Nowej Generacji (CJNG), posiadający rzekomo wyspecjalizowaną jednostkę pilotów znaną jako „Mencho Special Forces”, rozpoczął wykorzystywanie dronów pierwotnie przeznaczonych do celów rolniczych. Później zmodyfikowano je tak, by mogły przenosić i zrzucać ładunki wybuchowe.

Do ataków dronowych kartele w Meksyku zazwyczaj używają quadkopterów wyposażonych w ładunki wybuchowe, które mogą zrzucać podczas przelotu nad celem. Grupy te na ogół preferują wojskowe materiały wybuchowe, takie jak granaty ręczne. Jednak konfiskaty dokonywane przez meksykańskie władze ujawniły dużą liczbę amunicji dronowej produkowanej na zamówienie i domowej roboty, w tym wyspecjalizowanych ładunków chemicznych.