Aktualizacja: 22.12.2025 16:42 Publikacja: 22.12.2025 13:19
Technik przygotowuje drona Shrike FPV w firmie technologii wojskowej Skyfall w nieznanym miejscu na Ukrainie
Foto: Andrew Kravchenko/Bloomberg
Specjaliści ds. bezpieczeństwa w Europie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku wykryli, że kartele przeniknęły swoimi ludźmi na ukraińskie linie frontu, gdzie otrzymali oni szkolenie z pilotowania zdalnie sterowanych dronów – łatwo dostępnych w każdym sklepie i możliwych do przystosowania do roli pocisków kamikadze. W ten sposób kartele narkotykowe włączają do swojego arsenału niskokosztowe strategie walki, które okazały się punktem zwrotnym w oporze Kijowa wobec Moskwy – pisze hiszpański dziennik „El País”.
Wykorzystanie tanich, uzbrojonych, autonomicznych statków powietrznych w konflikcie rosyjsko‑ukraińskim wyrównało szanse Kijowa w starciu z agresją Kremla – pisze hiszpański dziennik. Ukraina stała się globalnym centrum szkoleniowym w zakresie taktycznej wojny dronowej, obejmującym wszystko – od rzemieślniczej produkcji i modyfikacji urządzeń, przez opanowanie konfiguracji analogowych, kamuflaż termiczny, stosowanie różnych technik zakłócania, loty na niskiej wysokości, po pilotaż w trybie FPV (first‑person view).
Czytaj więcej
Są szybkie i wyposażone w kamery, a także nieuchwytne dla przestępców. Drony dotrą tam, gdzie fun...
Z informacji opublikowanych przez „The Intelligence” wynika, że akademie dronów FPV, powiązane z Ukraińskim Legionem Międzynarodowym – jednostką utworzoną przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – początkowo były przeznaczone wyłącznie dla ukraińskich operatorów, lecz stopniowo otwarto je dla zagranicznych ochotników, głównie pochodzenia meksykańskiego i kolumbijskiego.
Raport wskazuje, że wielu z tych rekrutów, według danych zebranych przez Interpol i amerykańską DEA, jest podejrzewanych o posiadanie kryminalnej przeszłości, powiązania z organizacjami przestępczymi lub wcześniejszą przynależność do narkoparamilitarnych bojówek w Ameryce Łacińskiej. Dziennik „El País” pisze, że Ukraińcy mają kłopoty z weryfikacją informacji na temat ochotników. Nie wszyscy Kolumbijczycy i Meksykanie walczący na froncie mają przeszłość przestępczą, a ich zaciąg do armii odbywa się za pośrednictwem prywatnych firm kontraktowych o charakterze wojskowym.
Według danych Center for Strategic and International Studies (CSIS), afiliowanego przy Uniwersytecie Georgetown w USA, jeden z pierwszych udokumentowanych przypadków użycia uzbrojonego drona w Meksyku miał miejsce w październiku 2017 r., kiedy podczas kontroli drogowej przejęto komercyjnego quadkoptera wyposażonego w improwizowany ładunek wybuchowy.
Zastosowania dronów uległy zróżnicowaniu – od przemytu narkotyków i broni między przygranicznymi obszarami Meksyku i Stanów Zjednoczonych, po obserwację rywalizujących organizacji lub funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ochronę granicy. Według amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2024 r. wykryto ponad 27 000 dronów w promieniu 500 metrów od południowej granicy USA z Meksykiem. Od tego czasu ataki z użyciem tego typu dronów zaczęły się mnożyć w alarmującym tempie.
Kartel Jalisco Nowej Generacji (CJNG), posiadający rzekomo wyspecjalizowaną jednostkę pilotów znaną jako „Mencho Special Forces”, rozpoczął wykorzystywanie dronów pierwotnie przeznaczonych do celów rolniczych. Później zmodyfikowano je tak, by mogły przenosić i zrzucać ładunki wybuchowe.
Czytaj więcej
Dron wyprodukowany przez chińską firmę DJI przeniósł nad murem na granicy z Meksykiem ważący tyle...
Do ataków dronowych kartele w Meksyku zazwyczaj używają quadkopterów wyposażonych w ładunki wybuchowe, które mogą zrzucać podczas przelotu nad celem. Grupy te na ogół preferują wojskowe materiały wybuchowe, takie jak granaty ręczne. Jednak konfiskaty dokonywane przez meksykańskie władze ujawniły dużą liczbę amunicji dronowej produkowanej na zamówienie i domowej roboty, w tym wyspecjalizowanych ładunków chemicznych.
Zgodnie z oficjalnymi danymi meksykańskiego Sekretariatu Obrony Narodowej, w latach 2020 – połowa 2023 r. odnotowano 605 ataków z użyciem dronów wyposażonych w materiały wybuchowe, przy czym najwyższą ich liczbę zarejestrowano w stanach Guerrero, Michoacán i Tamaulipas.
Liczba takich ataków rośnie: z pięciu w 2020 r. do 260 w pierwszej połowie 2023 r. CSIS podaje, że spośród 77 ataków z użyciem tej technologii, które udało się ująć w ich bazie danych w 2024 r., 16 było wymierzonych w inne grupy przestępcze, 41 w ludność cywilną, sześć w żołnierzy, a 14 w policjantów. Tylko w maju tego roku odnotowano 32 ataki.
Z kolei uzbrojone drony FPV typu „narko‑dron”, potocznie nazywane kamikadze, zazwyczaj wykorzystują ładunek wybuchowy detonujący w momencie kontaktu z celem. Urządzenia te kosztują od 400 do 700 dolarów – choć coraz częściej wybierane są drony chińskie ze względu na niższą cenę – i są wyposażone w ocynkowane stalowe rurki o długości około 10 centymetrów, wypełnione prochem, śrutem lub metalowymi fragmentami, takimi jak gwoździe czy śruby, pełniącymi rolę odłamków. Bardziej zaawansowane modele wyposażane są nawet w ładunki C4. Autonomiczny lot pozwala na większą precyzję w omijaniu przeszkód i uderzaniu w struktury.
Podobnie jak kartele inwestują w technologie zdalnych ataków, tak samo rozwijają środki obrony wzdłuż granicy – zarówno w odpowiedzi na nieoficjalne doniesienia o przelotach dronów CIA, jak i wobec meksykańskiej armii oraz rywalizujących grup – pisze hiszpański dziennik.
Frakcja Los Mayitos z Kartelu Sinaloa zainwestowała w technologie antydronowe chińskiej marki Skyfend. Urządzenia te działają jako zagłuszacze sygnału dla przenośnych dronów. System może zakłócać te połączenia, powodując powrót drona do punktu startu, jego rozbicie lub upadek na ziemię.
Analitycy wskazują, że kartele tak dobrze radzą sobie z technologią dronową i są coraz skuteczniejsze, ponieważ wiele rządów wciąż nie zainwestowało wystarczająco w drony i systemy antydronowe. To daje przestępcom przewagę w prowadzeniu nielegalnej działalności. Hiszpański dziennik pisze, że „to grupy przestępcze prowadzą dziś wyścig innowacji – między sobą”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
TikTok podpisał umowy z trzema inwestorami, co sprawi, że mimo zmiany dotychczasowy właściciel, chiński ByteDanc...
Yann LeCun, jeden z kluczowych badaczy sztucznej inteligencji, kończy pracę w koncernie Meta. Chce zrealizować w...
Organizacja Fulu płaci tysiące dolarów tym, którzy potrafią obejść ograniczenia wbudowane w urządzenia, co umożl...
Opublikowany pierwszy zwiastun filmu „Disclosure Day" tylko podsycił ciekawość widzów, ponieważ fabuła filmu jes...
Popularna aplikacja finansowa rusza właśnie nad Wisłą z usługami komórkowymi – dowiedziała się „Rzeczpospolita”....
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas