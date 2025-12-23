Reklama
Rozwiń
Reklama

James Bond wraca w nowej odsłonie. Złoczyńcą będzie Lenny Kravitz

Kultowy agent 007 pojawi się już w marcu 2026 r. Twórcy serii „Hitman” zapowiadają „007 First Light” – opowieść o młodych latach legendarnego agenta.

Publikacja: 23.12.2025 22:23

W rolę złoczyńcy w nowej grze wcieli się ikona rocka – Lenny Kravitz.

W rolę złoczyńcy w nowej grze wcieli się ikona rocka – Lenny Kravitz.

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto pojawi się w nowej grze o przygodach Jamesa Bonda.
  • Kogo w „007 First Light” zagra Lenny Kravitz.
  • Kiedy i na jakich platformach można spodziewać się premiery tej gry.

James Bond wraca do akcji, ale zobaczymy go nie w kinowym fotelu, lecz na ekranach komputerów i konsol. Duńskie studio IO Interactive, wspólnie z Amazonem, który ma prawa do uniwersum agenta Jej Królewskiej Mości, w najnowszej produkcji przeniesie fanów do początków kariery 007. Gracze w tytule „007 First Light” poznają Bonda jako dwudziestoparolatka, który dopiero uczy się fachu szpiega. Eksperci już wróżą hit. Tym bardziej, że w rolę złoczyńcy wcieli się ikona rocka – Lenny Kravitz.

Reklama
Reklama

Imponująca obsada w grze

IO Interactive, znany z kultowej serii „Hitman”, premierę „007 First Light” zaplanował na marzec 2026 r. Fakt, że to właśnie ta firma odpowiada za produkcję, a więc studio, które do perfekcji opanowało sztukę tworzenia wirtualnych płatnych zabójców (właśnie w serii „Hitman”), dobrze wróży projektowi. Właśnie oficjalnie zaprezentowano szczegóły nadchodzącej superprodukcji. Co ważne, nie jest to adaptacja żadnego z istniejących filmów, lecz całkowicie nowa, cyfrowa geneza najsłynniejszego szpiega – tym razem James Bond, w którego wciela się Patrick Gibson, irlandzki aktor znany z seriali telewizyjnych „Dynastia Tudorów”, „Cień i kość” oraz z filmu „Tolkien”, ma 26 lat. Postać jest lekkomyślna, ale obdarzona naturalnym sprytem i charyzmą. Bonda poznajemy, gdy dopiero wstępuje w szeregi MI6. Jego mentorem w grze będzie John Greenway. W tej roli wystąpi Lennie James, popularny brytyjski aktor („The Walking Dead”, „Colombiana” czy „Line of Duty”). Ale największą uwagę przykuwa oponent agenta. Czarnym charakterem będzie Lenny Kravitz, muzyk, który ma na swoim koncie występy choćby w „Igrzyskach Śmierci”. Zagra Bawmę, przywódcę potężnej siatki handlarzy bronią, operującej na zachodniej półkuli.

– Seria o Bondzie ma niesamowite dziedzictwo, więc wejście w ten świat z zupełnie nową postacią, taką jak Bawma, jest niesamowite. Jest magnetyczny i nieprzewidywalny, drzemie w nim niebezpieczeństwo. To nie jest tylko człowiek władzy; to człowiek, który musi walczyć o każdy jej cal – skomentował swój udział w projekcie Lenny Kravitz.

Reklama
Reklama

Tytuł na nową konsolę Nintendo

Martin Emborg, reżyser narracji w IO Interactive, podkreśla, że choć studio czerpie garściami ze swojego doświadczenia w tworzeniu otwartych poziomów, dynamika nowej gry będzie inna. Bond to postać znacznie bardziej społeczna niż chłodny Agent 47 z „Hitmana”. Kluczowym elementem rozgrywki ma być tzw. social stealth, czyli infiltracja poprzez rozmowę, blef i urok osobisty, a nie tylko chowanie się w cieniu. Gracze otrzymają ogromną swobodę działania – od klasycznego skradania się szybami wentylacyjnymi, przez bezpośrednią walkę wręcz, aż po wyrafinowane manipulacje w tłumie. Twórcy ukuli termin „gry, która oddycha”. Oznacza to, że obok otwartych lokacji, w których sami decydujemy o sposobie wykonania zadania, pojawią się sekwencje liniowe, pościgi i filmowe ujęcia rodem z najlepszych kinowych przebojów.

Akcja gry rzuci nas w różnorodne zakątki globu, w tym do malowniczej Słowacji, Wietnamu czy na cmentarzysko statków w Mauretanii. Wsparciem dla młodego Bonda będzie klasyczna ekipa MI6, choć w nowych interpretacjach: Moneypenny (Kiera Lester), Q (Alastair Mackenzie) oraz M (Priyanga Burford).

Czytaj więcej

Twórcy gier liczą, że AI otworzy im drzwi do „bardziej dynamicznych i immersyjnych doświadczeń dla g
Gry & e-Sport
Rewolucja w grach: AI tworzy postacie, które myślą jak ludzie

Amazon, będący właścicielem MGM Studios (posiadającego prawa do filmowej marki Bond), jest partnerem wydawniczym IO Interactive przy tym tytule. Gra ma pojawić się na pecetach, konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S i Nintendo Switch 2 (to jedno z pierwszych tak bezpośrednich potwierdzeń nowej konsoli japońskiego giganta). Tytuł na rynek trafi 27 marca.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Amazon Gry wideo Lenny Kravitz James Bond
Technik przygotowuje drona Shrike FPV w firmie technologii wojskowej Skyfall w nieznanym miejscu na
Globalne Interesy
Ukraiński front poligonem dla narkotykowych karteli. Eksperci biją na alarm
Chińczycy sprzedali TikToka w USA. Wśród nowych właścicieli sojusznik Trumpa
Globalne Interesy
Chińczycy sprzedali TikToka w USA. Wśród nowych właścicieli sojusznik Trumpa
Yann LeCun przekonuje, że opieranie przyszłości sztucznej inteligencji wyłącznie na LLM-ach, takich
Globalne Interesy
„Ojciec chrzestny AI" zbuduje w Europie giganta sztucznej inteligencji
Firmy technologiczne są zwykle bardzo wybredne, jeśli chodzi o to, kto może zaglądać do wnętrza ich
Globalne Interesy
Bunt przeciw blokadom producentów. Oni rzucili wyzwanie gigantom
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Steven Spielberg był wielokrotnie nagradzany za swoje filmy
Globalne Interesy
Tajemniczy film Spielberga zapowiada się na hit lata
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama