AI dostaje ciało. Giganci technologii odkryją karty na CES 2026

Największe na świecie targi elektroniki w Las Vegas to święto nie tylko dla fanów gadżetów. Coraz większe zainteresowanie budzą humanoidy
Tegoroczna edycja CES (Consumer Electronics Show), która oficjalnie startuje 6 stycznia w Las Vegas, nie pozostawia złudzeń: branża technologiczna przestała traktować sztuczną inteligencję jako cyfrową ciekawostkę służącą jedynie do generowania tekstów czy obrazków, a 2026 r. będzie momentem zwrotnym, w którym algorytmy zyskują „ciało”. Terminem, który będzie odmieniany przez wszystkie przypadki w halach wystawowych w Nevadzie, jest „Physical AI” (fizyczna sztuczna inteligencja). To właśnie ona, w połączeniu z rewolucją w technologii wyświetlania obrazu Micro RGB oraz nową falą zaawansowanej robotyki, zdominuje narrację nadchodzących dni.
Analitycy są zgodni – to wydarzenie zdefiniuje technologiczny krajobraz na najbliższe 12 miesięcy, przesuwając środek ciężkości z oprogramowania na sprzęt, który wchodzi w fizyczną interakcję z człowiekiem. Ton całemu wydarzeniu nada wystąpienie Jensena Huanga, szefa Nvidii, zaplanowane na 5 stycznia. Szef wycenianej na astronomiczne 4,53 bln dol. firmy ogłosi nadejście ery, w której systemy AI zaczynają „rozumieć” świat fizyczny. Choć Nvidia boryka się z gigantycznym popytem na swoje układy (zaległości zamówień na platformy GPU Blackwell i Rubin sięgają 500 mld dol.), w Las Vegas uwaga giganta skupi się nie na krzemie, a na zastosowaniach – kluczem do nowej rzeczywistości ma być platforma „Cosmos world foundation model”. To ona umożliwi maszynom – od robotów przemysłowych po autonomiczne taksówki – nie tylko „widzenie”, ale i głębokie rozumienie otoczenia oraz praw fizyki. Na stoiskach zobaczymy ponad 20 demonstracji tego typu rozwiązań, w tym efekty współpracy z Hyundai Motor Group, która zaprezentuje elektrycznego robota Atlas od Boston Dynamics.
Wizja Huanga błyskawicznie materializuje się też w produktach konsumenckich, co dobitnie pokażą koreańscy giganci. LG Electronics odsłania karty, prezentując humanoidalnego robota domowego CLOi-D. To maszyna, która ma wyjść poza rolę statycznego asystenta głosowego i aktywnie uczestniczyć w życiu domowników, wykorzystując zaawansowane „modele rozumienia przestrzeni”. Kroku rywalowi próbuje dotrzymać Samsung. Choć kulisty robot Ballie był zapowiadany już w 2020 r., a jego premiera wielokrotnie się przesuwała, 2026 r. ma być dla tego projektu przełomowy. Samsung integruje w nim asystenta Gemini od Google, a wbudowany projektor ma zmienić toczącą się kulę w mobilne centrum rozrywki i komunikacji. Robotyka użytkowa na CES 2026 to jednak także ewolucja w sprzątaniu. I tu swoje najnowsze osiągnięcia pokażą producenci odkurzaczy Dreame (np. X50 wyposażono w nogi pozwalające pokonywać przeszkody) czy Roborock (Qrevo Curv 2 Flow wprowadza chowane mopy rolkowe). Mianownik jest wspólny – producenci stawiają na tzw. world models, czyli systemy pozwalające robotom na nawigację w skomplikowanym otoczeniu domowym.
Jeśli chodzi o ekrany, CES 2026 przynosi nową odsłonę technologicznej rewolucji, która może odesłać dotychczasowe standardy do lamusa. Czy zapomnimy o klasycznym OLED czy Mini LED, a hitem stanie się Micro RGB? Samsung i LG idą tutaj na całość, chcąc zdominować segment premium – Samsung rozszerza swoją ofertę telewizorów w tej technologii, wprowadzając szeroką gamę modeli od 55 aż do 115 cali, z kolei LG debiutuje z telewizorem Micro RGB evo, który ma się wyróżniać 100-proc. pokryciem gamy kolorów DCI-P3 i Adobe RGB oraz tysiącami stref wygaszania. Do wyścigu dołącza też Sony, które prawdopodobnie pokaże technologię „General RGB LED Backlight”. Japończycy obiecują jasność na poziomie Mini LED bez konieczności stosowania filtrów kolorów, co eliminuje odwieczny problem wypalania się matryc (znany z technologii organicznych), a wszystko to wspierane przez nowe standardy jasności – Dolby Vision 2 oraz promowany przez Samsunga HDR10+ Advanced (mają podwoić jasność obrazu w domowych odbiornikach, zapewniając niespotykaną dotąd dynamikę obrazu).
Rok 2026 może być długo oczekiwanym przełomem dla rzeczywistości rozszerzonej (AR), bo producenci w końcu rozwiązują kluczowe problemy blokujące masową adopcję inteligentnych okularów: wagę i zużycie energii. Himax Technologies i AUO Corporation pokażą w Las Vegas mikrowyświetlacz LCoS, który waży zaledwie 0,21 grama i zużywa śladowe ilości energii (200 miliwatów), oferując przy tym potężną jasność 350 000 nitów. To parametry, które pozwalają na stworzenie okularów wyglądających jak zwykłe oprawki korekcyjne. Firma Ganzin wdraża układ śledzenia wzroku AURORA IIE, który jest czterokrotnie bardziej energooszczędny od dotychczasowych rozwiązań, otwierając drogę do sterowania interfejsem za pomocą samego spojrzenia.
Targi w Las Vegas to tradycyjnie miejsce premier podzespołów komputerowych, które napędzą urządzenia w nadchodzącym roku. Intel zaprezentuje procesory Core Ultra Series 3 (znane jako Panther Lake), wykonane w procesie technologicznym 18A. Mają one stanowić serce nowej generacji laptopów klasy AI PC (zaprojektowanych od podstaw do lokalnego przetwarzania algorytmów sztucznej inteligencji, bez konieczności łączności z chmurą). Z kolei Qualcomm, ze swoimi układami Snapdragon X2 Elite, coraz śmielej rozpycha się na rynku komputerów przenośnych, rzucając wyzwanie dominującej od lat architekturze x86 i obiecując wydajność połączoną z rekordowym czasem pracy na baterii.
Sztuczna inteligencja fundamentalnie zmienia też motoryzację. Sony Honda Mobility zaprezentuje niemal finalną, przedprodukcyjną wersję samochodu Afeela 1, który ma wyjechać na drogi Kalifornii już w 2026 r. Trendem wiodącym w auto-moto nie są już tylko same silniki elektryczne, ale konwersacyjna AI w kokpicie – samochody przyszłości mają przewidywać nawyki kierowcy, diagnozować własne usterki jeszcze przed ich wystąpieniem i prowadzić z pasażerami naturalną rozmowę, zamiast reagować na sztywne, predefiniowane komendy. Eksperci spodziewają się, że na CES zobaczymy nowe prototypy „latających samochodów” (air mobility), co sugeruje, że wizja transportu rodem z filmów science-fiction to wcale nie odległa przyszłość.
