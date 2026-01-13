Reklama

„Potrzebujemy więcej krajów jak Polska". Elon Musk komentuje weto prezydenta

Kontrowersyjny miliarder opublikował na platformie X wymowny wpis: „Bravo” i umieszczając obok polską flagę. To kolejny raz, gdy nawiązuje on do wydarzeń w naszym kraju. Tym razem poszło o działania prezydenta.

Publikacja: 13.01.2026 16:36

Elon Musk skrytykował pochwalił prezydenta Polski za zawetowanie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Eric Daugherty, pro-republikański amerykański dziennikarz, dyrektor ds. treści w serwisie „Florida’s Voice”, związany z konserwatywnym „Right Line News” zamieścił w mediach społecznościowych informację o zawetowaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych (DSA). W poście zamieścił film z wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie, gdy wspólnie z Donaldem Trumpem stoją przed Białym Domem.

Wpis zalała fala komentarzy płynących z konserwatywnych profili. Do działań polskiego prezydenta odniósł się nawet Elon Musk.

Amerykańska prawica zachwycona Polską

„Prawicowy prezydent Polski Karol Nawrocki właśnie zawetował ustawę, która miałaby wdrożyć unijną ustawę o cenzurze” – napisał na platformie X Daugherty, dodając, że „państwo ma gwarantować wolność, a nie ją ograniczać”. Tweeta zakończył, pisząc: „Potrzebujemy więcej krajów takich jak Polska!”.

To zelektryzowało internautów. Post momentalnie zyskał 6,5 mln wyświetleń i ponad 1 tys. komentarzy. Dalej podano go 15 tys. razy, a polubiono 92 tys. Musk, który nawiązał do tego posta, ocenił działania Nawrockiego krótko: „Bravo”. A obok zamieścił polską flagę. Jego wpis wygenerował kolejne 2 tys. komentarzy zwolenników, 15 tys. osób podało go dalej, a 128 tys. polubiło. W sumie zaliczył 4,1 mln wyświetleń.

Internauci w komentarzach rozpływali się nad działaniami Karola Nawrockiego i deklarowali miłość do Polski. Profil I Love America News z Utah napisał: „That dude is a champion. I love Poland” (z ang.: Ten gość jest mistrzem. Kocham Polskę), zamieszczając zdjęcie prezydenta naszego kraju. W komentarzach pojawiło się wiele antyunijnych kont, krytykujących działania Brukseli, rządy Europy Zachodniej, a jednocześnie chwalono np. Węgry. Jeden z wpisów o Polsce (konto Crazy Videos z Nowego Jorku) wskazał, że weto względem DSA to nie przypadek – „Polska jedynym krajem UE bez otwartych granic”.

Publikujący dotąd memy profil Liberty Pill Memes napisał z kolei: „UE jest organizacją cenzorską, którą należy rozwiązać”.

Rząd broni ustawy: To walka z dezinformacją

Tę falę wywołała decyzja prezydenta Nawrockiego, który w ubiegłym tygodniu zawetował ustawę wdrażającą akt o usługach cyfrowych (była to jedna z trzech zawetowanych w tym dniu ustaw). – Nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę – uzasadnił prezydent. I dodał, że „są granice, których przekroczyć nie wolno”.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw stanowi implementację unijnego rozporządzenia, DSA (Digital Services Act), które zawiera przepisy w zakresie moderacji nielegalnych treści, przejrzystej reklamy i dezinformacji.

– To jest dobra ustawa, zabezpieczy Pan dzieciaki w internecie, Polki, Polaków – mówił dzień wcześniej Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, na antenie RMF FM.

Apele do prezydenta o podpis pod ustawą na nic się zdały.

Również Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” tłumaczył, iż platformy społecznościowe nie są dziś trzymane za gardło żadnym prawem. Dlaczego?

Czytaj więcej

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji
Biznes
Krzysztof Gawkowski: Państwo musi nałożyć chomąto na głupotę

– Bo DSA przyjęto w ponad 20 państwach UE, ale w Polsce nie. Dezinformacja jest częścią cyberwojny. Jeżeli pojawiają się głosy o cenzurze, to pytam: czy cenzurą jest usuwanie treści mówiących, że Ukraina wysłała drony, by zaatakować Polskę? Nie, to jest fałsz, który trzeba usunąć. Czy jeśli kierowcy lubią jeździć 200 km/h, to mamy zmienić kodeks drogowy i na to zezwolić? Nie. Państwo musi nałożyć chomąto na głupotę. Jak się tego nie zrobi, wszyscy będziemy mieli problem – podkreślał wicepremier.

Prezydent ostrzega przed „Ministerstwem Prawdy”

Nawrocki swoje działania tłumaczył tym, że ustawa w założeniu miała chronić obywateli, w szczególności dzieci, a – jak twierdzi – zniszczono ją „złymi wrzutkami legislacyjnymi”. – Po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą – ocenił.

Prezydent wskazał, iż zamiast realnej kontroli sądowej wprowadzono rozwiązanie w jego ocenie absurdalne: sprzeciw wobec decyzji urzędnika, który obywatel musi złożyć w ciągu 14 dni.

– Sytuacja, w której o tym, co wolno w internecie, decyduje urzędnik podległy rządowi, przypomina konstrukcję Ministerstwa Prawdy z książki Orwella „Rok 1984”. Autor pisał o mechanizmie władzy, który najpierw przejmuje kontrolę nad językiem, nad informacją, a w końcu nad myśleniem obywateli – powiedział Nawrocki. Zaznaczył, iż jako prezydent nie może podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę.

Powstał już specjalny serwis, który zlicza, ile projektów regulacji zablokował prezydent. Wetomat.pl pokazuje, że głowa państwa dotychczas zawetowała już 23 ustawy.

Źródło: rp.pl

Osoby Technologie Internet Elon Musk Karol Nawrocki dezinformacja

e-Wydanie
