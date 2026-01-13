„Potrzebujemy więcej krajów jak Polska". Elon Musk komentuje weto prezydenta

Aktualizacja: 13.01.2026 19:16 Publikacja: 13.01.2026 16:36
Elon Musk skrytykował pochwalił prezydenta Polski za zawetowanie nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Foto: Bloomberg
Eric Daugherty, pro-republikański amerykański dziennikarz, dyrektor ds. treści w serwisie „Florida’s Voice”, związany z konserwatywnym „Right Line News” zamieścił w mediach społecznościowych informację o zawetowaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych (DSA). W poście zamieścił film z wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie, gdy wspólnie z Donaldem Trumpem stoją przed Białym Domem.
Wpis zalała fala komentarzy płynących z konserwatywnych profili. Do działań polskiego prezydenta odniósł się nawet Elon Musk.
„Prawicowy prezydent Polski Karol Nawrocki właśnie zawetował ustawę, która miałaby wdrożyć unijną ustawę o cenzurze” – napisał na platformie X Daugherty, dodając, że „państwo ma gwarantować wolność, a nie ją ograniczać”. Tweeta zakończył, pisząc: „Potrzebujemy więcej krajów takich jak Polska!”.
To zelektryzowało internautów. Post momentalnie zyskał 6,5 mln wyświetleń i ponad 1 tys. komentarzy. Dalej podano go 15 tys. razy, a polubiono 92 tys. Musk, który nawiązał do tego posta, ocenił działania Nawrockiego krótko: „Bravo”. A obok zamieścił polską flagę. Jego wpis wygenerował kolejne 2 tys. komentarzy zwolenników, 15 tys. osób podało go dalej, a 128 tys. polubiło. W sumie zaliczył 4,1 mln wyświetleń.
Internauci w komentarzach rozpływali się nad działaniami Karola Nawrockiego i deklarowali miłość do Polski. Profil I Love America News z Utah napisał: „That dude is a champion. I love Poland” (z ang.: Ten gość jest mistrzem. Kocham Polskę), zamieszczając zdjęcie prezydenta naszego kraju. W komentarzach pojawiło się wiele antyunijnych kont, krytykujących działania Brukseli, rządy Europy Zachodniej, a jednocześnie chwalono np. Węgry. Jeden z wpisów o Polsce (konto Crazy Videos z Nowego Jorku) wskazał, że weto względem DSA to nie przypadek – „Polska jedynym krajem UE bez otwartych granic”.
Publikujący dotąd memy profil Liberty Pill Memes napisał z kolei: „UE jest organizacją cenzorską, którą należy rozwiązać”.
Tę falę wywołała decyzja prezydenta Nawrockiego, który w ubiegłym tygodniu zawetował ustawę wdrażającą akt o usługach cyfrowych (była to jedna z trzech zawetowanych w tym dniu ustaw). – Nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę – uzasadnił prezydent. I dodał, że „są granice, których przekroczyć nie wolno”.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw stanowi implementację unijnego rozporządzenia, DSA (Digital Services Act), które zawiera przepisy w zakresie moderacji nielegalnych treści, przejrzystej reklamy i dezinformacji.
– To jest dobra ustawa, zabezpieczy Pan dzieciaki w internecie, Polki, Polaków – mówił dzień wcześniej Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, na antenie RMF FM.
Apele do prezydenta o podpis pod ustawą na nic się zdały.
Również Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, w rozmowie z „Rzeczpospolitą” tłumaczył, iż platformy społecznościowe nie są dziś trzymane za gardło żadnym prawem. Dlaczego?
Czytaj więcej
Kładę na stole ustawę, która daje narzędzia do walki z hejtem i patostreamami, a słyszę o cenzurz...
– Bo DSA przyjęto w ponad 20 państwach UE, ale w Polsce nie. Dezinformacja jest częścią cyberwojny. Jeżeli pojawiają się głosy o cenzurze, to pytam: czy cenzurą jest usuwanie treści mówiących, że Ukraina wysłała drony, by zaatakować Polskę? Nie, to jest fałsz, który trzeba usunąć. Czy jeśli kierowcy lubią jeździć 200 km/h, to mamy zmienić kodeks drogowy i na to zezwolić? Nie. Państwo musi nałożyć chomąto na głupotę. Jak się tego nie zrobi, wszyscy będziemy mieli problem – podkreślał wicepremier.
Nawrocki swoje działania tłumaczył tym, że ustawa w założeniu miała chronić obywateli, w szczególności dzieci, a – jak twierdzi – zniszczono ją „złymi wrzutkami legislacyjnymi”. – Po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą – ocenił.
Prezydent wskazał, iż zamiast realnej kontroli sądowej wprowadzono rozwiązanie w jego ocenie absurdalne: sprzeciw wobec decyzji urzędnika, który obywatel musi złożyć w ciągu 14 dni.
– Sytuacja, w której o tym, co wolno w internecie, decyduje urzędnik podległy rządowi, przypomina konstrukcję Ministerstwa Prawdy z książki Orwella „Rok 1984”. Autor pisał o mechanizmie władzy, który najpierw przejmuje kontrolę nad językiem, nad informacją, a w końcu nad myśleniem obywateli – powiedział Nawrocki. Zaznaczył, iż jako prezydent nie może podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę.
Powstał już specjalny serwis, który zlicza, ile projektów regulacji zablokował prezydent. Wetomat.pl pokazuje, że głowa państwa dotychczas zawetowała już 23 ustawy.
