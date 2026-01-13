„Potrzebujemy więcej krajów jak Polska". Elon Musk komentuje weto prezydenta

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wydarzenie skłoniło Elona Muska do skomentowania działań polskiego prezydenta?

Eric Daugherty, pro-republikański amerykański dziennikarz, dyrektor ds. treści w serwisie „Florida’s Voice”, związany z konserwatywnym „Right Line News” zamieścił w mediach społecznościowych informację o zawetowaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy wdrażającej akt o usługach cyfrowych (DSA). W poście zamieścił film z wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie, gdy wspólnie z Donaldem Trumpem stoją przed Białym Domem.

Wpis zalała fala komentarzy płynących z konserwatywnych profili. Do działań polskiego prezydenta odniósł się nawet Elon Musk.

Amerykańska prawica zachwycona Polską

„Prawicowy prezydent Polski Karol Nawrocki właśnie zawetował ustawę, która miałaby wdrożyć unijną ustawę o cenzurze” – napisał na platformie X Daugherty, dodając, że „państwo ma gwarantować wolność, a nie ją ograniczać”. Tweeta zakończył, pisząc: „Potrzebujemy więcej krajów takich jak Polska!”.

To zelektryzowało internautów. Post momentalnie zyskał 6,5 mln wyświetleń i ponad 1 tys. komentarzy. Dalej podano go 15 tys. razy, a polubiono 92 tys. Musk, który nawiązał do tego posta, ocenił działania Nawrockiego krótko: „Bravo”. A obok zamieścił polską flagę. Jego wpis wygenerował kolejne 2 tys. komentarzy zwolenników, 15 tys. osób podało go dalej, a 128 tys. polubiło. W sumie zaliczył 4,1 mln wyświetleń.