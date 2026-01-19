Stało się to zaledwie miesiąc po wejściu w życie pierwszego na świecie zakazu korzystania z tych platform przez osoby poniżej 16. roku życia. Australijscy urzędnicy uważają, że nowe prawo przyniosło szybkie i szerokie efekty. Komisarz ds. bezpieczeństwa w sieci (eSafety Commissioner) poinformował, że platformy usunęły dotąd około 4,7 mln kont należących do użytkowników poniżej 16. roku życia, aby dostosować się do przepisów obowiązujących od 10 grudnia. – Dziś możemy ogłosić, że to działa – powiedział na konferencji prasowej premier Anthony Albanese. – To powód do dumy dla Australii. To było ustawodawstwo pionierskie na świecie, a dziś jest już naśladowane w innych krajach – dodał.

Kolejne kraje chcą blokady dostępu do mediów społecznościowych dla nieletnich

Australijskie przepisy chroniące nieletnich przed negatywnymi skutkami nadmiernej obecności w mediach społecznościowych są uważnie obserwowane w innych krajach. Francja, Malezja i Indonezja już zapowiedziały wprowadzenie podobnych regulacji, a część państw europejskich oraz kilka stanów USA również rozważa pójście śladem Australii.

Australijskie dane to pierwsze rządowe informacje dotyczące przestrzegania przepisów. Wskazują one, że platformy mediów społecznościowych podejmują realne działania, by dostosować się do nowych regulacji. Portal nbcnews.com przypomina, że nieprzestrzeganie prawa może być kosztowne, ponieważ grozi karą w wysokości 49,5 mln dolarów australijskich, czyli około 120 mln zł.

Ustawa nie przewiduje pociągnięcia do odpowiedzialności dzieci ani ich rodziców w razie omijania zakazu.