Australia zakazała social mediów dla nastolatków. Widać już skutki

Aktualizacja: 14.01.2026 00:29 Publikacja: 13.01.2026 20:11
Australijskiemu zakazowi i jego skutkom przyglądają się uważnie inne kraje
Foto: Bloomberg
Według BBC, która rozmawiała z australijskimi nastolatkami, część z nich mówi, że mimo iż tęsknią za Snapchatem, Facebookiem czy TikTokiem, to czują się „trochę wolni”, a ich codzienna rutyna uległa zmianie. Premier Australii Anthony Albanese, który przed wprowadzeniem zakazu apelował do dzieci, by zerwały z nawykiem korzystania z mediów społecznościowych, uważa, że zakaz odnosi sukces. Australijski rząd jako jeden z powodów zakazu wskazał cyberprzemoc oraz konieczność ochrony młodych ludzi przed internetowymi drapieżnikami i szkodliwymi treściami.
Od 10 grudnia firmy technologiczne ryzykują grzywny do 49,5 mln dol. australijskich (120 mln zł), jeśli nie podejmą „rozsądnych kroków”, by usunąć osoby poniżej 16. roku życia ze swoich platform.
Krytycy zakazu wskazują jednak, że po miesiącu nie widać, by nastolatkowie zaczęli uprawiać więcej sportu czy czytać książki. Wiele nastolatków przerzuciło się na inne, niezablokowane dla nich platformy społecznościowe i gamingowe albo obchodzi zakazy na Snapchacie czy YouTubie, podając fałszywą datę urodzenia.
Czytaj więcej
Cyfrowa prohibicja na antypodach miała być wzorcem dla podobnych rozwiązań w innych krajach, ale...
Matka jednego z nastolatków powiedziała BBC, że gdy jej syn korzystał z mediów społecznościowych bez ograniczeń, „był bardziej towarzyski… więcej z nami rozmawiał”. Teraz chłopiec ma znacznie częściej huśtawki nastrojów i jest wyraźnie niezadowolony.
Psycholożka konsumencka Christina Anthony powiedziała BBC, że zmiany nastroju mogą wynikać z krótkoterminowego wpływu zakazu na regulację emocji. „Dla wielu nastolatków media społecznościowe to nie tylko rozrywka – to narzędzie do radzenia sobie z nudą, stresem i lękiem społecznym, a także do szukania poczucia bezpieczeństwa i więzi” – powiedziała.
„Gdy dostęp zostaje nagle przerwany, niektórzy młodzi ludzie mogą początkowo odczuwać drażliwość, niepokój lub poczucie społecznego odłączenia… nie dlatego, że sama platforma jest niezbędna, lecz dlatego, że odebrano im znany mechanizm radzenia sobie” – wyjaśniła. Jej zdaniem z czasem młodzi ludzie mogą wykształcić nowe strategie radzenia sobie, takie jak rozmowy z zaufanymi dorosłymi.
Wprowadzenie zakazu spowodowało, że dzieci zaczęły szukać „zamienników” zablokowanych aplikacji. Niemal natychmiast trzy mało znane aplikacje – Yope, Coverstar i Lemon8 (aplikacja stworzona przez twórców TikToka) – odnotowały gwałtowny wzrost pobrań.
Początkowy wzrost pobrań osłabł, ale dzienne statystyki nadal są wyższe niż zwykle – mówi Adam Blacker z Apptopia, amerykańskiej firmy analizującej trendy w aplikacjach mobilnych. Spadek liczby pobrań sugeruje, że „część dzieci może akceptować nowe zasady i zamieniać czas spędzany na telefonie na inne aktywności” – dodaje Blacker.
Czytaj więcej
Platforma dyskusyjna Reddit złożyła w piątek pozew, domagając się uchylenia zakazu korzystania z...
Liczba Australijczyków pobierających sieci VPN również wzrosła przed wprowadzeniem zakazu, ale potem wróciła do normalnego poziomu. Technologia VPN pozwala użytkownikom ukryć swoją lokalizację i udawać, że znajdują się w innym kraju, omijając lokalne przepisy. Ma jednak ograniczoną atrakcyjność dla nastolatków – mówi Blacker – ponieważ wiele platform społecznościowych potrafi wykrywać VPN-y.
W miesiącach poprzedzających zakaz toczyła się debata na temat wyłączenia platform gamingowych z nowych przepisów. Krytycy obawiali się, że wiele młodych osób korzysta z nich w podobny sposób jak z mediów społecznościowych, co oznaczałoby podobne potencjalne szkody.
Choć nie ma jeszcze dowodów na to, że więcej nastolatków przeniosło się do takich platform jak Roblox, Discord czy Minecraft w celach towarzyskich, jest to realna możliwość – uważa Mark Johnson, ekspert od platform streamingowych dla graczy, takich jak Twitch, który został objęty zakazem.
Johnson, wykładowca kultury cyfrowej na Uniwersytecie w Sydney, twierdzi, że reakcje na zakaz są mieszane. „Wielu rodziców wydaje się uspokojonych i zadowolonych, że ich dzieci i nastolatki spędzają znacznie mniej czasu w mediach społecznościowych” – mówi. „Z drugiej strony niektórzy narzekają na nową trudność, jaką ich dzieci mają w komunikowaniu się z przyjaciółmi, a w niektórych przypadkach także z członkami rodziny mieszkającymi w innych miejscach” – dodał.
Rzecznik komisarza ds. e-bezpieczeństwa zapowiedział, że w nadchodzących tygodniach opublikuje wyniki dotyczące funkcjonowania zakazu – w tym liczbę kont dezaktywowanych od 10 grudnia.
Tymczasem rzeczniczka ministry komunikacji Aniki Wells twierdzi, że zakaz „przynosi realne efekty”, a przywódcy na całym świecie przyglądają się australijskiemu modelowi. Posłowie Koalicji Obywatelskiej przygotują projekt ustawy ograniczającej możliwość korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież do ukończenia 15. roku życia.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjny miliarder opublikował na platformie X wymowny wpis: „Bravo” i umieszczając obok polską flagę. To...
Podczas gdy Donald Trump ponownie eskaluje retorykę dotyczącą przejęcia Grenlandii, powołując się na bezpieczeńs...
Jeśli Donald Trump zdecyduje się na siłową realizację planów aneksji Grenlandii, Europa nie zamierza stać z zało...
Najbogatszy człowiek świata znów szokuje. Musk przekonuje, że w perspektywie dwóch dekad tradycyjne oszczędzanie...
Rok 2026 może zostać uznany za punkt zwrotny w historii robotyki. Po latach eksperymentów humanoidalne roboty wc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas