Rosjanie mają nadzieję, że Kamczatka-1 pozwoli im konkurować z prywatnymi firmami kosmicznymi z USA, Chin i Indii. Jak zwracają uwagę eksperci, będzie to niezwykle trudne, ponieważ zachodnie firmy prywatne wyprzedzają Rosjan o dekady. Obecnie Rosja eksploatuje dużą liczbę przestarzałych, jednorazowych rakiet, co, nawet po zniesieniu sankcji, uniemożliwi jej pełne konkurowanie na rynku komercyjnych startów kosmicznych.

Monopol Roskosmosu hamuje rozwój

To konsekwencja nie tylko wojny Putina, ale też utrzymywanego przez dziesięciolecia monopolu państwowej agencji kosmicznej Roskosmos, która nie chciała współpracować z prywatnymi firmami. Roskosmos nie tylko odrzucał prywatne projekty, ale też utrudniał przedsiębiorcom działanie.

„Od 2022 r. Space Energy pozostaje jedyną prywatną firmą kosmiczną w Rosji, która z powodzeniem wystrzeliła dwa prototypy rakiet suborbitalnych. Były to pierwsze prywatne starty w historii Rosji przeprowadzone na Dalekim Wschodzie. W tym roku rakieta Kamczatka-1 osiągnęła wysokość 10 km, a jej prędkość przekroczyła 600 m/s” – chwali się Space Energy w komunikacie.

Nacjonaliści rosyjscy wspierają Kamczatkę-1

Projektom Space Energy patronuje rosyjski „Front Ludowy”, nacjonalistyczna organizacja powstała w 2011 r. z inicjatywy rosyjskiego dyktatora. Od wojny Władimira Putina koordynuje działania wspierające agresję. W przypadku Space Energy chodzi o wykorzystanie projektów rakietowych firmy do celów wojskowych.

Makieta rakiety Kamczatka-1 Foto: Space Energy

– W dalszym ciągu wspieramy start-up technologiczny Space Energy w ramach krajowego projektu „Kosmos”. Zapewniamy wsparcie informacyjne, promujemy rodzimą eksplorację kosmosu i pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do zbliżającego się startu. Takie firmy oferują korzyści dla celów cywilnych, a w przyszłości również wojskowych. Umożliwiają nam na przykład szybkie dostarczanie na wymaganą orbitę satelitów Ministerstwa Obrony – zauważyła Natalia Malajkina, szefowa regionalnego „Frontu Ludowego” w Kraju Kamczackim.