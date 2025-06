Władimir Putin rzuca wyzwanie Elonowi Muskowi. Też chce na Marsa

Co do kosmicznych planów Kremla to dotychczas koncentrowały się one przede wszystkim na budowie Rosyjskiej Stacji Orbitalnej (ROSS), która ma zastąpić rosyjski segment Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), po planowanym wycofaniu się Rosji z tego projektu (obecnie mówi się o 2028 r., choć pojawiały się też deklaracje o roku 2030). Roskosmos kontynuuje również swój program księżycowy, choć po katastrofie sondy Łuna-25 w 2023 r., kolejne misje (Łuna-26, Łuna-27, Łuna-28) są przedmiotem analiz i potencjalnych opóźnień. Celem pozostaje też ustanowienie bazy na Księżycu we współpracy z Chinami.