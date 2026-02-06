Krach na bitcoinie mimo wsparcia Trumpa. Z rynku wyparował bilion dolarów

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego cena bitcoina spadła do najniższego poziomu od 16 miesięcy?

Jakie są skutki spadku wartości rynku kryptowalut o ponad bilion dolarów?

W jaki sposób działania Donalda Trumpa wpływają na rynek kryptowalut?

Co mówią eksperci o przyszłości bitcoina jako aktywa spekulacyjnego?

Cena bitcoina spadła poniżej 60 tys. dol., czyli najniższego poziomu od września 2024 r. Niedługo później delikatnie wzrosła, niemniej gwałtowna przecena trwa. Według serwisu CoinGecko, który śledzi wyniki tysięcy kryptowalut, rynek stracił ponad bilion dolarów wartości tylko w ciągu ostatniego miesiąca i 2 bln dolarów wartości od szczytu w październiku.

Rajd na bitcoinie zakończony gwałtowną korektą

Spadek nastąpił po miesiącach gwałtownych wzrostów kursu bitcoina, które doprowadziły do osiągnięcia przez kryptowalutę historycznego szczytu 122,2 tys. dol. w październiku 2025 r. – Ci, którzy stawiali zbyt duże kwoty, pożyczali zbyt dużo lub zakładali, że ceny będą rosły, teraz boleśnie przekonują się, jak wygląda rzeczywista zmienność rynku i zarządzanie ryzykiem – powiedział agencji Reuters Joshua Chu, współprzewodniczący Hong Kong Web3 Association.

Inwestorzy byli zachęceni zaangażowaniem prezydenta Donalda Trumpa w kryptowaluty i jego otwartym poparciem dla tego rodzaju inwestycji, a także obietnicami złagodzenia przepisów dotyczących tego sektora.