Krach na bitcoinie mimo wsparcia Trumpa. Z rynku wyparował bilion dolarów

Cena bitcoina spadła do najniższego poziomu od 16 miesięcy, a z rynku kryptowalut w ciągu kilku tygodni wyparował ponad bilion dolarów. Gwałtowna przecena budzi coraz większy niepokój wśród inwestorów, także w Polsce.

Publikacja: 06.02.2026 19:30

Spadek nastąpił po miesiącach gwałtownych wzrostów kursu bitcoina, które doprowadziły do osiągnięcia przez kryptowalutę historycznego szczytu 122,2 tys. dol. w październiku 2025 r.

Foto: Paul Yeung/Bloomberg

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego cena bitcoina spadła do najniższego poziomu od 16 miesięcy?
  • Jakie są skutki spadku wartości rynku kryptowalut o ponad bilion dolarów?
  • W jaki sposób działania Donalda Trumpa wpływają na rynek kryptowalut?
  • Co mówią eksperci o przyszłości bitcoina jako aktywa spekulacyjnego?

Cena bitcoina spadła poniżej 60 tys. dol., czyli najniższego poziomu od września 2024 r. Niedługo później delikatnie wzrosła, niemniej gwałtowna przecena trwa. Według serwisu CoinGecko, który śledzi wyniki tysięcy kryptowalut, rynek stracił ponad bilion dolarów wartości tylko w ciągu ostatniego miesiąca i 2 bln dolarów wartości od szczytu w październiku.

Rajd na bitcoinie zakończony gwałtowną korektą

Spadek nastąpił po miesiącach gwałtownych wzrostów kursu bitcoina, które doprowadziły do osiągnięcia przez kryptowalutę historycznego szczytu 122,2 tys. dol. w październiku 2025 r. – Ci, którzy stawiali zbyt duże kwoty, pożyczali zbyt dużo lub zakładali, że ceny będą rosły, teraz boleśnie przekonują się, jak wygląda rzeczywista zmienność rynku i zarządzanie ryzykiem – powiedział agencji Reuters Joshua Chu, współprzewodniczący Hong Kong Web3 Association.

Inwestorzy byli zachęceni zaangażowaniem prezydenta Donalda Trumpa w kryptowaluty i jego otwartym poparciem dla tego rodzaju inwestycji, a także obietnicami złagodzenia przepisów dotyczących tego sektora.

Bolesna korekta na rynku krypto. Bitcoin szuka nowego punktu równowagi
Finanse
Bitcoin pod presją jak nigdy od miesięcy. Rynek testuje granicę 60 tys. dolarów
Niemniej analitycy zauważają, że ceny bitcoina spadły o 32 proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy i zmierzają w kierunku cen z początku 2024 i 2021 r.

Bitcoin to najbardziej znana kryptowaluta na świecie, forma pieniądza wyłącznie cyfrowego, niekontrolowanego przez scentralizowaną instytucję finansową. Tym samym, choć zupełnie niezależna, to także podatna na wszelkie formy spekulacji.

Według brytyjskiego Urzędu Nadzoru Finansowego, około 8 proc. dorosłych Brytyjczyków inwestowało w kryptowaluty w 2025 r., co oznacza spadek o 4 pkt. proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Od roku widać też ogromne zainteresowanie kryptowalutami w Polsce, co potwierdzają dane z Google Trends. Fraza bitcoin w tym roku mocno zyskuje na popularności, a w dniach korekt kursu kryptowaluty trafiała do grona najmocniej zyskujących na popularności.

Trump wspiera kryptowaluty, ale rynek i tak traci wiarę

Jednym z pierwszych działań Trumpa po powrocie do Białego Domu w styczniu 2025 r. było wydanie dekretu mającego na celu uczynienie Stanów Zjednoczonych „kryptowalutową stolicą planety”. W pierwszym roku po powrocie do władzy Trump wprowadził na rynek kryptowalutę, której większość zysków lokował we własnych firmach. Kontynuował również współpracę z World Liberty Financial, wehikułem inwestycyjnym dla innych aktywów kryptograficznych, należącym do rodziny Trumpów.

Czytaj więcej

Nikt nie wie, jak wygląda Satoshi Nakamoto. Jako tajemniczy wynalazca bitcoina wzbudza prawdziwą fas
Globalne Interesy
„Jestem Satoshi Nakamoto". Kim jest twórca bitcoina?
Do tej pory w trakcie swojej kadencji Trump podpisał ustawę wspierającą federalne wsparcie dla kryptowalut, rozwiązał zespół Departamentu Sprawiedliwości zajmujący się egzekwowaniem regulacji dotyczących kryptowalut, a Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zaniechała działań egzekucyjnych i śledztw związanych z kryptowalutami.

Demokraci z senackiej Komisji Sądownictwa w listopadzie skrytykowali „prokryptowalutową agendę” Trumpa, zauważając, że od czasu objęcia urzędu prezydent zgromadził aktywa w kryptowalutach o wartości ponad 11 miliardów dolarów i osiągnął dochód osobisty w wysokości 800 milionów dolarów z transakcji kryptowalutowych.

Jak zauważa Deutsche Bank, negatywne nastroje wokół kryptowalut narastają. Zdaniem analityków stabilna wyprzedaż sygnalizuje, że tradycyjni inwestorzy tracą zainteresowanie, a ogólny pesymizm wobec kryptowalut rośnie. Chociaż Deutsche Bank nie spodziewa się zniknięcia kryptowalut, nie przewiduje również powrotu bitcoina do szczytów.

Ich zdaniem token cyfrowy przechodzi od „aktywa czysto spekulacyjnego” do bardziej realistycznej fazy, jako aktywo, które „musi znaleźć swoją konkretną rolę”.

William Barhydt, prezes Abra Capital Management, firmy inwestycyjnej koncentrującej się na aktywach kryptograficznych, zgodził się, że kryptowaluty dopiero dojrzewają, ale spodziewa się odbicia cen.

Inne popularne kryptowaluty to Ethereum i Solana. Ich ceny spadły o około 37 proc. w 2026 r. Stifel, amerykańska firma inwestycyjno-badawcza, poinformowała w nocie do inwestorów, że cena bitcoina może spaść nawet do 38 tys. dol. Firma wskazała na nowy trend w kryptowalutach, który ściślej podąża za cenami dolara amerykańskiego.

W zeszłym tygodniu dolar spadł do najniższego poziomu od czterech lat.

Źródło: rp.pl

Kryptowaluty inwestycje Bitcoin
