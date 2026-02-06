W piątek, 6 lutego, akcje Amazona tąpnęły o 9 proc. Tak inwestorzy zareagowali na przedstawiony w czwartek plan inwestycji giganta e-handlu na 2026 rok. Koncern Jeffa Bezosa poszedł śladem innych dużych firm technologicznych, prognozując potężny wzrost wydatków w sztuczną inteligencję. Zgodnie z zapowiedziami, Big Techy zamierzają łącznie przeznaczyć w tym roku bezprecedensową kwotę – ponad 630 mld dol. – na centra danych i zasilające je czipy AI.

Jak poinformował Amazon, jego wydatki urosną z 125 mld dol. w ubiegłym roku do 200 mld dol. w bieżącym. Tyle koncern planuje wpompować w rozwój sztucznej inteligencji i działu robotyki. Prezes Andy Jassy podkreślił, że firma przewiduje „wysoki długoterminowy zwrot z zainwestowanego kapitału”.

Boom na AI wzbudza coraz większe obawy inwestorów

Analitycy są jednak sceptyczni wobec tego, czy tak potężne inwestycje gigantów technologicznych w AI się zwrócą. Jak wskazują niektórzy, sam kierunek, w jakim podążają firmy, nikogo obecnie nie dziwi, zaskoczeniem dla rynku jest jednak skala tych wzrostów.

„O ile wzrost kapitałochłonności co do zasady nie jest zaskoczeniem, to skala wydatków jest istotnie większa, niż oczekiwał konsensus rynkowy” – stwierdzili analitycy MoffettNathanson, cytowani przez agencję Reutera.