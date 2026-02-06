Reklama

Amazon przeraził inwestorów potężnymi nakładami na rozwój AI. Nie zwrócą się?

Amazon wywołał popłoch na rynku zaprezentowanym planem nakładów kapitałowych w wysokości 200 miliardów dolarów na rozwój sztucznej inteligencji i robotyki. Wielu inwestorów nie wierzy w to, że wydatki te się zwrócą, co pokazał gwałtowny spadek kursu akcji giganta.

Publikacja: 06.02.2026 19:07

Amazon przeraził inwestorów potężnymi nakładami na rozwój AI. Nie zwrócą się?

Foto: Bloomberg

Alicja Podskoczy

W piątek, 6 lutego, akcje Amazona tąpnęły o 9 proc. Tak inwestorzy zareagowali na przedstawiony w czwartek plan inwestycji giganta e-handlu na 2026 rok. Koncern Jeffa Bezosa poszedł śladem innych dużych firm technologicznych, prognozując potężny wzrost wydatków w sztuczną inteligencję. Zgodnie z zapowiedziami, Big Techy zamierzają łącznie przeznaczyć w tym roku bezprecedensową kwotę – ponad 630 mld dol. – na centra danych i zasilające je czipy AI.

Jak poinformował Amazon, jego wydatki urosną z 125 mld dol. w ubiegłym roku do 200 mld dol. w bieżącym. Tyle koncern planuje wpompować w rozwój sztucznej inteligencji i działu robotyki. Prezes Andy Jassy podkreślił, że firma przewiduje „wysoki długoterminowy zwrot z zainwestowanego kapitału”.

Boom na AI wzbudza coraz większe obawy inwestorów

Analitycy są jednak sceptyczni wobec tego, czy tak potężne inwestycje gigantów technologicznych w AI się zwrócą. Jak wskazują niektórzy, sam kierunek, w jakim podążają firmy, nikogo obecnie nie dziwi, zaskoczeniem dla rynku jest jednak skala tych wzrostów.

„O ile wzrost kapitałochłonności co do zasady nie jest zaskoczeniem, to skala wydatków jest istotnie większa, niż oczekiwał konsensus rynkowy” – stwierdzili analitycy MoffettNathanson, cytowani przez agencję Reutera.

Również Russ Mould, dyrektor inwestycyjny w AJ Bell, zaznaczył, że spadki odzwierciedlają odwrót od akcji, „w przypadku których pozytywne niespodzianki mogą być trudne do osiągnięcia, a rozczarować jest łatwiej, niż wielu mogłoby sądzić”. Jak dodał, wielkie firmy chmurowe przechodzą obecnie z modelu o niskich aktywach na model bardziej kapitałochłonny, przy czym wzrost nakładów inwestycyjnych znacznie przewyższa wzrost sprzedaży.

Prezesi Big Techów pozostają jednak niezrażeni wątpliwościami dotyczącymi wydatków, obiecując, że zyski z AI znacznie przewyższą to, co postrzegają jako koszt rywalizacji w wyścigu o wysoką stawkę.

Źródło: rp.pl, Reuters

Technologie Sztuczna Inteligencja Firmy Amazon
e-Wydanie
