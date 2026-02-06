TikTok, Instagram i Facebook w opałach. Teraz Niemcy rozważają poważne ograniczenia

Aktualizacja: 06.02.2026 20:53 Publikacja: 06.02.2026 15:18
W Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzieci
Foto: Urszula Lesman/ Fotorzepa
Od czasu, gdy Australia jako pierwszy kraj wprowadziła w ubiegłym roku zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, coraz więcej państw w Europie podejmuje podobne kroki, obawiając się negatywnego wpływu tych platform na młodych ludzi.
CDU jest największą partią w koalicyjnym rządzie Niemiec, w którego skład wchodzi również centrolewicowa SPD.
Czytaj więcej
Prawie 5 mln usuniętych kont w zaledwie miesiąc – to bilans australijskiej rewolucji, która wstrz...
Szef wpływowego skrzydła pracowniczego CDU, Dennis Radtke, powiedział, że „dynamiczny rozwój mediów społecznościowych” wyprzedza edukację medialną.
– W wielu miejscach media społecznościowe są zbiorem nienawiści i fałszywych informacji. Dlatego popieram pomysł pójścia śladem Australii i wprowadzenia limitu wiekowego – powiedział Radtke w rozmowie z agencją Reutera.
Czytaj więcej
Bruksela postawiła TikTokowi zarzuty naruszenia unijnych przepisów dotyczących treści online, uzn...
Dziennik „Bild” poinformował, że lokalne struktury CDU z kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn złożyły wniosek, który ma być przedyskutowany na nadchodzącym krajowym zjeździe partii w dniach 20-21 lutego.
– Ustawowy minimalny wiek 16 lat dla otwartych platform, połączony z obowiązkową weryfikacją wieku, wyznacza jasną granicę ochronną i uwzględnia szczególne potrzeby rozwojowe młodych ludzi – cytuje treść wniosku „Bild”.
Czytaj więcej
Pod koniec lutego będzie już draft projektu ustawy o dostępie do mediów społecznościowych dla dzi...
Gazeta nie sprecyzowała, których dokładnie platform miałyby dotyczyć ograniczenia, wskazała jednak, że w dokumencie wymieniono TikToka, a także należące do Meta serwisy Instagram i Facebook.
„Bild” zacytował sekretarza generalnego CDU Carstena Linnemanna, który zadeklarował poparcie dla surowych ograniczeń wiekowych. – Jestem za dostępem do mediów społecznościowych od 16. roku życia – powiedział gazecie.
– Dzieci mają prawo do dzieciństwa. Musimy chronić je także w świecie cyfrowym przed nienawiścią, przemocą, przestępczością i manipulacyjną dezinformacją. W mediach społecznościowych są narażone na treści, których nie potrafią właściwie ocenić i przetworzyć – dodał.
Czytaj więcej
Posłowie Koalicji Obywatelskiej pracują nad projektem ustawy, który ma podnieść limit wieku pozwa...
Agencja Reutera przypomina, że w Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzieci. W ubiegłym roku rząd powołał specjalną komisję, która ma zbadać sposoby ochrony młodych ludzi przed możliwymi zagrożeniami w internecie. Oczekuje się, że komisja przedstawi raport jeszcze w tym roku.
Szef organu zrzeszającego regulatorów mediów na szczeblu krajów związkowych, Thorsten Schmiege, powiedział agencji Reuters, że takie problemy jak cyberprzemoc, molestowanie seksualne w sieci i mowa nienawiści są traktowane bardzo poważnie.
Niemcy to kolejny kraj na świecie, który chce chronić dzieci przed negatywnymi treściami w internecie. Pierwsza była Australia, gdzie zakaz zaczął obowiązywać 10 grudnia 2025 r. Komisarz ds. bezpieczeństwa w sieci (eSafety Commissioner) poinformował, że platformy usunęły dotąd około 4,7 mln kont należących do użytkowników poniżej 16. roku życia.
Teraz podobne przepisy szykują Hiszpania, Grecja, Francja i Wielka Brytania. Prezydent Emmanuel Macron chce, aby zakaz wszedł w życie we Francji wraz z początkiem roku szkolnego we wrześniu. Natomiast Słowenia i Dania pracują nad projektem ustawy zakazującej dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 lat.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Cena bitcoina spadła do najniższego poziomu od 16 miesięcy, a z rynku kryptowalut w ciągu kilku tygodni wyparowa...
Amazon wywołał popłoch na rynku zaprezentowanym planem nakładów kapitałowych w wysokości 200 miliardów dolarów n...
Bruksela postawiła TikTokowi zarzuty naruszenia unijnych przepisów dotyczących treści online, uznając, że uzależ...
Dyrektor generalny Pinteresta Bill Ready skrytykował pracowników, którzy stworzyli wewnętrzne narzędzie do śledz...
Po latach spekulacji i dziesiątkach patentów dotyczących składanego iPhone wreszcie wiadomo co szykuje Apple. Ko...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas