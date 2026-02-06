Reklama

TikTok, Instagram i Facebook w opałach. Teraz Niemcy rozważają poważne ograniczenia

Współrządząca w Niemczech Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) rozważa ograniczenie dostępu do platform społecznościowych dla dzieci poniżej 16. roku życia - poinformowali wysocy rangą działacze partii. To kolejny kraj na świecie, który chce wprowadzić takie przepisy.

Publikacja: 06.02.2026 15:18

W Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzie

W Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzieci

Foto: Urszula Lesman/ Fotorzepa

Urszula Lesman

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego Niemcy rozważają wprowadzenie ograniczeń dla dzieci na platformach społecznościowych?
  • Jakie kraje na świecie już wprowadziły podobne zakazy i jakie są ich plany na przyszłość?
  • Jakie inne europejskie kraje planują wprowadzenie regulacji dotyczących dostępu dzieci do mediów społecznościowych?

Od czasu, gdy Australia jako pierwszy kraj wprowadziła w ubiegłym roku zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci, coraz więcej państw w Europie podejmuje podobne kroki, obawiając się negatywnego wpływu tych platform na młodych ludzi.

CDU jest największą partią w koalicyjnym rządzie Niemiec, w którego skład wchodzi również centrolewicowa SPD.

Czytaj więcej

Emmanuel Macron forsuje ograniczenia w korzystaniu z social mediów przez dzieci
Globalne Interesy
Koniec ery „dzieci TikToka”? Francja i Wielka Brytania chcą zakazu social mediów

CDU chce iść śladem Australii

Szef wpływowego skrzydła pracowniczego CDU, Dennis Radtke, powiedział, że „dynamiczny rozwój mediów społecznościowych” wyprzedza edukację medialną.

Reklama
Reklama

– W wielu miejscach media społecznościowe są zbiorem nienawiści i fałszywych informacji. Dlatego popieram pomysł pójścia śladem Australii i wprowadzenia limitu wiekowego – powiedział Radtke w rozmowie z agencją Reutera.

Czytaj więcej

UE oczekuje, że TikTok zmieni sposób działania swojej usługi w Europie, aby chronić nieletnich
Globalne Interesy
Sprytny mechanizm TikToka. Już wiadomo, jak uzależnia użytkowników. Będzie kara?

Dziennik „Bild” poinformował, że lokalne struktury CDU z kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn złożyły wniosek, który ma być przedyskutowany na nadchodzącym krajowym zjeździe partii w dniach 20-21 lutego.

– Ustawowy minimalny wiek 16 lat dla otwartych platform, połączony z obowiązkową weryfikacją wieku, wyznacza jasną granicę ochronną i uwzględnia szczególne potrzeby rozwojowe młodych ludzi – cytuje treść wniosku „Bild”.

Czytaj więcej

Monika Rosa
Społeczeństwo
Monika Rosa: Projekt ograniczający dzieciom dostęp do platform powinien powstać jak najszybciej

Gazeta nie sprecyzowała, których dokładnie platform miałyby dotyczyć ograniczenia, wskazała jednak, że w dokumencie wymieniono TikToka, a także należące do Meta serwisy Instagram i Facebook.

Reklama
Reklama

Narastająca debata o bezpieczeństwie dzieci w sieci

„Bild” zacytował sekretarza generalnego CDU Carstena Linnemanna, który zadeklarował poparcie dla surowych ograniczeń wiekowych. – Jestem za dostępem do mediów społecznościowych od 16. roku życia – powiedział gazecie.

– Dzieci mają prawo do dzieciństwa. Musimy chronić je także w świecie cyfrowym przed nienawiścią, przemocą, przestępczością i manipulacyjną dezinformacją. W mediach społecznościowych są narażone na treści, których nie potrafią właściwie ocenić i przetworzyć – dodał.

Czytaj więcej

Polacy dostrzegają problem nadmiernej aktywności dzieci i młodzieży w portalach społecznościowych
Społeczeństwo
Sondaż: Czy dostęp do mediów społecznościowych powinien być dopiero od 16. roku życia?

Agencja Reutera przypomina, że w Niemczech narasta debata na temat potencjalnie negatywnego wpływu mediów społecznościowych na dzieci. W ubiegłym roku rząd powołał specjalną komisję, która ma zbadać sposoby ochrony młodych ludzi przed możliwymi zagrożeniami w internecie. Oczekuje się, że komisja przedstawi raport jeszcze w tym roku.

Szef organu zrzeszającego regulatorów mediów na szczeblu krajów związkowych, Thorsten Schmiege, powiedział agencji Reuters, że takie problemy jak cyberprzemoc, molestowanie seksualne w sieci i mowa nienawiści są traktowane bardzo poważnie.

Europa szykuje własne regulacje

Niemcy to kolejny kraj na świecie, który chce chronić dzieci przed negatywnymi treściami w internecie. Pierwsza była Australia, gdzie zakaz zaczął obowiązywać 10 grudnia 2025 r. Komisarz ds. bezpieczeństwa w sieci (eSafety Commissioner) poinformował, że platformy usunęły dotąd około 4,7 mln kont należących do użytkowników poniżej 16. roku życia.

Reklama
Reklama

Teraz podobne przepisy szykują Hiszpania, Grecja, Francja i Wielka Brytania. Prezydent Emmanuel Macron chce, aby zakaz wszedł w życie we Francji wraz z początkiem roku szkolnego we wrześniu. Natomiast Słowenia i Dania pracują nad projektem ustawy zakazującej dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 lat.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy media społecznościowe
Spadek nastąpił po miesiącach gwałtownych wzrostów kursu bitcoina, które doprowadziły do osiągnięcia
Globalne Interesy
Krach na bitcoinie mimo wsparcia Trumpa. Z rynku wyparował bilion dolarów
Amazon przeraził inwestorów potężnymi nakładami na rozwój AI. Nie zwrócą się?
Globalne Interesy
Amazon przeraził inwestorów potężnymi nakładami na rozwój AI. Nie zwrócą się?
UE oczekuje, że TikTok zmieni sposób działania swojej usługi w Europie, aby chronić nieletnich
Globalne Interesy
Sprytny mechanizm TikToka. Już wiadomo, jak uzależnia użytkowników. Będzie kara?
Pinterest ogłosił, że zwolni do 15 proc. swojej załogi oraz ograniczy powierzchnię biurową w ramach
Globalne Interesy
Pracownicy giganta po cichu stworzyli narzędzie do sprawdzania zwolnień. Sami stracili pracę
Decyzja Apple o wejściu w segment „składaków” nie jest przypadkowa. Segment ten cechuje się niezwykł
Globalne Interesy
Tak ma wyglądać pierwszy składany iPhone. Wyciekły data premiery, cena i specyfikacja
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama