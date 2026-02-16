Serwis społecznościowy X (dawniej Twitter) fatalnie rozpoczęła ten tydzień. W poniedziałek, 16 lutego, użytkownicy z całego świata mają problemy z dostaniem się do platformy za pomocą przeglądarek internetowych bądź aplikacji. Jak wynika z danych serwisu Downdetector, awaria rozpoczęła się około godziny 13.02 GMT, czyli po godzinie 14 czasu polskiego). Odnotowano wtedy gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Awaria dotknęła w USA już ponad 42 tys. użytkowników, a w Zjednoczonym Królestwie ponad 10 tys.

Reklama Reklama

Problem dotyczy także polskich internautów. Do serwisu Downdetector spłynęło już ponad 2,7 tys. zgłoszeń. Użytkownicy donoszą, że nie uruchamia im się platforma ani poprzez aplikację, ani przeglądarkę internetową, zamiast tego natrafiają na komunikat o błędzie: „Coś poszło nie tak. Spróbuj wczytać stronę ponownie”.

Jak wskazuje portal „TechRadar”, taka liczba zgłoszeń o problemach z serwisem jest największą od listopadowej światowej awarii.

Tekst będzie aktualizowany