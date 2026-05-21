Dokumenty, które omawia Reuters, potwierdzają jednocześnie bardzo silną pozycję Elona Muska. Po debiucie giełdowym ma on zachować 85,1 proc. siły głosu w spółce, a akcjonariusze będą mieć ograniczony wpływ na strategiczne decyzje firmy.

Tylko Starlink zarabia. Dział AI generuje miliardowe straty

W pierwszym kwartale roku SpaceX osiągnął 4,69 mld dol. przychodów, ale zanotował 1,94 mld dol. straty operacyjnej. Jedynym rentownym segmentem działalności był Starlink, który wygenerował 1,19 mld dol. zysku operacyjnego.

Największym obciążeniem finansowym okazał się dział sztucznej inteligencji. Segment AI odpowiadał za 2,47 mld dol. strat przy przychodach wynoszących 818 mln dol.. Znaczący wpływ miało przejęcie firmy xAI, należącej również do Muska. Według dokumentów odpowiadała ona za 76 proc. z 10,1 mld dol. wydatków inwestycyjnych poniesionych przez SpaceX w pierwszym kwartale.

Mimo wysokich kosztów spółka liczy na rozwój rynku, którego wartość szacuje nawet na 28,5 bln dol. Kluczową rolę mają odegrać rozwiązania związane z AI oraz infrastruktura obliczeniowa działająca w przestrzeni kosmicznej.

Od założenia w 2002 r. SpaceX wyrósł na największą firmę kosmiczną świata dzięki tysiącom satelitów Starlink i rozwojowi rakiet wielokrotnego użytku. To właśnie te technologie pozwoliły firmie zdominować rynek wynoszenia ładunków na orbitę i wyprzedzić konkurentów, takich jak Blue Origin Jeffa Bezosa.

Musk zachowa pełną kontrolę nad SpaceX po giełdowym debiucie

Jeżeli oferta publiczna zakończy się sukcesem, wartość SpaceX może osiągnąć 1,75 bln dol., przebijając rekord ustanowiony przez Saudi Aramco podczas debiutu giełdowego w 2019 r. Reuters informował wcześniej, że spółka chce pozyskać ponad 75 mld dol.

Firma planuje emisję dwóch klas akcji. Akcje klasy B będą dawały dziesięć głosów na walnym zgromadzeniu, natomiast akcje klasy A przeznaczone dla inwestorów giełdowych tylko jeden głos. Dodatkowo wprowadzono zapisy ograniczające możliwości pozywania spółki oraz wpływ akcjonariuszy na zarządzanie.

Dokumenty ujawniły także rosnące powiązania pomiędzy biznesami Muska. SpaceX połączył się z xAI w transakcji wyceniającej producenta rakiet na 1 bln dol., a twórcę chatbota Grok na 250 mld dol.

Spółka poinformowała również o podpisaniu umowy z Anthropic. Firma AI ma płacić 1,25 mld dol. miesięcznie za korzystanie z mocy obliczeniowej centrów danych Colossus i Colossus II w Memphis do maja 2029 r. Jednocześnie SpaceX przyznał, że jest stroną kilku pozwów związanych z funkcjami generowania i edycji obrazów przez chatbota Grok.

Debiut giełdowy może nastąpić już w czerwcu i budzi już wielkie zainteresowanie w internecie. Hasło SpaceX IPO znalazło się wśród mocno zyskujących w wyszukiwaniach w ostatnich dniach – wynika z danych Google Trends, narzędzia firmy Google.

