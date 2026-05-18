Z tego artykułu dowiesz się: O co toczy się spór, który grozi największym w historii strajkiem w Samsung Electronics

W jaki sposób paraliż produkcyjny w Korei Południowej może zachwiać globalnym łańcuchem dostaw

Jakimi narzędziami prawnymi i politycznymi dysponuje rząd, by zapobiec kryzysowi w kluczowym sektorze gospodarki.

W poniedziałek rozpoczęły się rozmowy mające zapobiec największemu w historii strajkowi w Samsung Electronics. Jak podaje Reuters, widmo 18-dniowego przestoju, mającego rozpocząć się w czwartek, wywołuje niepokój w Seulu i na całym świecie. Spór dotyczy płac i premii w okresie, gdy gigant odnotowuje rekordowe zyski napędzane boomem na sztuczną inteligencję.

Sądowa blokada i presja rządu

Samsung odpowiada za niemal jedną czwartą eksportu Korei Południowej. To wielki gracz i pracodawca, a ewentualny paraliż produkcyjny bez wątpienia uderzy w krajową gospodarkę i zachwieje globalnymi łańcuchami dostaw komponentów elektronicznych. Napiętą sytuację próbuje łagodzić południowokoreański sąd, który częściowo przychylił się do wniosku zarządu o nakaz zabezpieczający. Sędziowie nakazali związkom zapewnienie, że protest nie przerwie ciągłości produkcji ani nie doprowadzi do degradacji materiałów w fabrykach. Operacje związane z bezpieczeństwem i ochroną produktów przed uszkodzeniem muszą być utrzymane na normalnym poziomie.

W przypadku złamania wytycznych, dwóm głównym związkom zawodowym grożą kary w wysokości 100 mln wonów (ok. 72 tys. dol.) dziennie, a liderom – 10 mln wonów. Informacja ta uspokoiła rynki – akcje Samsunga wzrosły o ponad 6 proc., choć strona związkowa zapowiedziała, że decyzja sądu nie zniechęci jej do strajku w razie braku porozumienia. Zadeklarowała jednocześnie gotowość do dialogu. Załagodzenie sporu, w sytuacji, gdy władze w Seulu głośno mówią o ryzyku makroekonomicznym, to realny scenariusz. Premier Kim Min-seok zapowiedział, że rząd rozważy uruchomienie procedury tzw. arbitrażu awaryjnego (instrument prawny, który minister pracy może wdrożyć, gdy spór zagraża gospodarce). Taki krok automatycznie zamroziłby akcję strajkową na 30 dni, dając Krajowej Komisji ds. Stosunków Pracy czas na mediację. Do wyważenia racji wezwał też prezydent Lee Jae Myung, wskazując, że zyski powinny sprawiedliwie trafiać zarówno do zatrudnionych, jak i do akcjonariuszy ponoszących ryzyko inwestycyjne.

Nvidia i rynki drżą o dostawy

Zagrożenie protestem ponad 45 tys. pracowników pojawia się w krytycznym momencie dla sektora IT. Rynek boryka się z niedoborami zaawansowanych kości pamięci, stanowiących podstawę centrów danych AI, smartfonów i laptopów. Z doniesień medialnych wynika, że menedżerowie dywizji półprzewodników Samsunga wprost prosili związki o powstrzymanie się od strajku. Powoływali się na sygnały ostrzegawcze od kluczowych klientów, w tym amerykańskiego lidera rewolucji AI – koncernu Nvidia. Kontrahenci mieli zasygnalizować, że w obliczu strajku mogą tymczasowo wstrzymać odbiór dostaw, ponieważ Samsung nie będzie w stanie zagwarantować rygorystycznych norm jakościowych przy zakłóconym procesie produkcyjnym. Dla koreańskiego giganta utrata zaufania ze strony tak strategicznych partnerów byłaby finansową katastrofą, zwłaszcza wobec silnej konkurencji. Analitycy podkreślają: ryzyko głębokiego kryzysu podażowego, który może nawiedzić branżę technologiczną, dawno nie było tak wielkie.