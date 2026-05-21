Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób Airbnb rzuca wyzwanie takim gigantom rynku jak Booking.com?

Jaką rolę w nowej strategii firmy odgrywa sztuczna inteligencja?

Jakie nowe usługi trafiają do aplikacji i jakie są długofalowe plany rozwoju platformy?

Koniec z tradycyjnym podziałem na rynku turystycznym. Airbnb ogłosiło swój najbardziej ambitny program zmian, przekształcając się w zintegrowany ekosystem usług. Do aplikacji trafiają hotele, wypożyczalnie aut, a nawet dostawy zakupów. Za tą rewolucją stoi potężne wsparcie sztucznej inteligencji, która nie tylko obsługuje klientów, ale też pisze większość kodu firmy.

Nowy ekosystem rzuca wyzwanie Booking.com

Podczas corocznego wydarzenia produktowego Letnia Premiera 2026, dyrektor generalny Airbnb Brian Chesky zaprezentował strategię, która ma zmienić serwis wynajmu nieruchomości w podróżniczy „ekosystem na wzór Amazona”. Nowy kierunek to bezpośrednie wyzwanie rzucone dotychczasowym liderom rynku, takim jak Booking.com czy Expedia. Zamiast zmuszać turystów do korzystania z wielu różnych platform, Airbnb integruje kluczowe usługi wewnątrz jednej aplikacji.

Do oferty trafiają tysiące butikowych i niezależnych hoteli w 20 metropoliach świata, w tym w Nowym Jorku, Paryżu, Londynie, Madrycie, Rzymie i Singapurze. Aby przyciągnąć klientów, firma oferuje gwarancję dopasowania cen oraz atrakcyjne programy lojalnościowe – w tym do 15 proc. kredytu na przyszłe rezerwacje. Skąd ten zwrot w stronę tradycyjnego hotelarstwa? Analizy branżowe pokazują, że segment ten rozwija się dwukrotnie szybciej niż reszta biznesu Airbnb. To także strategiczna odpowiedź na coraz ostrzejsze restrykcje regulacyjne, jakie duże miasta nakładają na krótkoterminowy wynajem prywatnych mieszkań.

Ambicje giganta sięgają jednak znacznie dalej. W aplikacji pojawia się możliwość wynajmu samochodów wyświetlanych w pobliżu miejsca noclegu (z bonusem 20-proc. zwrotu przy pierwszej rezerwacji). Co więcej, w 25 amerykańskich miastach użytkownicy mogą zamawiać dostawę artykułów spożywczych przez Instacart, a globalny zasięg zapewnią transfery lotniskowe realizowane przez Welcome Pickups w 160 miastach oraz przechowywanie bagażu dzięki sieci Bounce, oferującej 15 tys. lokalizacji.

To nie koniec rewolucji

Brian Chesky zapowiada, że przez najbliższą dekadę firma planuje dodawać jeden lub dwa nowe segmenty usług rocznie. Dotychczasowe próby tzw. cross-sellingu przynoszą efekty – prawie jedna czwarta użytkowników zamawiających dodatkowe aktywności decyduje się później na rezerwację noclegu.

Kluczem do sprawnego zarządzania tak potężną strukturą ma być sztuczna inteligencja. Airbnb wdraża zaawansowane funkcje AI, które ułatwią planowanie podróży. Narzędzia te potrafią przetworzyć ponad miliard opinii gości, tworząc z nich przejrzyste podsumowania kategorii, takich jak udogodnienia czy lokalizacja. Jeszcze w tym roku pojawi się funkcja porównywania domów z list życzeń czy opcja „Connections”, pokazująca mapę podróży naszych znajomych.

Sztuczna inteligencja rewolucjonizuje również zaplecze operacyjne i strukturę organizacyjną firmy. Podczas prezentacji wyników finansowych za I kwartał Chesky ujawnił, że AI generuje obecnie prawie 60 proc. kodu tworzonego przez inżynierów firmy, co dwukrotnie przewyższa średnią rynkową i pozwala na błyskawiczne wdrażanie innowacji. Algorytmy przejęły także ponad 40 proc. zgłoszeń do obsługi klienta, co obniżyło koszt pojedynczej rezerwacji o około 10 proc. rok do roku. Efekty finansowe? Przychody spółki wzrosły o 18 proc. (do poziomu 2,7 mld dol.).