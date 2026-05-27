Wszystko zaczęło się 15 maja, kiedy Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków opublikowała ostrzeżenie przed niektórymi przyprawami firmy Blackstone Products. Miała ona wycofać wybrane partie przyprawy Blackstone Parmesan Ranch, sprzedawanej w sklepach Walmart i na stronie internetowej Blackstone Products, po tym, jak składnik w postaci mleka w proszku został powiązany z możliwym zakażeniem salmonellą.

Informacja, jakich wiele, ale tym razem chodzi o największego sprzedawcę detalicznego na świecie, choć obecnego głównie na rynku amerykańskim. Hasła powiązane z akcją wycofania produktu są teraz najmocniej zyskującymi na popularności w wyszukiwarce Google, jeśli chodzi o ujęcie globalne, według danych Google Trends.

Co więcej, ucierpiał kurs akcji Walmartu, choć analitycy przypisują to także prognozowanym mniejszym zyskom i presji kosztowej związanej z wyższymi cenami paliwa.

Salmonella w łańcuchu dostaw uruchomiła lawinę

Firma Blackstone Products z siedzibą w Providence w stanie Utah poinformowała, że przyprawa, której dotyczy problem, była sprzedawana za pośrednictwem sklepów Walmart. W zawiadomieniu FDA podano, że wycofanie produktu zostało spowodowane wycofaniem z obrotu mleka w proszku firmy California Dairies, a było związane z potencjalnym skażeniem bakteriami salmonelli.

Firma Blackstone poinformowała, że do czasu powiadomienia FDA nie zgłoszono żadnych przypadków zachorowań związanych z wycofaną przyprawą. A konsumenci posiadający wadliwy produkt nie powinni go spożywać i powinni go natychmiast zutylizować.

Wycofanie produktu przez Blackstone jest częścią szerszej serii wycofań produktów powiązanych z mlekiem w proszku firmy California Dairies. Chodzi o mieszanki do napojów w proszku Ghirardelli, chipsy ziemniaczane Zapp’s i Dirty, mieszanki do przekąsek, przyprawę do popcornu, napoje specjalistyczne oraz przyprawę Blackstone Parmesan Ranch.

Agencja poinformowała, że współpracuje z odbiorcami końcowymi w celu ustalenia, czy konieczne są kolejne decyzje o wycofaniu produktów. Kanadyjskie władze opublikowały również powiązane powiadomienie 19 maja 2026 r. dotyczące przyprawy Parmesan Ranch marki Blackstone, dystrybuowanej online i w Ontario.

Dobre wyniki finansowe, ale niepokój inwestorów

21 maja Walmart opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2026 r., wykazując wzrost całkowitych przychodów o 7,3 proc., wzrost zysku operacyjnego o 5 proc., wzrost globalnego e-commerce o 26 proc., a globalnego zysku na akcję o 37 proc.

Agencja Reuters poinformowała, że inwestorzy zareagowali pozytywnie na utrzymanie przez Walmart konserwatywnych celów rocznych, podczas gdy cieniem na firmie kładą się koszty paliwa. W raporcie stwierdzono, że wyższe koszty realizacji dostaw związane z wysokimi cenami paliw zmniejszyły dochód operacyjny o 175 mln dol.

