AI złoży za ciebie zamówienie i zapłaci. „Mr. Wonderful” zapowiada rewolucję w zakupach

Klienci, podczas rozmowy ze swoim wirtualnym asystentem AI, mają zamawiać dowolne produkty głosowo, a całą resztą zajmie się bot – od znalezienia lokalizacji sklepu, po przetwarzanie płatności. Miałoby wyglądać to mniej więcej tak: kupujący w naturalnej rozmowie z chatbotem wyda polecenie np. „chcę niskotłuszczową latte w mojej okolicy, odbiorę ją za dwie minuty”, a system sztucznej inteligencji automatycznie zmapuje pobliskich sprzedawców, złoży zamówienie i zrealizuje płatność via blockchain. Taką wizję handlu detalicznego ma Kevin O'Leary, znany inwestor i gwiazda popularnego za oceanem programu „Shark Tank”.

AI przewidzi potrzebę konsumenta

Kevin O'Leary, kanadyjski biznesmen, inwestor venture capital i jedna z głównych postaci telewizyjnego hitu „Shark Tank”, znany tam jako „Mr. Wonderful”, nakreślił wizję – jak określa – następnej rewolucji w biznesie. W opublikowanym materiale wideo przewiduje on nadejście w pełni autonomicznych zakupów detalicznych. Wieszczy połączenie sztucznej inteligencji i technologii blockchain, co zapoczątkuje erę autonomicznego handlu detalicznego. „Mr. Wonderful” uważa, że klient jedynie głosowo wyrazi potrzebę, bez konieczności używania ekranu czy jakiegokolwiek interfejsu, a AI zajmie się resztą.

Moment na takie prognozy wydaje się trafny. Nowe badania McKinsey sugerują, że tzw. handel agentowy (ang. agent commerce) może do 2030 r. wygenerować nawet 1 bln dol. przychodów na samym tylko amerykańskim rynku detalicznym B2C. Prognozy globalne mówią już o poziomach rzędu 3-5 bln dol. Część analityków mówi o fundamentalnej zmianie, w której systemy AI nie tylko wykonują polecenia, ale zaczynają również przewidywać potrzeby konsumentów i samodzielnie realizować transakcje, zachowując przy tym pełną zgodność z intencją człowieka.