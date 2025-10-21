AI złoży za ciebie zamówienie i zapłaci. „Mr. Wonderful” zapowiada rewolucję w zakupach

Aktualizacja: 22.10.2025 00:02 Publikacja: 21.10.2025 11:44
Kupujący w rozmowie z chatbotem wyda polecenie, a system sztucznej inteligencji automatycznie zmapuje pobliskich sprzedawców, złoży zamówienie i zrealizuje płatność via blockchain
Foto: Adobe Stock
Klienci, podczas rozmowy ze swoim wirtualnym asystentem AI, mają zamawiać dowolne produkty głosowo, a całą resztą zajmie się bot – od znalezienia lokalizacji sklepu, po przetwarzanie płatności. Miałoby wyglądać to mniej więcej tak: kupujący w naturalnej rozmowie z chatbotem wyda polecenie np. „chcę niskotłuszczową latte w mojej okolicy, odbiorę ją za dwie minuty”, a system sztucznej inteligencji automatycznie zmapuje pobliskich sprzedawców, złoży zamówienie i zrealizuje płatność via blockchain. Taką wizję handlu detalicznego ma Kevin O'Leary, znany inwestor i gwiazda popularnego za oceanem programu „Shark Tank”.
Kevin O'Leary, kanadyjski biznesmen, inwestor venture capital i jedna z głównych postaci telewizyjnego hitu „Shark Tank”, znany tam jako „Mr. Wonderful”, nakreślił wizję – jak określa – następnej rewolucji w biznesie. W opublikowanym materiale wideo przewiduje on nadejście w pełni autonomicznych zakupów detalicznych. Wieszczy połączenie sztucznej inteligencji i technologii blockchain, co zapoczątkuje erę autonomicznego handlu detalicznego. „Mr. Wonderful” uważa, że klient jedynie głosowo wyrazi potrzebę, bez konieczności używania ekranu czy jakiegokolwiek interfejsu, a AI zajmie się resztą.
Moment na takie prognozy wydaje się trafny. Nowe badania McKinsey sugerują, że tzw. handel agentowy (ang. agent commerce) może do 2030 r. wygenerować nawet 1 bln dol. przychodów na samym tylko amerykańskim rynku detalicznym B2C. Prognozy globalne mówią już o poziomach rzędu 3-5 bln dol. Część analityków mówi o fundamentalnej zmianie, w której systemy AI nie tylko wykonują polecenia, ale zaczynają również przewidywać potrzeby konsumentów i samodzielnie realizować transakcje, zachowując przy tym pełną zgodność z intencją człowieka.
Czytaj więcej
InPost może wkrótce odmienić sposób robienia zakupów online. Choć konkretne plany firmy w e-comme...
Do realizacji takiej wizji – zdaniem części analityków – wciąż jeszcze długa droga. Nawet sam O'Leary studzi emocje, wskazując na znaczące bariery techniczne, które uniemożliwiają natychmiastowe wdrożenie takiego systemu. Inwestor szczególnie krytycznie odniósł się do obecnych ograniczeń „skalowalności sieci blockchain”. Skrytykował liniowe przetwarzanie transakcji w sieci Ethereum, porównując je do „długiej autostrady prowadzącej do jednego punktu poboru opłat w celu uwierzytelnienia”. A to – jak zaznacza – powoduje poważne opóźnienia i gwałtowny wzrost opłat transakcyjnych.
Te obawy wzmocniła niedawna aktywność rynkowa. Na początku tego miesiąca, podczas intensywnego ruchu w blockchainie Ethereum, opłaty sieciowe wzrosły chwilowo powyżej 1000 dol. Sytuacja ta skłoniła O'Leary'ego do ostrzeżenia, że sieć „pęka pod presją”. Do rewolucji może być jednak bliżej niż mu się wydaje. Deweloper Ethereum Adriano Feria zauważył ostatnio, że rozwiązania „warstwy drugiej” (tzw. rollupy) już teraz są w stanie przetwarzać blisko 300 transakcji na sekundę i mają potencjał do ośmiokrotnego zwiększenia skalowalności w ciągu najbliższych miesięcy. O'Leary pozostaje jednak sceptyczny, czy to wystarczy. Podkreślił, że giganci detalu, tacy jak Amazon czy Walmart, wymagają obsługi milionów transakcji dziennie.
Podczas gdy pełna integracja AI z blockchainem pozostaje w fazie rozwoju, agentowe systemy AI już teraz zaczynają pomagać konsumentom w codziennych zadaniach. Mordor Intelligence szacuje wielkość tego rynku na ponad 46 mld dol., prognozując wzrost do 2030 r. do pułapu przeszło 175 mld dol. Napędem może być m.in. narzędzie OpenAI, które właśnie uruchomiono (na razie w USA) – chodzi o funkcję Instant Checkout w ChatGPT, pozwalającą na zakupy bez opuszczania czatu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Klienci, podczas rozmowy ze swoim wirtualnym asystentem AI, mają zamawiać dowolne produkty głosowo, a całą resztą zajmie się bot – od znalezienia lokalizacji sklepu, po przetwarzanie płatności. Miałoby wyglądać to mniej więcej tak: kupujący w naturalnej rozmowie z chatbotem wyda polecenie np. „chcę niskotłuszczową latte w mojej okolicy, odbiorę ją za dwie minuty”, a system sztucznej inteligencji automatycznie zmapuje pobliskich sprzedawców, złoży zamówienie i zrealizuje płatność via blockchain. Taką wizję handlu detalicznego ma Kevin O'Leary, znany inwestor i gwiazda popularnego za oceanem programu „Shark Tank”.
W USA powstała sieć prywatnych szkół promujących się jako miejsce, w którym nauczanie bazuje na wykorzystaniu AI...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Samsung szykuje premierę urządzenia stworzonego we współpracy z Google i z jego AI. To nie tylko cios wymierzony...
AI wkracza do medycyny z bezprecedensowymi możliwościami. Nowe systemy, takie jak DOLPHIN i HPV-DeepSeek, potraf...
Sztuczna inteligencja przyczynia się do „najbardziej destrukcyjnego wyścigu zbrojeń w historii ludzkości” – ostr...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Auburn stworzyli nowy rodzaj materiału, w którym elektrony mogą swobodnie...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas