Trójka przemytników została zatrzymana w ubiegłym tygodniu przez Prokuraturę Okręgową w Keelung na Tajwanie pod zarzutem fałszowania dokumentów związanych z eksportem serwerów firmy Super Micro Computer wyposażonych w zaawansowane chipy Nvidii. USA zakazały sprzedaży zaawansowanych procesorów do Chin bez uzyskania licencji od władz w Waszyngtonie. To pierwszy upubliczniony przypadek działań tajwańskich władz przeciwko przemytowi chipów AI po latach nacisków ze strony USA, by Tajwan aktywniej ograniczał dostęp Chin do zaawansowanych technologii – podaje Bloomberg.

Przemyt chipów AI Nvidii do Chin przez Japonię

Tajwańskie służby nie tylko zatrzymały podejrzanych, którzy zostali już formalnie aresztowani, ale także zabezpieczyły około 50 serwerów. Śledczy twierdzą, że oskarżeni przygotowywali fałszywe dokumenty eksportowe dotyczące tego sprzętu. Według źródeł przynajmniej jedna partia zdążyła jednak opuścić Tajwan i przejść odprawę celną.

Przesyłka z chipami została najpierw wysłana do Japonii, a następnie trafiła do Hongkongu, który jest punktem tranzytowym dla sprzętu ostatecznie kierowanego do Chin kontynentalnych. Źródła Bloomberga odmówiły podania liczby urządzeń, które – według tajwańskich władz – udało się skutecznie przemycić. Podejrzani mieli również planować wykorzystanie Japonii jako kraju pośredniego dla partii serwerów przejętych przez służby w ubiegłym tygodniu.

Śledztwo może być pierwszym przypadkiem dotyczącym szlaku przemytu chipów AI prowadzącego przez Japonię – bliskiego sojusznika USA i kluczowego elementu amerykańskiej strategii obronnej w regionie Azji i Pacyfiku. Wcześniejsze sprawy dotyczyły głównie przemytu przez Azję Południowo-Wschodnią.

Japonia jednym z centrów dostępu Chin do amerykańskich chipów AI

Japonia jest jednym z wielu miejsc w Azji, gdzie chińskie firmy uzyskują dostęp do amerykańskich chipów AI poprzez wynajem sprzętu należącego do zagranicznych firm i zainstalowanego w zagranicznych centrach danych. Tego typu rozwiązania są zasadniczo dozwolone na mocy amerykańskich przepisów kontroli eksportu, wprowadzonych po raz pierwszy w 2022 r. z obawy, że zaawansowana sztuczna inteligencja może zapewnić Pekinowi przewagę militarną.

W Waszyngtonie od dawna jednak panuje przekonanie, że chińskim firmom udało się także zdobywać przemycany sprzęt bezpośrednio na rynku krajowym. Po latach względnego spokoju w egzekwowaniu kontroli eksportu chipów amerykańscy prokuratorzy prowadzą obecnie co najmniej pięć postępowań karnych związanych z nielegalnym transferem półprzewodników. Oprócz tego podobne sprawy toczą się na Tajwanie i w Singapurze, które nie mają własnych regulacji dotyczących eksportu półprzewodników i opierają się na lokalnym prawie.

Nvidia i Super Micro bez zarzutów w sprawie przemytu chipów

Tajwańskie władze nie oskarżyły ani Nvidii, ani Super Micro o żadne nieprawidłowości. Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, pytany o tę sprawę, powiedział, że producent chipów „bardzo rygorystycznie” wyjaśnia wszystkim partnerom obowiązujące przepisy.

– Ostatecznie to Super Micro musi zarządzać własną firmą – powiedział Huang dziennikarzom. – Mam nadzieję, że poprawią przestrzeganie regulacji i unikną podobnych sytuacji w przyszłości – dodał.

W odpowiedzi na słowa Huanga firma Super Micro oświadczyła, że jej „solidne procedury zgodności” są „wspierane przez rygorystyczne procesy due diligence zgodne ze standardami Nvidii i innych partnerów”.

– Ostatnie wydarzenia pokazują również potrzebę wypracowania rozwiązań dla całej branży, które dodatkowo pomogą zabezpieczyć łańcuchy dostaw i wzmocnić egzekwowanie przepisów dotyczących kontroli eksportu – poinformowała firma w oświadczeniu.