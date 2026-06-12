Chaos w serwisach Mety. Facebook nie działał, podobnia jak Instagram i Messenger
Użytkownicy Facebooka alarmowali, że zarówno strona, jak i aplikacja nie działają – zostali z nich wylogowani i nie mogą zalogować się ponownie. Nie działał także Instagram i wiele osób miało kłopoty z komunikatorem Messengerem. Wygląda na to, że była to globalna awaria koncernu Mety, ponieważ zgłoszenia napływały ze Szkocji, Polski, Tajlandii i Filipin.
Wiele osób nie mogło zalogować się do swoich kont, wysyłać wiadomości ani odświeżać aktualności. Niektórzy użytkownicy Messengera zostali automatycznie wylogowani, a próba ponownego zalogowania kończy się komunikatem: „Wystąpił nieoczekiwany błąd”.
Pierwsze sygnały o problemach z działaniem Facebooka zaczęły pojawiać się na portalu Downdetector już około godziny 12.
Nadal działała jednak aplikacja WhatsApp, także należąca do koncernu Mety.
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Nie wiadomo, co było przyczyną tej awarii. – Wiemy, że część osób ma obecnie trudności z korzystaniem z naszych usług. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu – napisał rzecznik firmy Andy Stone w serwisie X na początku awarii.
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