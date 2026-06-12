Użytkownicy Facebooka alarmowali, że zarówno strona, jak i aplikacja nie działają – zostali z nich wylogowani i nie mogą zalogować się ponownie. Nie działał także Instagram i wiele osób miało kłopoty z komunikatorem Messengerem. Wygląda na to, że była to globalna awaria koncernu Mety, ponieważ zgłoszenia napływały ze Szkocji, Polski, Tajlandii i Filipin.

Wiele osób nie mogło zalogować się do swoich kont, wysyłać wiadomości ani odświeżać aktualności. Niektórzy użytkownicy Messengera zostali automatycznie wylogowani, a próba ponownego zalogowania kończy się komunikatem: „Wystąpił nieoczekiwany błąd”.

Pierwsze sygnały o problemach z działaniem Facebooka zaczęły pojawiać się na portalu Downdetector już około godziny 12.

Nadal działała jednak aplikacja WhatsApp, także należąca do koncernu Mety. 

Czytaj więcej

Serwis Elona Muska po potężnych zwolnieniach pracowników jest bardziej podatny na awarie
IT
X padł. Elon Musk twierdzi, że to zmasowany atak hakerski

Nie wiadomo, co było przyczyną tej awarii. – Wiemy, że część osób ma obecnie trudności z korzystaniem z naszych usług. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu – napisał rzecznik firmy Andy Stone w serwisie X na początku awarii.