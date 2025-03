Rewolucja w wyszukiwarce Google. Pojawiły się niespodziewane kontrowersje

AI Overviews, nowa opcja szukania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dostępna już w kilku krajach Europy, w tym w Polsce, a także na wielu rynkach w Afryce, Azji oraz w USA, ma ułatwić nadawanie pytań, znajdowanie informacji i odkrywanie odpowiednich stron. W Google przekonują, że dotychczasowe doświadczenia z rynków pokazują, że dzięki temu rozwiązania użytkownicy chętniej korzystają z wyszukiwarki i są bardziej zadowoleni z uzyskiwanych wyników. Ale AI Overviews, czyli „Przegląd od AI”, budzi też sporo kontrowersji.

Firmy obawiają się AI Overviews?

Firmy, które dotąd liczyły na ruch z wyszukiwarki poprzez kliknięcie w link do strony, teraz mają obawy, że ten mocno spadnie. Odpowiedzi na wyszukiwane przez internautów pytania pojawiają się bowiem wprost w wyszukiwarce – tak samo jak w przypadku korzystania z popularnych chatbotów. W niektórych przypadkach „wejście” w bezpośredni link staje się więc zbędne. Czy to problem? Eksperci twierdzą, że na razie AI nie zacznie przejmować ruchu, który dotąd trafiał na strony firm.

Marcin Stypuła, prezes Semcore, agencji specjalizującej się w pozycjonowaniu stron, uważa, że dla użytkowników internetu AI Overviews może być dużym ułatwieniem, bo skraca czas wyszukiwania i dostarcza gotowe odpowiedzi bez konieczności klikania w linki. Czy zatem, skoro użytkownik otrzymuje potrzebną informację już w wyszukiwarce i nie ma potrzeby odwiedzać danej witryny, firmy w sieci muszą szykować się na mniejszy ruch, a w konsekwencji spadek sprzedaży?

Czym są featured snippets?

– Dla wielu firm obecność w internecie to kwestia przetrwania. Ich model biznesowy w całości opiera się na generowaniu ruchu na stronie internetowej. To właśnie dzięki widoczności w wyszukiwarce zdobywają klientów, sprzedają produkty, oferują usługi czy pozyskują leady sprzedażowe. Każdy spadek liczby odwiedzin oznacza realne ryzyko strat finansowych. W tym kontekście każda zmiana w sposobie działania wyszukiwarki, która może ograniczyć liczbę wejść na stronę, budzi zrozumiały niepokój – komentuje Stypuła. I zapewnia, że – póki co – firmy nie mają powodu do obaw, bo podobna funkcja została wprowadzona przez Google już w 2014 r., a AI Overviews to nic innego, jak jej najnowsza, bardziej inteligentna iteracja.