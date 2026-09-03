Z tego artykułu dowiesz się: Jaki wpływ na rynek konsol ma zbliżająca się premiera Grand Theft Auto 6.

Jak niedostępność nowych urządzeń wpływa na ceny konsol z drugiej ręki.

Czym jest zjawisko „RAMageddonu” i jak boom na AI podnosi ceny elektroniki użytkowej.

Konsole są odsprzedawane na niektórych stronach za ponad 1,3 tys. dol., a prawdziwy szturm graczy wywołany jest nadchodzącą premierą GTA 6. Konsola premium PlayStation kończy dwa lata w listopadzie, ale w obliczu premiery znanej produkcji gracze wydają się zainteresowani ulepszeniem swojego sprzętu, aby zapewnić sobie jak najlepsze wrażenia. I dużo za to płacą.

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GTA 6 napędza popyt

Także w Polsce widać wzrost zainteresowania, liczba wyszukiwań zarówno PS5, jak i GTA 6 w ostatnich tygodniach dynamicznie rosła, co pokazuje narzędzie Google Trends. Z konsolami problemu aż takiego nie ma, niemniej w USA widać istny szturm na sklepy. U głównych sprzedawców detalicznych zabrakło towaru, a nawet marcowa podwyżka ceny PS5 Pro (z 699 do 899 dol.) najwyraźniej nie odstrasza kupujących. Na serwisach typu X pojawiają się informacje o rekordowych cenach odsprzedaży, widać oferty nawet opiewające na 1,3 tys. dol.

Bardzo wysoko wyceniane są również używane modele konsoli dostępne w polskich serwisach ogłoszeniowych – kwoty, jakie wskazują sprzedający za oferowany przez siebie kilkuletni sprzęt sięgają nawet 5 tysięcy złotych, a więc kwoty jaką trzeba było zapłacić w Polsce za całkiem nowe PS5 Pro.

W środę wieczorem PS5 Pro pozostawało niedostępne u głównych sprzedawców detalicznych. Dotyczy to Amazon, Best Buy, Walmart, Target, a nawet oficjalnego internetowego oddziału PlayStation, PlayStation Direct.

Grand Theft Auto 6 ukaże się 19 listopada, będzie dostępne tylko na PS5 i Xbox Series X. W okresie wakacyjnym do sieci trafiały materiały wideo przedstawiające rozgrywkę z wczesnej wersji gry, za którymi stała osoba przedstawiająca się jako CyberLeek. Zarówno Rockstar Games jak i Take-Two Interactive próbowały je usuwać, ale wycieki ostatecznie powstrzymał spadek zainteresowania nimi w związku z pokazem możliwości GTA 6 pod koniec sierpnia.

Widowiskowy materiał zaprezentowany na Netfliksie oraz YouTube dodatkowo nakręcił popyt na konsolę Playstation 5 Pro, w związku z faktem, że Sony wskazało ją jako najbardziej odpowiednią dla flagowej produkcji Rockstar Games.

Sytuacja z uzupełnianiem zapasów jest obecnie wyjątkowo trudna. Od prawie tygodnia nie ma żadnych szans na zdobycie konsoli w sklepie. Serwisy dla graczy informują, że Best Buy ma ograniczoną liczbę egzemplarzy w naruszonych opakowaniach z ekspozycji, a GameStop oferuje używane egzemplarze. Dostępność PS5 Pro w otwartych pudełkach/używanych egzemplarzach różni się jednak w zależności od regionu u tych sprzedawców, więc trzeba sprawdzić lokalne sklepy, aby znaleźć alternatywy.

W marcu 2026 r. PS5 Pro sprzedawano w cenie 899 dol. To znacznie więcej niż podstawowa wersja PS5 Slim, której cena wynosiła 649 dol., oraz PS5 Slim Digital Edition, która standardowo kosztowała 599 dol.

Konsole drożeją przez pamięć

899 dol. nie było ceną premierową PS5 Pro. Potężna konsola PlayStation początkowo była sprzedawana po 699 dol., ale na początku tego roku podrożała z powodu – jak to ujęło Sony – ciągłej presji w globalnej gospodarce. Chodzi zwłaszcza o rosnący koszt pamięci RAM, który został nazwany „RAMageddonem”. Cena pamięci RAM gwałtownie wzrosła w ostatnich miesiącach z powodu ogromnego popytu, szczególnie ze strony firm zajmujących się sztuczną inteligencją i danymi. W rezultacie nastąpił wzrost cen w segmencie technologii konsumenckich, a konsole do gier wideo nie uniknęły podwyżek cen obserwowanych w przypadku produktów technologicznych.

Pamięci RAM były dotąd jednymi z najtańszych podzespołów w nowoczesnych sprzętach, a są niezbędne nie tylko w komputerach, ale też smartfonach, telewizorach czy nawet niektórych urządzeniach AGD. W związku z ogromnym skokiem ich cen rosną ceny wielu produktów.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends