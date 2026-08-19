Ostatnie przecieki z Grand Theft Auto 6 są stale usuwane przez wydawcę, ale wielu użytkowników już dokładnie je przeanalizowało. Do sieci trafiły już fragmenty produkcji, zdjęcia mapy, a również nagranie, gdy główny bohater kradnie auto i rozbija je o przeszkodę.

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Sieć zalewają szczegółowe analizy zmian w kształtowaniu postaci, punktacji, jak również strony graficznej. W Polsce wyciek GTA 6 jest także w grupie tematów najszybciej zyskujących popularność. Zgodnie z danymi Google Trends od kilku godzin oznacza to tysiące nowych wyszukiwań.

Rockstar próbuje zatrzymać wyciek

Producent GTA, Rockstar Games wraz z firmą matką Take-Two, próbuje blokować wyciek, masowo wysyłając żądanie w celu usuwania publikacji ujawnionych materiałów z platform społecznościowych. Cała akcja tego typu oczywiście jest skazana na niepowodzenie z uwagi na masową skalę coraz to nowych publikacji.

Sytuacja jest dynamiczna, ponieważ do internetu trafiają wciąż nowe pliki. Za wyciekiem stoi grupa CyberLeek.

Netflix miał pokazać rozszerzony materiał o premierze 27 sierpnia, co ma być pierwszym dużym krokiem w kampanii marketingowej przed premierą GTA 6, która jest zaplanowana na listopad. Później miał on zostać opublikowany na YouTube, ale nie wiadomo, jak studio podejdzie do tych planów obecnie. Ale wielu graczy już niekoniecznie tak entuzjastycznie podejdzie do kampanii, skoro tak wiele szczegółów produkcji już poznali.

Do tego autorzy wycieku wciąż udostępniają nowe materiały, co przysparza producentowi ogromnych problemów wizerunkowych.

Hitowa gra i kontrowersje

Grand Theft Auto to seria wydana przez firmę Rockstar Games, określana mianem jednej z najbardziej kontrowersyjnych serii gier komputerowych. Odniosła duży sukces komercyjny – sprzedano łącznie ponad 220 milionów egzemplarzy gier. Fabuła poszczególnych gier z serii nie jest ze sobą bezpośrednio powiązana. Gracz wciela się w postać gangstera, który wykonuje zadania otrzymane od swoich zleceniodawców.

Pierwsza część serii została wydana 27 października 1997, natomiast Grand Theft Auto 2 dwa lata później – 27 października 1999.

5 grudnia 2023 r. ukazał się pierwszy zwiastun do gry Grand Theft Auto 6. Akcja gry ponownie została osadzona w Vice City.

Seria Grand Theft Auto zyskała opinię gier brutalnych, niepoprawnych politycznie i budzących agresję. Sama nazwa (w wolnym tłumaczeniu nadzwyczaj zuchwała kradzież pojazdu) wskazuje na gatunek gry. Pierwsze dwie części tej serii wraz z dodatkami London można pobrać ze strony producenta gry.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends