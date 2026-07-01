Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Sony kończy erę fizycznych nośników?

Jak cyfryzacja wpłynie na rynek wtórny gier?

Które konsole PlayStation stracą dostęp do cyfrowego sklepu?

Japoński koncern wykonuje zwrot ku chmurze, a cyfrowa rozrywka na płytach przechodzi do lamusa. Powód? Gracze wolą cyfrową dystrybucję. Sony zamyka też wsparcie dla swoich starszych konsol.

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Sony robi odwrót od płyt

Decyzja o rezygnacji z tradycyjnych wydań pudełkowych to bez wątpienia jeden z najbardziej przełomowych momentów w ponad trzydziestoletniej historii marki PlayStation. Zgodnie z oficjalnym komunikatem Sony Interactive Entertainment, proces ten wejdzie w życie na początku 2028 r. – od tego momentu wszystkie produkcje debiutujące na PS będą dystrybuowane wyłącznie w formatach cyfrowych (zarówno poprzez oficjalne repozytorium PlayStation Store, jak i u zewnętrznych partnerów handlowych oferujących kody aktywacyjne). Choć japoński producent uspokaja, że zmiana nie dotknie tytułów wydanych przed wyznaczonym terminem, sygnał wysłany do rynku jest jednoznaczny: nadchodzi era całkowitej cyfryzacji ekosystemu.

U podstaw tak radykalnego kroku leżą gwałtownie zmieniające się nawyki samych konsumentów. Jak argumentuje Sony, współczesna społeczność graczy w sposób naturalny i masowy przeniosła swoje zainteresowanie z fizycznych krążków na wygodne zakupy w sieci. Preferencje użytkowników dotyczące cyfrowych mediów wyraźnie wyprzedziły tradycyjne formy sprzedaży, a wolumen dystrybucji fizycznej systematycznie maleje od wielu sezonów. Dla większości graczy zmiana ta okaże się niemal niezauważalna – możliwość pobrania pełnej wersji gry z chmury bezpośrednio na dysk konsoli, bez konieczności wizyty w sklepie stacjonarnym czy oczekiwania na kuriera, stała się rynkowym standardem.

Ale dla społeczności kolekcjonerów oraz rynku wtórnego to prawdziwa rewolucja. Fizyczny nośnik od zawsze gwarantował graczom unikalne prawa własności: możliwość odsprzedaży ukończonego tytułu, wymiany ze znajomymi czy po prostu fizycznego posiadania unikalnego wydania na domowej półce. W ekosystemie w pełni cyfrowym te opcje praktycznie przestają istnieć. W branżowych mediach niemal natychmiast nasiliły się spekulacje, że nadchodząca konsola PlayStation 6 zadebiutuje na rynku wyłącznie w wersji pozbawionej napędu optycznego (szczegółów na temat potencjalnej premiery na razie jednak nie ma).

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Wyłączenie sklepów dla PS3 i PS Vita

Równolegle z cyfrową transformacją biznesu Sony zdecydowało się na ostateczne pożegnanie z urządzeniami, które kształtowały krajobraz branży niemal dwie dekady temu. Korporacja ogłosiła harmonogram wyłączania platformy PlayStation Store dla konsol PS3 oraz przenośnej PS Vita. Proces ten rozpocznie się już w sierpniu. Na pierwszy ogień idą rynki Ameryki Łacińskiej (m.in. Meksyk, Honduras czy Nikaragua), a potem Bliski Wschód. Finał procesu zaplanowano na lipiec przyszłego roku. Wówczas cyfrowy sklep dla PS3 i PS Vita zostanie bezpowrotnie zamknięty na całym świecie.

Przedstawiciele Sony tłumaczą ten krok ograniczeniami technicznymi. Współczesne systemy handlu elektronicznego oraz rygorystyczne standardy przetwarzania płatności rozwinęły się w stopniu, którego starsza architektura systemowa PS3 i PS Vita nie jest już w stanie bezpiecznie obsłużyć na wymaganym poziomie. Firma podkreśla, że zmuszona jest skoncentrować swoje zasoby finansowe i inżynieryjne na rozwoju ekosystemów nowej generacji, na których obecnie bawi się zdecydowana większość użytkowników. Aby zminimalizować negatywne skutki tej decyzji, Sony zapewniło, że gracze zachowają możliwość pobierania wcześniej zakupionych treści „przez dający się przewidzieć czas”.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że wyłączanie sklepów cyfrowych i likwidacja fizycznych nośników to wyzwanie dla branży rozrywkowej w kontekście ochrony i zachowania dziedzictwa cyfrowego. Podczas gdy fizyczne krążki z ery PS3 pozwolą na uruchomienie gier nawet po wyłączeniu serwerów, przyszłe produkcje pozbawione wydań pudełkowych będą skazane na wymarcie.