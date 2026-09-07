W jednym z takich przypadków rodzic poinformował, że Nintendo zablokowało Switch 2 jego córki za rzekome kopiowanie kartridży. Rodzina twierdziła, że korzystała wyłącznie z legalnie zakupionych kartridży od innych producentów i nie miała nic wspólnego z urządzeniami do ich kopiowania. Wielu użytkowników forów internetowych, głównie Reddita, zgłosiło otrzymanie wiadomości informujących o tym, że Nintendo ograniczyło usługi online na ich konsolach Switch 2. Niektórym użytkownikom wyświetlał się kod błędu 2124-4007, a innym 2181-4008.

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Nintendo odcina dostęp do eShopu

W Polsce też widać zainteresowanie tematem, ale nie widać informacji, by błąd się powtarzał. Zgodnie z danymi Google Trends liczba wyszukiwań haseł Nintendo czy Switch rosła. Firma twierdzi, że rozwiązała problem, zaczęli też o tym informować użytkownicy. Czy Nintendo celowo zablokowało dużą liczbę legalnych konsol Switch 2? Na stronie firmy nie ma o tym wzmianki, a kolejna aktualizacja konserwacyjna jest zaplanowana za kilka dni, większość raportów zdaje się potwierdzać, że ograniczenia zostały nieprawidłowo uruchomione przez tymczasowy problem po stronie serwera.

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Wielu właścicieli konsol nagle straciło możliwość korzystania z funkcji online Nintendo. Blokady uniemożliwiały kupującym dostęp do zakupów w eShopie lub instalowanie gier na Switch 2 z kart Game-Key. Użytkownicy Reddita zaprzeczają jakimkolwiek powiązaniom z piractwem, które mogłoby prowadzić do nałożenia ograniczeń. Liczba takich zgłoszeń rosła od 5 września w mediach społecznościowych. Coraz więcej osób informowało o blokowaniu właśnie konsol Switch 2.

Chociaż Azja wydaje się być szczególnie dotknięta, problem objął również kupujących w Europie i Stanach Zjednoczonych. Po zablokowaniu gracze nie mogą już korzystać z Nintendo Switch Online i eShopu. W rezultacie mogą zostać potencjalnie zablokowani przed grami na Switcha i Switcha 2.

Walka z piractwem uderzyła w graczy

W czerwcu 2025 r. Nintendo podjęło podobne działania, gdy producenci MIG Flash zaktualizowali oprogramowanie układowe urządzenia dla nowej konsoli. Umożliwiło to uruchomienie pirackich oryginalnych tytułów Switch na tym sprzęcie. Przyczyna ostatniej fali blokad jest jednak mniej jasna.

Bez cofnięcia blokady konsumenci nie będą mogli ponownie pobrać zakupów cyfrowych ani zainstalować kart Game-Key. Ponieważ ograniczenia są sprzętowe, zmiana konta nie jest rozwiązaniem.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends