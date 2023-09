Tak zmasowanych ataków jeszcze nie było. Firmy zabezpieczają się przed okupami

Swego rodzaju tarczę, i to coraz popularniejszą, stanowią też ubezpieczenia chroniące przed skutkami cyberprzestępstw. Firma Aon zauważa, iż z tego typu polis korzystają głównie korporacje. Ciężko jednak powiedzieć, by w sektorze MŚP stały się one standardem. To kwestia zarówno świadomości, jak i cen takich ofert. Jest drogo, a na rodzimym rynku będzie jeszcze drożej. Choć jest światełko w tunel.

Polska w drodze na cenowy szczyt

Koszty cyberpolis rosną, bo i zagrożenie jest coraz większe. Ubezpieczyciele stosują przy tym zaostrzone metody oceny odporności klientów na ataki hakerów – dla części polskich firm oznacza to więc dodatkowe trudności ze znalezieniem ochrony. Dane Aonu pokazują jednak, iż od końca ub.r. ceny cyberubezpieczeń na światowych rynkach zaczęły spadać. Broker zaznacza jednak, że ów trend nie obejmuje Polski, w której ceny nie osiągnęły jeszcze zagranicznego poziomu.

W Aon twierdzą, że na kluczowych rynkach – amerykańskim, brytyjskim czy zachodnioeuropejskim – szybko rosnące składki za polisy nie nadążały za wypłacanymi odszkodowaniami. W latach 2021–2022 tempo wzrostu cen przekraczało rocznie nawet 130 proc. Gwałtownego hamowania raczej trudno się spodziewać, skoro w I kwartale br. liczba ataków ransomware wzrosła aż o 473 proc. względem okresu przed pandemią (tak wskazuje raport „Cyber Market Review”). Nie ma się więc co dziwić, że rosnące ryzyko nie pozostaje bez wpływu na cyberubezpieczenia.

Nie każdy może się ubezpieczyć

– Obecnie sytuacja na rynku jest bardzo ciekawa. Pomimo dużego zagrożenia atakiem hakerów stawki za ubezpieczenia zaczynają na niektórych rynkach spadać. To efekt bardziej restrykcyjnej oceny ryzyka, którą stosują ubezpieczyciele – mówi Piotr Rudzki z Aon Polska. – Do niedawna wystarczało, że klienci posiadali firewalle i antywirusy. Dziś zakłady ubezpieczeń biorą pod uwagę także m.in. stosowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego, szyfrowanie danych, posiadanie procedur wykonywania kopii zapasowych czy planu ciągłości działania – wylicza. I dodaje, że ubezpieczyciele często wykonują też skan podatności przedsiębiorstwa na zagrożenia, który zbiera publicznie dostępne dane i agreguje je w formie raportu.