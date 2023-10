Aplikacja ostrzega Izraelczyków o atakach. Hakerzy spowodowali błędne alerty

- Zwracam się do nowych rządzących z apelem o rozpoczęcie wielkiej ogólnokrajowej debaty na temat kultury i dziedzictwa narodowego. Uważam, że do pojednania i zrozumienia w narodzie mogłoby dojść właśnie w dziedzinie kultury. Niech stanie się to po przejęciu władzy przez obóz demokratyczny - wezwał aktor Andrzej Seweryn.