Kiedy przysługuje dzień wolny za 1 listopada?

1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, przypada w tym roku w sobotę. W takiej sytuacji zgodnie z przepisami pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny. Nie powinno więc dziwić, że informacji na ten temat w ostatnich dniach szuka coraz więcej Polaków.

Publikacja: 27.10.2025 14:03

W tym roku 1 listopada przypada w sobotę

W tym roku 1 listopada przypada w sobotę

Foto: ChemiQ / Adobe Stock

Joanna Kamińska

W 2025 r. Wszystkich Świętych jest jednym z czternastu dni ustawowo wolnych od pracy i drugim – obok Święta Narodowego Trzeciego Maja – przypadającym w sobotę. Jak w ciągu ostatniego tygodnia kształtowało się zainteresowanie internautów tematem dnia wolnego należącego się w tym roku pracownikom za 1 listopada? Sprawdzamy.

Dzień wolny za 1 listopada: Czego chcą się dowiedzieć Polacy?

Jak wynika z analiz Google Trends, w ciągu ostatniego tygodnia wśród polskich internautów obserwowany jest wzrost zainteresowania frazą „dzień wolny”. Jest on szczególnie widoczny w ciągu ostatniej doby.

Osoby szukające w internecie informacji na temat dnia wolnego najczęściej dodatkowo wpisują frazy „1 listopada” i „wolny dzień za 1 listopada”. Ponadto dosyć często w wyszukiwaniach pojawiają się takie hasła jak: „dzień wolny za sobotę”, „dzień wolny od pracy” i „dzień wolny za święto”. Internauci chcą dowiedzieć się także – jak pokazują analizy Google Trends – „czy należy się dzień wolny za 1 listopada” oraz „czy za sobotę należy się dzień wolny”.

Czy za 1 listopada przypadający w sobotę należy się dzień wolny?

Jeśli 1 listopada, a więc dzień ustawowo wolny od pracy, przypada w sobotę, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny, który mają prawo odebrać w innym terminie. Przepis ten wynika z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Przepisy nie określają jednak, kiedy taki dzień wolny ma nastąpić. Jego termin wyznacza najczęściej pracodawca, który może to zrobić po konsultacjach z pracownikami. Często dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę jest wyznaczany jeszcze w tym samym miesiącu. Wszystko zależy od sytuacji danej firmy i obowiązującego w niej okresu rozliczeniowego. Czasami pracodawca pozostawia pracownikom możliwość indywidualnego wyboru terminu.

W tym roku w wielu firmach dzień wolny za 1 listopada, który wypada w sobotę, wyznaczany jest na poniedziałek 10 listopada. To natomiast w połączeniu z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada daje wielu pracownikom długi, czterodniowy weekend. W przypadku dnia wolnego wyznaczonego bezpośrednio w poniedziałek po Wszystkich Świętych, a więc 3 listopada, weekend przedłuża się o jeden dzień. Tym samym osoby chcące w tym czasie odwiedzić groby bliskich zyskują na to dodatkowy dzień wolny.

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

W tym roku dniami ustawowo wolnymi od pracy były: 1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Święto Trzech Króli), 20 kwietnia (Wielkanoc), 21 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny), 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 8 czerwca (Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki), 19 czerwca (Boże Ciało), 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego).

Przed nami jeszcze pięć dni ustawowo wolnych od pracy:

  • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
  • 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia,
  • 25 grudnia – Boże Narodzenia,
  • 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Źródło: rp.pl

