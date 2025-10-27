W 2025 r. Wszystkich Świętych jest jednym z czternastu dni ustawowo wolnych od pracy i drugim – obok Święta Narodowego Trzeciego Maja – przypadającym w sobotę. Jak w ciągu ostatniego tygodnia kształtowało się zainteresowanie internautów tematem dnia wolnego należącego się w tym roku pracownikom za 1 listopada? Sprawdzamy.

Dzień wolny za 1 listopada: Czego chcą się dowiedzieć Polacy?

Jak wynika z analiz Google Trends, w ciągu ostatniego tygodnia wśród polskich internautów obserwowany jest wzrost zainteresowania frazą „dzień wolny”. Jest on szczególnie widoczny w ciągu ostatniej doby.

Osoby szukające w internecie informacji na temat dnia wolnego najczęściej dodatkowo wpisują frazy „1 listopada” i „wolny dzień za 1 listopada”. Ponadto dosyć często w wyszukiwaniach pojawiają się takie hasła jak: „dzień wolny za sobotę”, „dzień wolny od pracy” i „dzień wolny za święto”. Internauci chcą dowiedzieć się także – jak pokazują analizy Google Trends – „czy należy się dzień wolny za 1 listopada” oraz „czy za sobotę należy się dzień wolny”.

Czy za 1 listopada przypadający w sobotę należy się dzień wolny?

Jeśli 1 listopada, a więc dzień ustawowo wolny od pracy, przypada w sobotę, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny, który mają prawo odebrać w innym terminie. Przepis ten wynika z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.