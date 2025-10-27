Aktualizacja: 27.10.2025 15:26 Publikacja: 27.10.2025 14:03
W tym roku 1 listopada przypada w sobotę
Foto: ChemiQ / Adobe Stock
W 2025 r. Wszystkich Świętych jest jednym z czternastu dni ustawowo wolnych od pracy i drugim – obok Święta Narodowego Trzeciego Maja – przypadającym w sobotę. Jak w ciągu ostatniego tygodnia kształtowało się zainteresowanie internautów tematem dnia wolnego należącego się w tym roku pracownikom za 1 listopada? Sprawdzamy.
Jak wynika z analiz Google Trends, w ciągu ostatniego tygodnia wśród polskich internautów obserwowany jest wzrost zainteresowania frazą „dzień wolny”. Jest on szczególnie widoczny w ciągu ostatniej doby.
Osoby szukające w internecie informacji na temat dnia wolnego najczęściej dodatkowo wpisują frazy „1 listopada” i „wolny dzień za 1 listopada”. Ponadto dosyć często w wyszukiwaniach pojawiają się takie hasła jak: „dzień wolny za sobotę”, „dzień wolny od pracy” i „dzień wolny za święto”. Internauci chcą dowiedzieć się także – jak pokazują analizy Google Trends – „czy należy się dzień wolny za 1 listopada” oraz „czy za sobotę należy się dzień wolny”.
Jeśli 1 listopada, a więc dzień ustawowo wolny od pracy, przypada w sobotę, pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny, który mają prawo odebrać w innym terminie. Przepis ten wynika z art. 130 par. 2 Kodeksu pracy: „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.
Przepisy nie określają jednak, kiedy taki dzień wolny ma nastąpić. Jego termin wyznacza najczęściej pracodawca, który może to zrobić po konsultacjach z pracownikami. Często dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę jest wyznaczany jeszcze w tym samym miesiącu. Wszystko zależy od sytuacji danej firmy i obowiązującego w niej okresu rozliczeniowego. Czasami pracodawca pozostawia pracownikom możliwość indywidualnego wyboru terminu.
W tym roku w wielu firmach dzień wolny za 1 listopada, który wypada w sobotę, wyznaczany jest na poniedziałek 10 listopada. To natomiast w połączeniu z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada daje wielu pracownikom długi, czterodniowy weekend. W przypadku dnia wolnego wyznaczonego bezpośrednio w poniedziałek po Wszystkich Świętych, a więc 3 listopada, weekend przedłuża się o jeden dzień. Tym samym osoby chcące w tym czasie odwiedzić groby bliskich zyskują na to dodatkowy dzień wolny.
Czytaj więcej
W tym roku 1 listopada, czyli dzień Wszystkich Świętych, przypada w sobotę. W związku z tym wszys...
W tym roku dniami ustawowo wolnymi od pracy były: 1 stycznia (Nowy Rok), 6 stycznia (Święto Trzech Króli), 20 kwietnia (Wielkanoc), 21 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny), 1 maja (Święto Pracy), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja), 8 czerwca (Zesłanie Ducha Świętego – Zielone Świątki), 19 czerwca (Boże Ciało), 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego).
Przed nami jeszcze pięć dni ustawowo wolnych od pracy:
Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W 2025 r. Wszystkich Świętych jest jednym z czternastu dni ustawowo wolnych od pracy i drugim – obok Święta Narodowego Trzeciego Maja – przypadającym w sobotę. Jak w ciągu ostatniego tygodnia kształtowało się zainteresowanie internautów tematem dnia wolnego należącego się w tym roku pracownikom za 1 listopada? Sprawdzamy.
Badacze bezpieczeństwa zidentyfikowali poważne luki w zabezpieczeniach nowej przeglądarki ChatGPT Atlas, i to w...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Zuchwały rabunek kosztowności z najczęściej odwiedzanego muzeum na świecie jest tematem z czołówek mediów na cał...
„Klęska urodzaju” obserwowana w tym roku w rolnictwie wpłynęła na wzrost popularności samozbiorów. Ta bezpośredn...
Porozumienie pokojowe między Izraelem i Hamasem daje nadzieję na zakończenie wojny i przerwanie katastrofy human...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Narzędzia sztucznej inteligencji znalazły szerokie pole działania m.in. w procesach rekrutacyjnych. AI skanuje C...
Jak LegalTech i AI realnie zmieniają pracę prawnika – od automatyzacji dokumentów i analizy danych po obsługę klienta i przygotowanie do procesów sądowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas