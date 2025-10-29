Grokipedia wystartowała. Elon Musk rzuca wyzwanie Wikipedii

Aktualizacja: 29.10.2025 15:16 Publikacja: 29.10.2025 13:39
Elon Musk uruchomił swoją wersję internetowej encyklopedii
Foto: Adobe Stock
Grokipedia została uruchomiona we wtorek 28 października 2025 r. Jej obecna wersja 0.1 ma minimalistyczny wygląd. Jak zapowiada Elon Musk, wkrótce ma zostać ulepszona. Dostępna jest pod adresem grokipedia.com.
Jak wynika z analiz Google Trends, internauci są ciekawi, czym jest i jak wygląda nowa internetowa encyklopedia od Elona Muska. Zainteresowanie Grokipedią zaczęło szybko rosnąć od 28 października, czyli od momentu jej startu i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.
Osoby zainteresowane Grokipedią najczęściej wpisują w wyszukiwarce takie frazy jak: „grokipedia wikipedia” oraz „grokipedia.com”. Często w połączeniu ze słowem Grokipedia wyszukiwane są także hasła „wikipedia”, „grok”, a także „Elon Musk”.
Nazwa Grokipedia nawiązuje do chatbota Grok, opracowanego przez firmę xAI Elona Muska. Nie da się też uniknąć skojarzeń z dobrze wszystkim znaną Wikipedią. Internetowa encyklopedia od Elona Muska ma być dla niej konkurencją.
Na razie Grokipedia ma prosty wygląd. Strona ma czarne tło. Głównym elementem jest wyszukiwarka haseł. Jest też informacja o liczbie dostępnych artykułów – wynosi ona aktualnie 885 279 artykułów. To znacznie mniej niż w przypadku Wikipedii, która w wersji anglojęzycznej ma obecnie ponad 7 mln artykułów.
Jak zauważa agencja Associated Press, część wpisów na Grokipedii wydaje się być zaadaptowanych wprost z Wikipedii, a niektóre są słabo uźródłowione. Za weryfikowanie prezentowanych w encyklopedii treści odpowiedzialny ma być Grok, a Wikipedia jest kluczowym źródłem wykorzystywanym do szkolenia chatbotów AI.
Elon Musk wielokrotnie krytykował Wikipedię za to, że jest – według niego – wypełniona „propagandą”. We wrześniu ogłosił, że xAI pracuje nad własną wersją internetowej encyklopedii. W mediach społecznościowych napisał, że celem Grokipedii jest „prawda, cała prawda i tylko prawda”.
Niedawny wpis Grokipedii w Wikipedii zarzuca jej „systemowe uprzedzenia ideologiczne – w szczególności lewicowe nastawienie w opisywaniu postaci i tematów politycznych”.
Fundacja Wikimedia w odpowiedzi napisała w oświadczeniu: „W przeciwieństwie do nowszych projektów, mocne strony Wikipedii są oczywiste: ma przejrzyste zasady, rygorystyczny nadzór wolontariuszy i silną kulturę ciągłego doskonalenia. Wikipedia jest encyklopedią, napisaną w celu informowania miliardów czytelników bez promowania określonego punktu widzenia”.
