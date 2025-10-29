Grokipedia wystartowała. Elon Musk rzuca wyzwanie Wikipedii

Grokipedia została uruchomiona we wtorek 28 października 2025 r. Jej obecna wersja 0.1 ma minimalistyczny wygląd. Jak zapowiada Elon Musk, wkrótce ma zostać ulepszona. Dostępna jest pod adresem grokipedia.com.

Grokipedia wystartowała. Duża popularność w sieci

Jak wynika z analiz Google Trends, internauci są ciekawi, czym jest i jak wygląda nowa internetowa encyklopedia od Elona Muska. Zainteresowanie Grokipedią zaczęło szybko rosnąć od 28 października, czyli od momentu jej startu i nadal utrzymuje się na wysokim poziomie.

Osoby zainteresowane Grokipedią najczęściej wpisują w wyszukiwarce takie frazy jak: „grokipedia wikipedia” oraz „grokipedia.com”. Często w połączeniu ze słowem Grokipedia wyszukiwane są także hasła „wikipedia”, „grok”, a także „Elon Musk”.

Czym jest Grokipedia? Nazwa brzmi znajomo

Nazwa Grokipedia nawiązuje do chatbota Grok, opracowanego przez firmę xAI Elona Muska. Nie da się też uniknąć skojarzeń z dobrze wszystkim znaną Wikipedią. Internetowa encyklopedia od Elona Muska ma być dla niej konkurencją.