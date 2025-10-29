Aktualizacja: 29.10.2025 15:36 Publikacja: 29.10.2025 14:25
Melissa w akcji. Wiatr sięgał nawet 295 km/h, ulewne deszcze zamieniły ulice w rwące rzeki
Huragan Melissa to obecnie najszybciej zyskujące hasło w polskim Google. Jak wynika z danych z Google Trends, zaczęło być częściej wyszukiwane 10 godzin temu, a obecnie mowa jest o nawet ponad 1 tys. proc. wzrostu zainteresowania. Do tego dochodzi cała grupa haseł powiązanych jak „Żebrowski". Popularny aktor Michał Żebrowski z rodziną spędzał wakacje na Jamajce, z której nie udało się mu wyjechać przed uderzeniem huraganu.
Kataklizm rozpoczął się we wtorek w rejonie miasta New Hope na południowym wybrzeżu Jamajki. Następnie huragan już piątej, najwyższej kategorii, pustoszył ląd. Wiatr sięgał nawet 295 km/h, ulewne deszcze zamieniły ulice w rwące rzeki. Silne podmuchy powalały drzewa i zrywały kable energetyczne. Po opuszczeniu Jamajki huragan przesunął się na południowo-wschodnie wybrzeże Kuby. Na jego drodze znajdują się także inne atlantyckie archipelagi – Bahamy i Bermudy.
Jak podało CNN, zachodnia Jamajka jest w znacznym stopniu odcięta od pozostałej części kraju po przejściu huraganu. Premier Andrew Holness ogłosił stan klęki żywiołowej na terenie całego kraju. - Doniesienia mówią o zniszczonych szpitalach, poważnych zniszczeniach budynków mieszkalnych, a także o uszkodzeniach infrastruktury drogowej – mówił premier Jamajki. Pojawiły się teżdoniesienia o ludziach odciętych przez wodę.
