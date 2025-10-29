Huragan Melissa to obecnie najszybciej zyskujące hasło w polskim Google. Jak wynika z danych z Google Trends, zaczęło być częściej wyszukiwane 10 godzin temu, a obecnie mowa jest o nawet ponad 1 tys. proc. wzrostu zainteresowania. Do tego dochodzi cała grupa haseł powiązanych jak „Żebrowski". Popularny aktor Michał Żebrowski z rodziną spędzał wakacje na Jamajce, z której nie udało się mu wyjechać przed uderzeniem huraganu. 

Czym jest huragan Melissa? Jakie kraje zaatakował?

Kataklizm rozpoczął się we wtorek w rejonie miasta New Hope na południowym wybrzeżu Jamajki. Następnie huragan już piątej, najwyższej kategorii, pustoszył ląd. Wiatr sięgał nawet 295 km/h, ulewne deszcze zamieniły ulice w rwące rzeki. Silne podmuchy powalały drzewa i zrywały kable energetyczne.  Po opuszczeniu Jamajki huragan przesunął się na południowo-wschodnie wybrzeże Kuby. Na jego drodze znajdują się także inne atlantyckie archipelagi – Bahamy i Bermudy.

Dwaj mężczyźni zabezpieczają samochód przed nadejściem huraganu Melissa, Santiago de Cuba na Kubie
Huragan Melissa nad Kubą. Ewakuowano 700 tys. osób. Na Jamajce trwa szacowanie strat

Jak podało CNN, zachodnia Jamajka jest w znacznym stopniu odcięta od pozostałej części kraju po przejściu huraganu. Premier Andrew Holness ogłosił stan klęki żywiołowej na terenie całego kraju.  - Doniesienia mówią o zniszczonych szpitalach, poważnych zniszczeniach budynków mieszkalnych, a także o uszkodzeniach infrastruktury drogowej – mówił premier Jamajki. Pojawiły się teżdoniesienia o ludziach odciętych przez wodę.

