Rosyjski atak na Pocztę i Modlin. Za Ukrainę

– Hakerzy powiązani z Rosją rzeczywiście stanowią zagrożenie dla polskich instytucji. Z naszych obserwacji wynika, że rośnie liczba cyberataków na kraje sojusznicze, takich jak Polska, Estonia czy Dania – podkreśla Sergeyej Shykevich, szef działu wywiadu zagrożeń w Check Point Software Technologies.

Ostatnie dane CP nie pozostawiają złudzeń – nasz kraj jest wręcz bomardowany kolejnymi cyberatakami. Każdego tygodnia dochodzi średnio do blisko 2,1 tys. takich prób w przeliczeniu na jedną firmę lub instytucję sektora użyteczności publicznej. Na drugim miejscu wśród celów jest sektor finansów (prawie 1,6 tys. prób), a dalej branża łączności (ok. 1,3 tys.) oraz instytucje rządowe i wojskowe (niemal 0,8 tys. prób tygodniowo).

Analizy firmy Netskope za pierwsze trzy kwartały 2023 r. wskazują, że w Europie za aż 47 proc. cyberataków stoją grupy powiązane z Rosją.

AI tarczą przed hakerami

Jak podaje Microsoft w swoim najnowszym raporcie „Digital Defense”, grupy hakerskie coraz częściej współpracują z rządami, a podmioty państwowe szpiegują inne kraje oraz stosują „niszczycielskie ataki” i „operacje wywierania wpływu”. Badania koncernu pokazują, iż 40 proc. wszystkich cyberataków przeprowadzanych przez państwa w ciągu ostatnich dwóch lat koncentrowało się na infrastrukturze krytycznej, a finansowani przez nie wyspecjalizowani przestępcy włamywali się do kluczowych systemów, takich jak sieci energetyczne, systemy wodociągowe czy placówki opieki zdrowotnej. Analitycy przestrzegają, iż rosnąca skala ataków i coraz bardziej zaawansowane metody stosowane przez cyberprzestępców zagrażają nie tylko sieciom IT, ale mogą też mieć poważne konsekwencje dla całych społeczeństw. A to wymaga nowej reakcji – wykorzystania najbardziej zaawansowanych technologii i najlepszych praktyk. Stąd Microsoft rusza z nowym projektem o nazwie Inicjatywa Bezpiecznej Przyszłości. Jednym z filarów tego programu, który ma zwiększyć możliwości obrony przed stale ewoluującymi zagrożeniami, jest wdrożenie cyberobrony opartej na sztucznej inteligencji. Wsparcie AI wydaje się nieuniknione choćby z uwagi na problemy kadrowe w IT.

– O ile gangi cyberprzestępcze bardzo mocno się rozwijają w stosowanych technikach, o tyle po drugiej stronie barykady obserwujemy pewien zastój. Działy IT znalazły się w defensywie, m.in. ze względu na brak fachowców – mówi Dariusz Kopyść, systems engineer w firmie Senetic.