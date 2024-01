Producent oprogramowania szpiegującego Pegasus po cichu planuje powrót

Trudne lata dla izraelskiej firmy

Grupa NSO opublikowała w czerwcu 2021 r. tylko jedno sprawozdanie dotyczące przejrzystości, które w dużej mierze uznano za straconą szansę na dostarczenie istotnych informacji na temat alarmującego wpływu jej produktów na prawa człowieka. Najnowszy raport dotyczący przejrzystości pojawia się po kilku trudnych dla firmy latach. W następstwie ujawnień dotyczących Pegasusa w 2021 r. rząd Stanów Zjednoczonych umieścił tego dostawcę oprogramowania szpiegującego na specjalnej liście podmiotów w listopadzie 2021 r., co oznacza, że nie może on otrzymać amerykańskich inwestycji bez specjalnej zgody rządu. Następnie firma — według nieoficjalnych informacji — wpadła w kryzys finansowy, o włos unikając niespłacenia 500 milionów dolarów długu, co oznaczałoby bankructwo. Według Bloomberga kierownictwo NSO rozważało sprzedaż firmy.

W sierpniu 2022 r. ówczesny dyrektor generalny Shalev Hulio ustąpił ze stanowiska, mianując na swojego następcę dyrektora operacyjnego Yarona Shohata, zwalniając jednocześnie 100 pracowników. Po wymuszonej restrukturyzacji przeprowadzonej przez pożyczkodawców współzałożyciel Omri Lavie ujawnił się – za pośrednictwem Dufresne Holdings z Luksemburga – jako nowy właściciel NSO w maju 2023 r. W obliczu tych wstrząsów prezydent USA Joe Biden wydał w marcu 2023 r. zarządzenie wykonawcze zabraniające departamentom federalnym i agencjom od korzystania z komercyjnego oprogramowania szpiegującego. W czerwcu 2023 r. Biały Dom wydał ostrzeżenie dla amerykańskich firm zainteresowanych nabyciem aktywów NSO, uzasadniając, że mogłoby to stanowić zagrożenie dla rządu USA ze strony kontrwywiadu.