Polska liderem cyberochrony. Zaskakujący wynik prestiżowego rankingu

I cóż z tego, że najlepsi

Walka z hakerami trwa non stop. Powiązane z Rosją grupy cyberprzestępcze przekazały w środę, że zaatakowały strony internetowe w Czechach, Szwecji i Polsce, gdzie ofiarą miała być np. witryna obywatel.gov.pl czy polski operator płatności mobilnych mPay. Eksperci z firmy Check Point, którzy analizowali atak, wskazują, że strony internetowe funkcjonują już sprawnie i „po raz kolejny działania prokremlowskich hakerów okazały się nieskuteczne, a w najlepszym razie jedynie na chwilę zakłóciły działanie polskich portali”.

Wojciech Głażewski, szef Check Point Software w Polsce, zaznacza jednak, że nie można tracić czujności. – Celem rosyjskich grup jest zaburzanie sprawnego działania instytucji publicznych i wzmożenie niepokoju w Polsce jako aktywnym partnerze wspierającym Ukrainę podczas wojny – przestrzega.

Problemem w przypadku naszego kraju nie jest dziś jednak jakość działań ochronnych czy brak czujności, lecz deficyt specjalistów IT. Wedle danych Fortinetu aż 68 proc. przedsiębiorstw zgłasza niedobór ekspertów cyberbezpieczeństwa. Z kolei Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wylicza, że całkowity deficyt programistów sięga ok. 50 tys. etatów, z czego 20 proc. to właśnie fachowcy cybersecurity.

Radość zatem z faktu, że – jak pokazuje najnowszy ranking Uniwersytetu Stanforda – mamy najlepszych informatyków (zespoły inżynierów z Polski, Brazylii i Rumunii uznano za jedyne, które osiągają wyniki lepsze od średniej światowej o ok. 50 proc.), przyćmiewa fakt, że jest ich zwyczajnie zbyt mało.

A do tego firmom ciężko ich zatrzymać. – Choć wyróżnia nas na tle konkurencji niski współczynnik rotacji w zespołach, to widzimy tendencję do dużej dynamiki zmian miejsca zatrudnienia. Szczególnie na niższych szczeblach karier w IT – przyznaje Mariusz Jurak, wiceprezes Sygnity.