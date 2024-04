Lawinowo przybywa programistów na swoim. Mają bardzo niepewną przyszłość

Czytaj więcej IT Szybki wzrost długów w firmach IT. Topią je... klienci Globalne spowolnienie w IT widać w Polsce nie tylko po spadku liczby ofert pracy i cięciu etatów w wielu spółkach, ale także po rosnącym zadłużeniu branży.

Analitycy przyrost biznesów IT na rodzimym rynku tłumaczą zmianą specyfiki pracy – programiści od lat należą do najbardziej pożądanych grup zawodowych. Ich zarobki szybowały w górę, a pracodawcy często nie byli w stanie sprostać wymaganiom informatyków na etatach. Stąd następował masowy odpływ pracowników z działów IT, którzy przechodzili „na swoje”. Ów trend wzmocniła pandemia, która pokazała, że praca zdalna i na własny rachunek (w systemie projektowym) jest możliwa i opłacalna. – W efekcie samozatrudnienie stało się niezwykle popularną formą działalności – podkreśla Tomasz Starzyk.

Tyle że wspomniana dynamika może w br. zostać zahamowana. Widać bowiem, iż eldorado na rynku pracy dla specjalistów IT zaczyna się kończyć. Eksperci z firmy No Fluff Jobs mówią wręcz o niepewnej przyszłości programistów. – Branża IT od kilku lat nie przestaje zaskakiwać. Byliśmy już świadkami niespodziewanego okresu rozkwitu chwilę po pandemii, rosnących wynagrodzeń oraz zapotrzebowania na doświadczonych specjalistów, ale od ponad roku doświadczamy sporych turbulencji: zwolnień, zamykanych projektów i końca rynku pracownika – mówi Tomasz Bujok, prezes No Fluff Jobs. I dodaje, że na skutek rozwijających się rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji niepewny stał się również los osób zajmujących się programowaniem. – Widzimy wahania w zarobkach oraz zapotrzebowaniu na deweloperów. W tej sytuacji trudno prognozować przyszłość. Możemy jedynie obserwować rynek i na bieżąco wyciągać wnioski – zaznacza.

Mniej ofert pracy

Analizy rynku pracy pokazują, że największe spadki liczby ofert w porównaniu z ostatnim kwartałem 2023 r. odnotowano w kategoriach backend (m.in. zaplecze serwerowe) – tu popyt zmalał o 4,5 pkt proc. W kategorii frontend (np. tworzenie stron internetowych) zapotrzebowanie na specjalistów skurczyło się o 2,1 pkt proc. a na testerów – o 1,4 pkt proc.

Jak podają analitycy, topnieją też wynagrodzenia. Dolne widełki w ofertach dla części fachowców IT spadły w pierwszych miesiącach br. o 8,5 proc. Jak informuje No Fluff Jobs, niektóre stawki są dziś mniejsze o 1 tys. zł miesięcznie. Co więcej, informatycy nie mogą już liczyć na taką wygodę jak do niedawna. Liczba ofert pracy całkowicie zdalnej spadła z blisko 62 proc. do niecałych 51 proc.

Nie oznacza to jednak, że mamy do czynienia z kryzysem. Rośnie bowiem liczba propozycji zatrudnienia dla fachowców w dziedzinie tworzenia gier, analizy danych, a zwłaszcza dla specjalistów od sztucznej inteligencji. W przypadku tych ostatnich mamy do czynienia z deficytem. Z raportu IDEAS NCBR, który upubliczniony zostanie w przyszłym tygodniu, wynika, że w ostatnie 3,5 roku zaledwie 207 osób w Polsce obroniło doktoraty z tej dziedziny (przy czym jedynie 12 proc. rozpraw doktorskich napisały kobiety).