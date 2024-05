Najnowsze trendy, światowi eksperci i przyszłość biznesu

Najnowsze globalne trendy technologiczne i sztuczna inteligencja, największe firmy i korporacje, międzynarodowi inwestorzy i setki start-upów. W dniach 22–23 maja odbędzie się Infoshare 2024. Rejestracja już trwa, a konferencję, jak co roku, odwiedzą tysiące uczestników.

Tegoroczna, 18. edycja Infoshare to 8 scen tematycznych, na których eksperci z całego świata omawiać będą zagadnienia dotyczące innowacji w biznesie i zarządzaniu, skutecznej sprzedaży i trendach w marketingu, sztucznej inteligencji oraz przyszłości światowego rynku technologicznego. Zobaczymy m.in. Henrika Von Scheela – laureata Nagrody Nobla, twórcę idei 4. rewolucji przemysłowej, cenionego mówcę i futurologa, którego strategie kształtują wyniki najszybciej rosnących firm z listy Fortune 500; Jeffa Gothelfa – uznanego eksperta w dziedzinie projektowania produktów, autora m.in. książki „Lean UX”– jego praca i metodyka są przewodnikiem dla liderów biznesu i technologii w adaptacji do szybko zmieniającego się krajobrazu cyfrowego. Nie zabraknie Natalii Hatalskiej, ekspertki w dziedzinie marketingu, strategii biznesowych oraz trendów społecznych, autorki książek oraz licznych artykułów poświęconych tematyce trendów, innowacji i marketingu. Na Infoshare wystąpi także Zuzanna Skalska – strateżka i ekspertka doradzająca firmom, instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym na całym świecie.

AI odmieniana przez wszystkie przypadki

O wyzwaniach AI opowiedzą m.in. Steve Nouri – jeden z 10 światowych autorytetów w dziedzinie sztucznej inteligencji, oraz David Barnes, członek Oksfordu w Instytucie Etyki, jeden z „15 najlepszych etyków AI” magazynu „Forbes”. Nie zabraknie także Aleksandry Przegalińskiej, naukowczyni zajmującej się tematyką sztucznej inteligencji i etyki technologii. Przegalińska to profesor w Katedrze Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierownik Laboratorium Sztucznej Inteligencji i Cyfrowej Etyki.

Autorzy światowych bestsellerów

Infoshare będzie okazją do spotkania dr. Davida W. Wooda – jednego z najbardziej utytułowanych autorów i współautora wielu książek o przyszłości, np. „RAFT 2035”, „The Singularity Principles”, „Smartphones and Beyond”, „Transcending Politics”, „The Abolition of Aging” czy „Sustainable Superabundance”. To pionier branży smartfonów i współzałożyciel Symbiana. Pojawią się także Magda Bigaj, Simon Anderson oraz Janina Bąk.

Globalne trendy technologiczne

Na konferencji nie zabraknie czołowych nazwisk ze świata marketingu oraz technologii. Wśród prelegentów będzie można zobaczyć Pawła Tkaczyka, Łukasza Kosuniaka, Artura Jabłońskiego, a także ekspertów z GitHubu, Spotify, Netflixa, Google’a, Microsoftu czy Nvidii, którzy opowiedzą o trendach w branży i podzielą się case studies z wdrożeń technologicznych w swoich firmach.