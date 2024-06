Czy Telegram to bezpieczny komunikator i czy warto z niego korzystać?

• Telegram stories, czyli publikowanie krótkich filmów, to funkcja dostępna od sierpnia 2023 r., wzorowana na relacjach z FB;

• autodestrukcja wiadomości. Tajne czaty można zaprogramować tak, aby wszystkie wiadomości, zdjęcia i filmy po upływie ustawionego czasu uległy samozniszczeniu.

Czytaj więcej Globalne Interesy Rosyjski właściciel Telegrama najbogatszy w arabskim kraju. Wspiera Kreml? Najbogatszym człowiekiem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie jest emir czy ktoś z jego krewnych, ale Rosjanin - 38-letni Paweł Durow - założyciel komunikatora Telegram, jedynego, który rosyjski reżim sam używa i pozwala używać obywatelom Rosji.

Jak poznać kogoś na Telegramie, czyli dobre i złe strony People Nearby

Kolejna funkcja komunikatora warta wzmianki to People Nearby (Ludzie w pobliżu). Pozwala ona zobaczyć w pobliskiej lokalizacji wszystkich, którzy mają włączoną tę funkcję i poznać nowych znajomych. People Nearby należy jednak używać z rozwagą, gdyż może stwarzać szereg zagrożeń. Można dzięki niej dołączyć do różnych grup (lub stworzyć własną). Większość z nich działa bez żadnych złych intencji, ale można tez trafić na grupy religijne, ekstremistyczne i przestępcze. Ponieważ People Nearby pozwala osobom postronnym poznać lokalizację użytkownika, stwarza to potencjalne warunki do różnych oszustw, a także ataków hakerskich czy stalkingu. Każdy, kto ceni prywatność, nie powinien korzystać z tej funkcji.

Z jakimi zagrożeniami można się spotkać na Telegramie?

Możliwość szyfrowania i szybkiej destrukcji treści w Telegramie wzmacniają bezpieczeństwo użytkowników, ale równocześnie ułatwiają działania przestępcom, którzy zaczęli z niego korzystać niczym z alternatywy Darknetu. Handlarze narkotyków i broni na całym świecie wykorzystują anonimowość komunikatora, aby kontaktować się z klientami. Jest to też narzędzie komunikacyjne dla terrorystów i niebezpiecznych ugrupowań. Według raportu „Terrorism on Telegram” z 2024 roku, opublikowanego przez Counter Extremism Project, wiele grup ekstremistycznych, od ISIS po Hamas, a także organizacji neonazistowskich wykorzystuje Telegram do rekrutacji nowych członków, promowania przemocy i zbierania funduszy, a także w celu szerzenia dezinformacji i propagandy.

Telegram to również przestrzeń dla różnego kalibru oszustów, w tym wyłudzeń z pomocą phishingu oraz botów. Komunikator pozwala stronom trzecim na tworzenie botów, choć sam ich nie utrzymuje. Oczywiście nie wszystkie boty są niebezpieczne, ale te złośliwe mogą np. oczyścić konta użytkownika. Można tu też trafić na fałszywe grupy inwestycyjne, wyłudzające kryptowaluty czy oferujące fałszywe prezenty. Polega to na tym, że użytkownik dostaje wiadomość o wygranej w jakimś konkursie, a oszuści proszą o opłatę związaną z przekazaniem upominku lub podanie danych bankowych. Jak poinformowała Group-I, przestępcy od pierwszej połowy 2021 do pierwszej połowy 2023 r. wyłudzili od użytkowników Telegrama za pomocą różnych oszustw ponad 60 mln USD.